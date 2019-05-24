 Вандали обезголовили пам'ятник князю Володимиру, встановлений біля української церкви в канадському Вінніпезі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Пам’ятник Святому Володимиру біля Українського католицького храму Святих Володимира і Ольги на МакГрегор-стріт між проспектами Стелла і Флора було обезголовлено", - йдеться в повідомленні.
Окрім голови, невідомі відбили тризуб з верхньої частини скульптури. Відбиті частини скульптури вкрадено.
Настоятель храму О. Майкл Буячок сказав, що його в цей період не було в місті, але він одразу пішов до церкви, дізнавшись про вандалізм від свого секретаря. "Це трагічна подія, адже пам’ятник багато символізував для нас", - зазначив настоятель.
Повідомляється, що пам’ятник у Вінніпезі був створений відомим місцевим скульптором Лео Молом і освячений у 1984 році Папою Іваном Павлом ІІ.
На думку настоятеля храму, те, що відбулося, є вандалізмом. "Я думаю, що це просто вандалізм, прямий вандалізм. Вони не мали нічого проти собору, адже статуя була там протягом багатьох років, з 1984 року", - сказав о. Майкл.
За однією з версій, за пошкодженням пам’ятника можуть стояти місцеві підлітки.
У свою чергу, у поліції сказали, що їм відомо про цей інцидент, і кваліфікували подію як вандалізм і крадіжку.
О.Майкл висловив сподівання, що поцуплені частини пам’ятника повернуть і статую вдасться відновити.
Одна з парафіянок храму Марта Райх розповіла, що не може повірити у такий акт вандалізму. "Ми хотіли б дізнатися, хто це зробив і з яких причин", - зазначила вона виданню.
Як повідомляється на сторінці Української спілки образотворчих мистців Канади (Ukrainian Association of Visual Artists of Canada) у Facebook, автор пошкодженого пам’ятника Святому Володимиру Лео Мол є членом цієї спілки.
Судячи з різних джерел (переказів, літописів, матеріальних пам'яток), християнське віровчення на землях, які в майбутньому увійшли до складу Київської Русі, з'явилося практично одразу після початку його поширення у світі, за часів святих апостолів. Процес поширення християнства був тривалим і поступовим. Так у III ст. з'являються згадки про Скіфську єпархію у складі єдиної вселенської кафолічної православної церкви, до складу якої входила значна частина земель майбутньої Київської Русі. Християнське життя єпархії дещо занепадає з приходом гунів (в інших джерелах - болгар), союзу племен змішаного праслов'яно-тюрко-угро-фінського походження і появи держави Велика Болгарія (Гуннія, Хазарія). Але Скіфська єпархія продовжує існувати до IX ст. (тобто фактично до прийняття християнства на Русі).
У будь-якому випадку можна говорити про те, що на момент прийняття християнства у суспільстві Київської Русі існувала велика кількість різних віровчень і напрямків, серед яких слід відмітити язичництво, християнство (грецького і латинського обрядів, все ще єдиної на той час вселенської кафолічної церкви), мусульманство (поширене у сусідній Волзькій Булгарії, а отже без сумніву відоме і на Русі), юдаїзм (віра правителів Хазарії, а також спільнот у різних містах Русі, зокрема Києві). Таким чином, перед Володимиром Великим, постало складне завдання - вибрати одне з віровчень про єдиного Бога, кожне з яких мало значну частину своїх прибічників на землях Русі - християнства грецького або латинського, ісламу чи юдаїзму як державне віровчення.
Питання поширення християнства на землях Русі (в ті часи Скіфії) висвітлені у працях відомих церковних істориків, таких як Іоанн Золотоустий і Тертулліан ще задовго до його прийняття у Великому Князівстві Руському. https://uk.wikipedia.org/wiki/Хрещення_Русі
Тобі відомо, що на той час церква була єдиною?
Для этого нужно лишь информация, что пациент из козлорыловки и на этом основании отправлять в тюрьму на тяжёлые работы, после отбытия 10 лет вышвырнуть использованный гандон из страны
Источник: https://censor.net.ua/p3128675.... для мордовцев всё славянское чуждо им.
Как кто?! Извечные враги украинцев, у которых от вида украинского трезубца начинают гореть задницы и все клеммы в голове. С учетом того как именно был поврежден памятник, с уверенностью 100% можно говорить о русских, постоянно или временно проживающих на территории Канады (или вообще проездом) после распада совка!!!
Тризуб був гербом князя Володимера, тому це з їхнього боку окрім злочину є ідіотизмом.
И что же мы читаем у Пушкина? "Молвь (корень слова "мова") - красота славянского слова"!
Думаю что и пуйловская агентура присутствует...
👏😂
ППц, население цензора деградирует в умственном развитии с умопомрачительной скоростью.
Даже если памятник изуродовали кацы - для самих кацев это отбросы и гниль. Думайте башкой, а не межушным ганглием.
вважають Володимира своїм владіміром.
"Не буду разувать раввичича(сына раввина)"-говорила Рогнеда,когда он ее сватал.
А еще был Ярополк(сын Святтслава),которого Владимир убил.
И не известно хто эти "оригиналы" видел.
А изТОРЫя переписывается(выдумывается) уже многие столетия.
Странно, что тебе верится в то, что в князья мог пойти сын раввина, а в то, что в князья мог пойти сын князя и ключницы - вдруг не верится.
А мать Владимира - ключница (завхоз) Малуша по некоторым данным была не просто девушкой из народа, а дочерью древлянского князя Мала, которого грохнула в свое время Ольга.