 Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Політична еквілібристика
Методичка
"Негайно" потрібна кандидатура
Розуміти треба!
Спокуса
Кінець епохи
Ставки аутсайдерів
Безсонні ночі перед тим, як піти з поста
Черговий провал в ООН
Читайте також: Рада безпеки ООН відмовилася обговорювати український закон про мову
Момент передачі влади
Крим та Донбас це Україна...
Більше фотошопів дивіться тут
во все мире продажи смартофонов падаю уже 6 квартал подряд
а у нас будет рост
"страна СМАРТФОНИЯ" МАТЬ ЕЕ ИЛИ ИХ...
сбивчивая риторика зе на iforum:
- у вас всех мозгов гораздо больше, чем у меня
- чуваки
- технологичная технологичность
- мы с вами не можем все поменять, но мы должны меняться
- у нас много факапов
- великобританцы
- старушка великобритания (что особенно понравилось Мадам Послу)
- надо идти к дронам
- людей, которые нам мешают, надо назвать ЧТО
- факинг отрасль
- это к делу не имеет никакого значения
- мне бы хотелось, чтобы вам всем хотелось жить (видимо имел в виду в Украине, но не договорил)
- покажу фразу великого человека, которую он наверное и не говорил, но он великий
- спасибо, люди
Вот только зебантяй уже переплюнул даже яныка.
Подивіться до чого довів Україну ваш Порошенко!
https://ru.slovoidilo.ua/2019/05/24/novost/politika/vsemirnyj-bank-nazval-ukrainu-bednejshej-regione
Главным препятствием для экономического развития страны назвали «незавершенные реформы», что привело, в частности, к низкой производительности и высокой зависимости от экспорта. Также отмечен низкий уровень иностранных инвестиций, связанный с нарушением принципов конкуренции.
народ! коли щось постите, то хоч розберіться - а що це є?!!!