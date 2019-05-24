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Все про:Німеччина (1203) депутат (865) Крим (6848)

 Депутати Бундестагу відвідували окупований Крим за диппаспортами. ФОТО

Три депутати німецького Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" відвідали в квітні анексований Крим, в'їхавши туди за дипломатичними паспортами.

Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Депутати від АДН використовували видані їм дипломатичні паспорти для того, щоб без візи в'їхати до Росії, а з Москви летіти далі до анексованого Путіним Криму", - пише газета.

Депутати Бундестагу відвідували окупований Крим за диппаспортами 01

Раніше парламентарії запевняли, що їздили на анексований півострів "у приватному порядку".

Один із цієї групи, Удо Хаммелгран, підтвердив, що вони використовували дипломатичні паспорти.

Зазначається, що три німецькі депутати у квітні брали участь в економічному форумі в Криму.

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У МЗС ФРН неодноразово заявляли, що поїздки до анексованого Криму "не рекомендуються", хоча заборонити їх Берлін не може. У цьому ж випадку вже може йтися про пряме порушення припису, згідно з яким службові паспорти можуть використовуватися лише для офіційних ділових поїздок.

Як відомо, минулого року економфорум в окупованому Криму відвідали п'ятеро депутатів тієї ж партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128658
 
   
 Топ коментарі
 
Вот вам и европейские ценности и соблюдение европейских законов. Срать фрицы хотели на международное законодательство.
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А почему крысчаны уже не кричат фошизды и гейропа? Где дидываивале, можем павтарить? Уже все, Гитлер опять друг?Депутаты Бундестага посещали оккупированный Крым по диппаспортам - Цензор.НЕТ 3970
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думаю что в накладе они не остались.
Кремль всеми силами пытается затащимть в Крым иностранных политиков, что бы легитимизировать оккупированые территории... мол видите, европейцы ездят в Крым....
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В "частном" порядке но по дип паспортам....Это как ?
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За зарплатой. Как дамбасня за второй пенсией. Для этого все средства хороши, в том числе и диппаспорт. Германия - самая коррумпированная страна Евросоюза.
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и что это им дало - типа комерческий проэкт или как?
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думаю что в накладе они не остались.
Кремль всеми силами пытается затащимть в Крым иностранных политиков, что бы легитимизировать оккупированые территории... мол видите, европейцы ездят в Крым....
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Вот вам и европейские ценности и соблюдение европейских законов. Срать фрицы хотели на международное законодательство.
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не мешай вышивате надеяться, что Запад развалит рашку санкциями лет через 200! ))))
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леваки какие-то,походу...
деда Ади таких вместо дров использовал..
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Такие родную мать на фарш для колбасы прокрутят, если им заплатить.
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И да, либо леваки, либо самые "крайние" правные.
И те, и другие на жалованье запоребрика давно и крепко сидят.
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А почему крысчаны уже не кричат фошизды и гейропа? Где дидываивале, можем павтарить? Уже все, Гитлер опять друг?Депутаты Бундестага посещали оккупированный Крым по диппаспортам - Цензор.НЕТ 3970
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Ну всё ,немецкие депутаты сотрудничают с террористической организацией.В тюрьму засранцев.
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нестор шуфрич на майские в крым ездил. если украинская 5 колонна может, то че немцам запрещено?
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Есть одна малееенькая разница. К нашему с вами сожалению, Шуфрич не нарушил законов Украины, он легально пересек границу с нашей стороны. Мргут быть только претензии морального толка. Немцы же нарушили наше законодательство, нелегально попав на территорию Украины.
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Обеспокоенныее? ...Да хрен там понты за 5 лен БАБЛО!
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С аме е необходмимое! Это сее5йчар соду в Крым пуститиь!!!
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Как минимум вызвать посла и вручить ноту.Но духа не хватит.
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Совершенно верно - это прямой повод для ноты, как минимум. Так как, действующие депутаты от бундестага по дипломатическим паспортам совершают вполне официальную поездку (кстати, широко освещаемую в прессе) для обсуждения совместных противоправных действий против Украины и других стран.
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Всі ці ваші панове промови/попереджання "але не взмозі заборонити" якось не дуже пов'язані із "диппаспортами"! Ви так не вважаєте (я до керівництва МЗС Німеччини звертаюсь)?!
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нацисты, косящие под националистов, для РФ братья по разуму.
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Электорат:
По данным социологов, типичный избиратель АдГ - молодой мужчина с невысоким уровнем образования и доходов. Среди членов партии лишь 15 процентов - женщины.
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Неонацики все никак не отработают кремлевское табло,а,впрочем,наверно зарабатывают новое
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Немцы нам не союзники,видать мало их мам лапонтые насиловали..
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очередная статья о гнилой германской власти и снова ни одной тумбалалайки.А они многие слова знают: на х.., говно… х@ем …торчку…. на хер … Долбо.б…на.уй… пидо.с. Украинцам эти слова они говорят и не стесняются, а своим правителям-гнидам говорить почему то стесняются. Даже в цензоре.Не говоря уже о германских сайтах.
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Если СБУ не фигней страдало давно бы вскрыли их
переписку и подбросили как "работу хакеров" немецкой общественности. Думаю там
будет много интересного.
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Afd обростає скандалами? Депутати Бундестагу відвідували окупований Крим за диппаспортами - Цензор.НЕТ 888

Молодий політик Маркус Фронмаєр (Markus Frohnmaier) у свої 28 років вже досяг значних кар'єрних висот у німецькій правопопулістській партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Він став очільником молодіжної організації АдН, речником партії, а тепер - і депутатом Бундестагу. Фронмаєр походить з Румунії, у дитинстві його усиновила німецька сімейна пара. Нині він одружений на росіянці. Однак політик має міжнародні зв'язки не лише завдяки своїй біографії. Так, він намагався налагодити контакти "Альтернативи для Німеччини" із Францією та Сербією. А із кремлівською партією "Единая Россия" Фронмаєр збирався підписати договір про молодіжну співпрацю. Критику він відкидав, пояснюючи, що "в Німеччині існує моральна мобілізація проти Росії", якій він намагається протидіяти.
Однак ця стратегія вилилася для Фронмаєра в неприємності. За повідомленнями ЗМІ, які оприлюднили електронне листування осіб із російських урядових кіл, німецький політик отримував рознарядки із Кремля. Фронмаєр звинувачення відкидає і вимагає офіційних доказів. Однак від інтерв'ю відмовляється, а питання переадресовує на адвокатів.
Цим повідомленням ЗМІ передував ще один скандал, пов'язаний із помічником депутата. У січні 2019 року з'ясувалося, що друга і референта Фронмаєра Мануеля Оксенрайтера (Manuel Ochsenreiter), відомого у Німеччині праворадикального журналіста, підозрюють у причетності до підпалу угорського культурного центру в Ужгороді у лютому 2018 року.
При цьому відкритим залишається питання того, як виглядає співпраця АдН та Росії. Можливо, партія отримала від Кремля кредит, як у випадку французької правої популістки Марін Ле Пен? Чи, може, як демонструє скандальне відео за участі австрійських політиків, у відповідь на таємні домовленості російським олігархам пропонують економічний або медійний вплив?Deutsche Welle
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниДепутати Бундестагу відвідували окупований Крим за диппаспортами. ФОТО
 
 
 
 
 
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