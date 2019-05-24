EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Фоторепортаж
  12956  57
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (1424) Порошенко (8942) Путін (8798) фотожаба (8534) Ющенко (1750) Гройсман (3362) Богдан Андрій (51)

 Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Політична еквілібристика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст заявив, що глава АП Богдан підпадає під люстрацію, але вони не можуть оскаржити його призначення

Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Методичка

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми хочемо зробити країну в смартфоні", - Зеленський. ВIДЕО

Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

"Негайно" потрібна кандидатура

Також читайте: Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман

Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Розуміти треба!

Також читайте: Зеленський призначив Богдана главою АП всупереч рекомендаціям Волкера, - "Дзеркало тижня"

Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Спокуса

Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Кінець епохи

Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Ставки аутсайдерів

Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Безсонні ночі перед тим, як піти з поста

Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Черговий провал в ООН

Читайте також: Рада безпеки ООН відмовилася обговорювати український закон про мову

Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Момент передачі влади

Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Крим та Донбас це Україна...

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128671
 
   
 Топ коментарі
 
Свіжа зелена жаба тепер звучить дуже однозначно ))).
Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 384
 показати весь коментар
 
Смієтеся з нашого Народного ПреЗЕдента?
Подивіться до чого довів Україну ваш Порошенко!
Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2419
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Свіжа зелена жаба тепер звучить дуже однозначно ))).
Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 384
 показати весь коментар
 
 
ЗЕЛЕНСКИЙ решил поднять продажи смартфонов в Украине
во все мире продажи смартофонов падаю уже 6 квартал подряд Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6940
а у нас будет рост Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3917
"страна СМАРТФОНИЯ" Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7873 МАТЬ ЕЕ ИЛИ ИХ...
 показати весь коментар
 
 
на заднем плане это сатановская по кличке гонтарева?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ти вже і там був?Ну і як,який шакалад смачніший?))
 показати весь коментар
 
З нету:
сбивчивая риторика зе на iforum:
- у вас всех мозгов гораздо больше, чем у меня
- чуваки
- технологичная технологичность
- мы с вами не можем все поменять, но мы должны меняться
- у нас много факапов
- великобританцы
- старушка великобритания (что особенно понравилось Мадам Послу)
- надо идти к дронам
- людей, которые нам мешают, надо назвать ЧТО
- факинг отрасль
- это к делу не имеет никакого значения
- мне бы хотелось, чтобы вам всем хотелось жить (видимо имел в виду в Украине, но не договорил)
- покажу фразу великого человека, которую он наверное и не говорил, но он великий
- спасибо, люди
 показати весь коментар
 
Ну хоть цього разу фотожаби збалансовані))
 показати весь коментар
 
 
Ну так а что уж теперь, засерать мозги пропагандой уже не нужно, значит постепенно редакторы переходят от "Зеленский нарокман, порошенко - бох!" к "Зеленский ничего так, а у Порошенко были заскоки", а закончится все - "Зеленский Бог-Император, веди нас к победе на Хаосом, порошенко - изменник, требуем скормить его Звягильскому!!!"
 показати весь коментар
 
 
Є шо сказати по цьому поводу?У Петруся одних кумів на посадах більше ніж "клоунів" у 95 Кварталі))
 показати весь коментар
 
 
пример дашь? Или как всегда пукнул в лужу и в кусты...
 показати весь коментар
 
 
Луцик,Свинарчук,Лєрка Облігація,це на початок))
 показати весь коментар
 
 
я не знаю кого у вас на лахте называют лерка..Уточните будьте добры.
Вот только зебантяй уже переплюнул даже яныка.

Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2159
 показати весь коментар
 
 
І шо, обмилку клоунів не вистачає ? Хоче із-за порєбріка виписать ?
 показати весь коментар
 
якщо глянути на жабу, то еквілібріст Богдан прямує до ватнюків
 показати весь коментар
 
 
А звідки ватнюки в Україні?Після п"яти років Петра?
 показати весь коментар
 
 
А ти хотів би жити в концтаборі з крематорієм?
 показати весь коментар
 
 
Так их и не было и ли сидели тихо не пикали. Они начали возращаца и орать про руський язик как раз после того как ЗЕкловуна выбрали. Все назад в Украину послетались.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Хотілось би побачити примірник Петра Поросєнко,мабуть зачитаний до дірок))
 показати весь коментар
 
 
Как твои визги про Порошенко должны оправдать клоуна? Уже уныло выглядишь лаем про папередников. Ещё 5 лет ещё будет визжать про Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
Уже нет Порошенко, забудьте про Порошенко! Кинець эпохи бидности ушел, пришла эпоха зеленого феерического пи..еца!
 показати весь коментар
 
 
Смієтеся з нашого Народного ПреЗЕдента?
Подивіться до чого довів Україну ваш Порошенко!
Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2419
 показати весь коментар
 
 
А до этого была самой богатой? Может хватит трандеть?
 показати весь коментар
 
 
За время кризиса экономика Украины сократилась на 16 процентов. В 2016-2017 годах рост поднялся до уровня 2,4 процента, а в 2018 году - уже до 3,3 процента. Как отмечено в докладе, чтобы снизить уровень бедности, «необходим более быстрый экономический рост в течение длительного периода времени».

Главным препятствием для экономического развития страны назвали «незавершенные реформы», что привело, в частности, к низкой производительности и высокой зависимости от экспорта. Также отмечен низкий уровень иностранных инвестиций, связанный с нарушением принципов конкуренции.
 показати весь коментар
 
 
Вот пришла зеленый торчок, обещал зарплату в 4тыс, вот пусть делает!
 показати весь коментар
 
 
шо так возбудился..? хозяина обидели..? то ли ещё может статься..
 показати весь коментар
 
так ты в защиту мародёра кинулся как верный пёс..извини, если это не меркантильный интерес, а особенности психики..
 показати весь коментар
 
Не суди всех по себе! Если у тебя есть хозяева и ты без хозяина жить не можешь, то это твои проблемы, а не мои! А коломойский и аваков уже не мародеры?
 показати весь коментар
 
 
я кумиров себе не создаю и скептически отношусь к любой власти.. как к неизбежному злу..которое надо держать в рамках..да, они системные мародёры и пусть уничтожат системного мародёра, который даже по понятиям системных мародёров потерял берега..
 показати весь коментар
 
А по кількості плантацій, де вирощують банани і кокосові горіхи, Україна посідає останнє місце в світі...
 показати весь коментар
 
 
В одном повезло, что не Эквадор , не Южная Корея и не Япония! Політична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1199
 показати весь коментар
 
 
ви це про що? про те, що Фінляндія та Франція аж на 181 а 182 місцях? тобто однозначно відстали))))
народ! коли щось постите, то хоч розберіться - а що це є?!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортажПолітична еквілібристика, кінець епохи, ставки аутсайдерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
 вгору