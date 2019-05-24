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Все про:Канада (651) пам'ятник (498) українці (897) вандалізм (242)

 Вандали обезголовили пам'ятник князю Володимиру, встановлений біля української церкви в канадському Вінніпезі. ФОТОрепортаж

Невідомі пошкодили пам'ятник Святому Володимиру Великому, встановлений поблизу української церкви в канадському Вінніпезі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пам’ятник Святому Володимиру біля Українського католицького храму Святих Володимира і Ольги на МакГрегор-стріт між проспектами Стелла і Флора було обезголовлено", - йдеться в повідомленні.

Вандали обезголовили памятник князю Володимиру, встановлений біля української церкви в канадському Вінніпезі 01
Вандали обезголовили памятник князю Володимиру, встановлений біля української церкви в канадському Вінніпезі 02
Вандали обезголовили памятник князю Володимиру, встановлений біля української церкви в канадському Вінніпезі 03

Окрім голови, невідомі відбили тризуб з верхньої частини скульптури. Відбиті частини скульптури вкрадено.

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Настоятель храму О. Майкл Буячок сказав, що його в цей період не було в місті, але він одразу пішов до церкви, дізнавшись про вандалізм від свого секретаря. "Це трагічна подія, адже пам’ятник багато символізував для нас", - зазначив настоятель.

Повідомляється, що пам’ятник у Вінніпезі був створений відомим місцевим скульптором Лео Молом і освячений у 1984 році Папою Іваном Павлом ІІ.

Вандали обезголовили памятник князю Володимиру, встановлений біля української церкви в канадському Вінніпезі 04
Вандали обезголовили памятник князю Володимиру, встановлений біля української церкви в канадському Вінніпезі 05

На думку настоятеля храму, те, що відбулося, є вандалізмом. "Я думаю, що це просто вандалізм, прямий вандалізм. Вони не мали нічого проти собору, адже статуя була там протягом багатьох років, з 1984 року", - сказав о. Майкл.

За однією з версій, за пошкодженням пам’ятника можуть стояти місцеві підлітки.

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У свою чергу, у поліції сказали, що їм відомо про цей інцидент, і кваліфікували подію як вандалізм і крадіжку.

О.Майкл висловив сподівання, що поцуплені частини пам’ятника повернуть і статую вдасться відновити.

Одна з парафіянок храму Марта Райх розповіла, що не може повірити у такий акт вандалізму. "Ми хотіли б дізнатися, хто це зробив і з яких причин", - зазначила вона виданню.

Як повідомляється на сторінці Української спілки образотворчих мистців Канади (Ukrainian Association of Visual Artists of Canada) у Facebook, автор пошкодженого пам’ятника Святому Володимиру Лео Мол є членом цієї спілки.

Вандали обезголовили памятник князю Володимиру, встановлений біля української церкви в канадському Вінніпезі 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128675
 
