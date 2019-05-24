 Депутати Бундестагу відвідували окупований Крим за диппаспортами. ФОТО

Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Депутати від АДН використовували видані їм дипломатичні паспорти для того, щоб без візи в'їхати до Росії, а з Москви летіти далі до анексованого Путіним Криму", - пише газета.
Раніше парламентарії запевняли, що їздили на анексований півострів "у приватному порядку".
Один із цієї групи, Удо Хаммелгран, підтвердив, що вони використовували дипломатичні паспорти.
Зазначається, що три німецькі депутати у квітні брали участь в економічному форумі в Криму.
У МЗС ФРН неодноразово заявляли, що поїздки до анексованого Криму "не рекомендуються", хоча заборонити їх Берлін не може. У цьому ж випадку вже може йтися про пряме порушення припису, згідно з яким службові паспорти можуть використовуватися лише для офіційних ділових поїздок.
Як відомо, минулого року економфорум в окупованому Криму відвідали п'ятеро депутатів тієї ж партії.
Кремль всеми силами пытается затащимть в Крым иностранных политиков, что бы легитимизировать оккупированые территории... мол видите, европейцы ездят в Крым....
деда Ади таких вместо дров использовал..
И те, и другие на жалованье запоребрика давно и крепко сидят.
По данным социологов, типичный избиратель АдГ - молодой мужчина с невысоким уровнем образования и доходов. Среди членов партии лишь 15 процентов - женщины.
переписку и подбросили как "работу хакеров" немецкой общественности. Думаю там
будет много интересного.
Молодий політик Маркус Фронмаєр (Markus Frohnmaier) у свої 28 років вже досяг значних кар'єрних висот у німецькій правопопулістській партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Він став очільником молодіжної організації АдН, речником партії, а тепер - і депутатом Бундестагу. Фронмаєр походить з Румунії, у дитинстві його усиновила німецька сімейна пара. Нині він одружений на росіянці. Однак політик має міжнародні зв'язки не лише завдяки своїй біографії. Так, він намагався налагодити контакти "Альтернативи для Німеччини" із Францією та Сербією. А із кремлівською партією "Единая Россия" Фронмаєр збирався підписати договір про молодіжну співпрацю. Критику він відкидав, пояснюючи, що "в Німеччині існує моральна мобілізація проти Росії", якій він намагається протидіяти.
Однак ця стратегія вилилася для Фронмаєра в неприємності. За повідомленнями ЗМІ, які оприлюднили електронне листування осіб із російських урядових кіл, німецький політик отримував рознарядки із Кремля. Фронмаєр звинувачення відкидає і вимагає офіційних доказів. Однак від інтерв'ю відмовляється, а питання переадресовує на адвокатів.
Цим повідомленням ЗМІ передував ще один скандал, пов'язаний із помічником депутата. У січні 2019 року з'ясувалося, що друга і референта Фронмаєра Мануеля Оксенрайтера (Manuel Ochsenreiter), відомого у Німеччині праворадикального журналіста, підозрюють у причетності до підпалу угорського культурного центру в Ужгороді у лютому 2018 року.
При цьому відкритим залишається питання того, як виглядає співпраця АдН та Росії. Можливо, партія отримала від Кремля кредит, як у випадку французької правої популістки Марін Ле Пен? Чи, може, як демонструє скандальне відео за участі австрійських політиків, у відповідь на таємні домовленості російським олігархам пропонують економічний або медійний вплив?Deutsche Welle