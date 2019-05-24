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Все про:мітинг (475) Філарет (180) синод (23) ПЦУ (348)

 У центрі Києва сотня людей скандують "Філарет - наш патріарх". ФОТО

Під стінами Софії Київської, де відбувається синод Православної церкви України, близько сотні мітингувальників із плакатами скандують гасла на підтримку почесного патріарха ПЦУ Філарета.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Укрінформ.

Біля воріт під стіною Софії перебуває до сотні людей. Переважно це люди похилого віку. Вони називають себе прихожанами УПЦ КП. Мітингувальники скандують "Філарет - наш патріарх".

Серед їхніх плакатів є, зокрема, такі: "Методи НКВС в управлінні ПЦУ", "Одеса з патріархом". "Філарет - наш патріарх", "Епіфаній, не руйнуй церкву".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є обраний предстоятель. Решта мусять мати смирення, - митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори

Порядок біля собору охороняє кілька десятків правоохоронців, стоїть карета швидкої допомоги. Ситуація контрольована.

Усередині Софії Київської при цьому засідає синод ПЦУ. Очікується, що засідання триватиме 3-4 години. Серед інших питань, синод має обговорити і конфлікт у церкві.

У центрі Києва сотня людей скандують Філарет - наш патріарх 01
У центрі Києва сотня людей скандують Філарет - наш патріарх 02
У центрі Києва сотня людей скандують Філарет - наш патріарх 03

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя".

Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128694
 
   
 Топ коментарі
 
Дуракам закон не писан, Если писан, то не читан, Если читан, то не понят, Если понят, то не так
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Новинского ловите,эта дрянь-его рук дело.
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Епифаний продался за полтинник
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Дуракам закон не писан, Если писан, то не читан, Если читан, то не понят, Если понят, то не так
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коментар відмічено як спам  
 
Сам сочинил, молодой копипастер?
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а что такое сотня митингующих по сравнению с сотнями тысяч верян ПЦУ... очередной блеф фильки, помутняющегося умом...
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ну - идеальное стадо. подвид "Веропитек классический с мощами и хоругвой")
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Иконы с изображением Николая II снова с собой притащили?
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какая-то вы слишком злая сквернословка, для верующей.
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На кусочек хлеба уже сегодня заработала на Цензоре？
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Новинского ловите,эта дрянь-его рук дело.
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какая-то вы слишком злая сквернословка, для верующей
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дааа, стыдно было что нормальные на нас стали смотреть как на стадо. Попы в золоте, а сироты - на шее у страны. нет чтобы следовать своим же воплям о "милосердии")
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И этот тудаже...появились филаретоботы! И филаретотитушки😊
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если всех попов московского патриархата потрусить то думаю с 10 авианосцев можно будет в азовское поставить.
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было бы не плохо..но я приоритетах собравшихся на эту акцию людей..
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IMHO класичний приклад "адиктивної поведінки".
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Кто следует за вводящим раскол, тот не наследует Царствия Божия. Кто держится чуждого учения, тот не сочувствует страданию Христову (сщмч. Игнатий Богоносец)
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кого-кого несут? бобра?

заносите в прихожую тагды)
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Які проблеми ? Ніби його хтось від них забирає . Зробіть собі храм,моліться.Однією сектою більше...
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Ніколи би не подумав, що сам Філарет буде шкодити нашій ПЦУ! Як це може бути, не МП, а ПЦУ? Доходить мені, що чи старий, чи молодий, але коли доторкнувся до кацапа, то це вже навіки. Осб чому довго не могли обєднатися церкви в Україні. А щн покійний Володимир бажав цього, а ось в чому була справа. Не думав! Відлякує інші церкви признавати ПЦУ, страх! Може і Томас вернете, аби дедуля був при владі?
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У кого то еще есть слмнения что церковь это зло?
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300 спартанцев по новому - филаретовская сотня ))
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Религия - синоним необразованности человека.
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Виходить КП і МП одно і то же. Я ще думав, а чому вони свічки і все майно купують в одних магазинах? Чому не роблять своє? А тому, щоб було все російське. Тільки почали будувати Православну Церкву України, як стоп, все не так, сказав Філарет. Він знає краще. І все розносить в пух і прах. То хто до Вас дідуля піде в церкву? Я вже неділю, як замислявся шукати Українську Греко-Католицбку церкву, аби не бути в тому "російськомі світі". А ще буде так робити, то підемо до католиків.
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Тільки почали будувати Православну Церкву України.. Так ведь одурил нас всех Порошенко. Эта новая церковь просто марионетка в данный момент Патриарха Константинопольского. Филарет правильно сказал - как московская церковь Украины зависит от Москвы, так и новая церковь зависима. Никакой самостоятельной Православну Церкву України теперь не существует. И объединения нет - 5% церквей перешло, Лавра осталась у Москвы. Полный провал.
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Оо млять, зомбі апокаліпсис вже почався 😂
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о.. знакомая массовка..
нужно давно ввести серьёзное уголовное наказание за подобную "проституцию"
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Как говорится - "Просто дайте им в руки мяч и они сами себе забьют"...
Дурачьё...
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филарет- подстилка *****!! 28 лет этот упырь разваливал украинскую церковь в угоду кгб-фсб! через 3 месяца филарета, клоуна и остальных зедыбилов погоним из украины грязной метлой!! ПОКРЫШКИ уже готовы!! ПОРОШЕНКО- наш ПРЕЗИДЕНТ!! ПАРУБИЙ- наш СПИКЕР!! ГРОЙСМАН- наш ПРЕМЬЕР!! кто против- чемодан, вокзал, параша!!!
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За действиями маразматика Филарета стоят спецслужбы рф. Массовку кто-то оплатил - типа Нарика. Томос для них, как ладан для чертей. Я бы на месте Эпифания выгнал поджопниками этого старого гэбэшника и отлучил от православия.
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Філарет, як зясувалось - шахрай на довірьї - вся релігія на вірі, мерседесах, дорогому спецодягові, годинниках і "скромных келиях - копанках"
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Если я правильно понимаю, то именно Филарет, как церковный узурпатор, вносит смуту не только в ПЦУ, но и в общество. И чем больше он толкает речей, тем больше напоминает гундяя мацковского. Шел бы уже с Богом на покой!
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Филарет патриарх Константинопольского патриархата? У центрі Києва сотня людей скандують "Філарет - наш патріарх" - Цензор.НЕТ 3427
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Знаєте,цього Філарета направду *******...Знаю багатьох,ну просто чомусь обожнюють...Тоді як до нового молодого ставляться індиферентно,спокійно...Ну є і є...А томос...термос,фобос,пеніс...забавка для папуасів...
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А чё так мало? Денег не хватило больше тушек призвать?
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоУ центрі Києва сотня людей скандують "Філарет - наш патріарх". ФОТО
 
 
 
 
 
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