 
 Топ коментарі
 
Надо поискать в кварале мокшанских беженцев, 100% найдете!!!
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Русский мир даже туда добрался.
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Надо поискать в кварале мокшанских беженцев, 100% найдете!!!
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или кацапы или местные воинствующие левацкие атеисты (судя по отсутствию креста)..короче зверьё..
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никаких или, это точно петров с башировым приехали на местные шпили посмотреть
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Две палки и меч...... Думаю чувака который это сделал звали Мокша Вепсович Печорин. Им видите ли не понравилось когда наши князьки им "веру несли"(немного подвырезая и подграбывая в процессе)) Они настолько тупые что не могут понять все преимущества правослабия. Можно читать заклинания, можно избивать пол башкой.... можно совместить - все для блага стада Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге - Цензор.НЕТ 9779
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Католический храм Владимира и Ольги. И такое бывает.
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Те, що це католицікий храм зменшує кримінальну відповідальність за злочин?
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Смысл не в этом, а в том, что крестили они Русь вовсе не в католическую веру. Тяжесть преступления за повреждение памятника это никак не уменьшает
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До чого тут у яку віру хрестили? Чи після поділу церков українці не мають право на пам*ятник Володимеру?
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Утвердження християнства на Русі - тривалий складний процес, що розтягнувся у часі на багато століть нашої ери, пройшовши у своєму розвитку кілька важливих стадій: спонтанного проникнення християнських ідей і цінностей до язичницького середовища, боротьби християнства та інших світових релігій за сфери впливу, проголошення християнства державною релігією Київської Русі, протистояння язичницького суспільства новій ідеології.
Судячи з різних джерел (переказів, літописів, матеріальних пам'яток), християнське віровчення на землях, які в майбутньому увійшли до складу Київської Русі, з'явилося практично одразу після початку його поширення у світі, за часів святих апостолів. Процес поширення християнства був тривалим і поступовим. Так у III ст. з'являються згадки про Скіфську єпархію у складі єдиної вселенської кафолічної православної церкви, до складу якої входила значна частина земель майбутньої Київської Русі. Християнське життя єпархії дещо занепадає з приходом гунів (в інших джерелах - болгар), союзу племен змішаного праслов'яно-тюрко-угро-фінського походження і появи держави Велика Болгарія (Гуннія, Хазарія). Але Скіфська єпархія продовжує існувати до IX ст. (тобто фактично до прийняття християнства на Русі).
У будь-якому випадку можна говорити про те, що на момент прийняття християнства у суспільстві Київської Русі існувала велика кількість різних віровчень і напрямків, серед яких слід відмітити язичництво, християнство (грецького і латинського обрядів, все ще єдиної на той час вселенської кафолічної церкви), мусульманство (поширене у сусідній Волзькій Булгарії, а отже без сумніву відоме і на Русі), юдаїзм (віра правителів Хазарії, а також спільнот у різних містах Русі, зокрема Києві). Таким чином, перед Володимиром Великим, постало складне завдання - вибрати одне з віровчень про єдиного Бога, кожне з яких мало значну частину своїх прибічників на землях Русі - християнства грецького або латинського, ісламу чи юдаїзму як державне віровчення.
Питання поширення християнства на землях Русі (в ті часи Скіфії) висвітлені у працях відомих церковних істориків, таких як Іоанн Золотоустий і Тертулліан ще задовго до його прийняття у Великому Князівстві Руському. https://uk.wikipedia.org/wiki/Хрещення_Русі
Тобі відомо, що на той час церква була єдиною?
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Русь крестили ДО разделения христианства на Католицизм и Православие вообще-то.
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На момент крещения Руси христианская церковь еще не раскололась.
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Коли Володимир хрестив Русь Церква була єдина. Розкол на католиків та православних відбувся лише в 1054 р. Після хрещення Русі головою Церкви вважався Папа Римський. Тому греко-католики вважають Володимира та Ольгу святими так само, як і православні.
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Раскол в христианстве произошёл в 1054 году, крещение Руси в 988 году. Вполне можно считать святыми и в католицизме.
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Они чума многих веков, с тех пор, как из болот вылезли.
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И до Канады добрался гузьке мир. Странно, что они не отфильтровывают генетический мусор.
Для этого нужно лишь информация, что пациент из козлорыловки и на этом основании отправлять в тюрьму на тяжёлые работы, после отбытия 10 лет вышвырнуть использованный гандон из страны
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Да нахрена они в канадских тюрьмах? Им это за "курорт" покажется... Корми их, пои, обстирывай, телевизор цветной, Интернет... Лишить визы и выслать... Лучше (и дешевле) - через Берингов пролив... А там пусть у Путина "голова болит"... Он же хотел дать "рассеянам" "дальневосточный гектар"?...
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Мені відомо, що у Канаду імігрувало багато росіян. Треба шукати серед них, бо це не простий акт вандалізму. На політичний аспект цієї кримінольно-політичної справи вказую те, що був відбитий тризуб (герб Володимера).
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Сообщается, что памятник в Виннипеге был создан известным местным скульптором Лео Молом и освящен в 1984 году Папой Иоанном Павлом II....Для мордовцев всё славянское и другое, чуждо для них Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге - Цензор.НЕТ 8148 .

Источник: https://censor.net.ua/p3128675.... для мордовцев всё славянское чуждо им.
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"Мы хотели бы узнать, кто это сделал и по каким причинам"
Как кто?! Извечные враги украинцев, у которых от вида украинского трезубца начинают гореть задницы и все клеммы в голове. С учетом того как именно был поврежден памятник, с уверенностью 100% можно говорить о русских, постоянно или временно проживающих на территории Канады (или вообще проездом) после распада совка!!!
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Вандали обезголовили пам'ятник князю Володимиру, встановлений біля української церкви в канадському Вінніпезі - Цензор.НЕТ 7462

Тризуб був гербом князя Володимера, тому це з їхнього боку окрім злочину є ідіотизмом.
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Во первых, они историю не знают и не собираются знать, а во вторых, им тупо насрать - у них загорелась жопа и захотелось сделать очередную пакость "хохлам" и считают это очередной победой
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так,май месяц и у мокшей продолжается победобесие)))
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Безголовий князь Володимир? А тут ще й посвідчення впало...
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Кацапская чума везде успевает нагадить. Отбитый трезуб - это тому доказательство. У украинца рука на такое не поднимется.
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сруССкие небратья: Кроме головы, "неизвестные" отбили трезубец с верхней части скульптуры. Отбитые части скульптуры украдены.
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Кацапня ни на что денег не жалеет. С поляками, венграми пытается рассорить на историческом и языковом уровне, теперь уже и до Канады добрались твари! Вандали обезголовили пам'ятник князю Володимиру, встановлений біля української церкви в канадському Вінніпезі - Цензор.НЕТ 8375
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думаю, все слышали закидоны свиней насчет селюкского сути "мовы"?
И что же мы читаем у Пушкина? "Молвь (корень слова "мова") - красота славянского слова"!
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к сожалению есть даже в Канаде переехавшие российские ватники (знаю таких по работе) и есть там даже беженцы с Донбасса... (по словам тех же ватников)...
Думаю что и пуйловская агентура присутствует...
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на мордорских братушек похоже. Важно, что они хотели этим сказать?
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та же схема что и с Польшей... Попытка разругать страны и народы....
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С роССией уже 5 лет война, как известно, куда уж больше "разругать страны и народы"?
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Грозный русишшвайне, эмигрант из кацапии😂
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хахахах, шо ж ты такой весь любитель рашкостана у гейропцев делаешь, дурашка?
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Зачем это канадцам или немцам? Украинцам и так известно кто это сделал. Такие же нелюди, "любители шпилей" как и те кто регулярно борется с памятником Степану Бандере в Мюнхене. Надеюсь я их найду, ведь это происходит в городе где я сейчас живу а тут все "русскоязычные" знают друг друга так или иначе, если это не заезжие любители шпилей конечно.
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Украинцам то известно, а вот зебилам...
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Не будем делить украинцев. Все мы украинцы и это главное.
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а дружественным Украине властям Канады надо хорошо посмотреть, кого они впускают в страну ....
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Как же кацапам, жить спокойно не дают украинские символы!
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рюске спалилось, а такого українця з себе вдавало..
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так вы ж их закрашиваете, подонки, когда на танках к нам едете...
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Найти русских "любителей шпилей" и поступить с ними точно также как они поступили с князем Руси
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Реально, большинство цензорят от кацов ничем не отличаются. У тех - если в подъезде насрано - так это лично Обама нагадил. так и тут. Довожу до сведения зомбированных - у кацев Владимир 0 Святой. памятник даже с помпой установили, фильм сняли, мультик. Порошенко!! порох лично говорил, что кацы нашего князя и историю себе украли!!! Вы плять совсем разум потеряли, натуральные зомби. кац никогда бы бы не снес башку памятнику Владимиру, потому что считает его в натурЕ СВОИМ.
ППц, население цензора деградирует в умственном развитии с умопомрачительной скоростью.
Даже если памятник изуродовали кацы - для самих кацев это отбросы и гниль. Думайте башкой, а не межушным ганглием.
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русню от трезуба Володымера Князья Руси штырит не по детски
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вони не можуть бачити на ньому наш тризуб.
вважають Володимира своїм владіміром.
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Вандализм? Жулье из АП скажет что это шутка.
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Не стоит так убиваться за этим Владимиром-полукровкой.
"Не буду разувать раввичича(сына раввина)"-говорила Рогнеда,когда он ее сватал.
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В оригинале написано "Не буду разувать робочича (сына служанки)", а вовсе не "раввича".
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Сын служанки-и в князья?Шо-то мало верится.
А еще был Ярополк(сын Святтслава),которого Владимир убил.
И не известно хто эти "оригиналы" видел.
А изТОРЫя переписывается(выдумывается) уже многие столетия.
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Сын КНЯЗЯ и служанки. Владимир тоже был сыном Святослава, как и Ярополк.
Странно, что тебе верится в то, что в князья мог пойти сын раввина, а в то, что в князья мог пойти сын князя и ключницы - вдруг не верится.
А мать Владимира - ключница (завхоз) Малуша по некоторым данным была не просто девушкой из народа, а дочерью древлянского князя Мала, которого грохнула в свое время Ольга.
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Навіщо таким лагідним словом - вандали. Це стосується слово всіх народів. А ось це зробили кацапи і до них більше підходить варвари, терористи, вбивці...
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где то тут бродит некая Vedana,вопрос к ней,голову памятники снес нацкорпус по заказу фсб,никак иначе?))
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВандали обезголовили пам'ятник князю Володимиру, встановлений біля української церкви в канадському Вінніпезі. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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