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 ІForum у Києві - досягнення IT-сфери і присутність Зеленського. ФОТОрепортаж

23 травня в столичному Міжнародному виставковому центрі відбувся 11-й iForum 2019. Цього року його відвідали рекордні 13 тис 286 осіб.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На форумі обговорювалися проблеми інтернет-бізнесу, реклами, цифрових технологій, стартапів, космосу, фінансів. Однак так чи інакше, більшість виступів були про майбутнє. Більш того, вперше на iForum 2019 для обговорення проблем майбутнього виділили цілий потік, який став наймасовішим.

А найпопулярнішим спікером став Президент України Володимир Зеленський із темою "Гарант інновацій - створюємо майбутнє разом".

Послухати Президента прийшло багато відвідувачів форуму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський пояснив, що таке інновації "в цій вузькопрофільній, політичній f#cking галузі". ВIДЕО

Після виступу В. Зеленський відвідав і саму виставку.

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ІForum у Києві - досягнення IT-сфери і присутність Зеленського 09

ІForum у Києві - досягнення IT-сфери і присутність Зеленського 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128614
 
   
 Топ коментарі
 
Скажите мне,кто-нибудь видел за пять лет Порошенко на официальных мероприятиях в расстегнутой рубашке,без пиджака и галстука. Что за раздолбайский внешний вид у зе.
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Их заклинило. Они 5 лет готовы это повторять, полируя факи Зе-бени.
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Його ідея фікс - країна в смартфоні, а що на сході гинуть люди, то фігня.
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вранье, он такого не говорил.
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самое интересное что из 4-х этапов которые он озвучил два уже выполнены "папередниками", третий не имеет смысла (я прог изменение и дополнения принимаемых законов) а четвертый просто нереализуем в принципе. очередное пускание дыма в глаза с набором слов "бла бла бла", "диджитализация", "инновации" и "факап" с "факинг". уровень стэндап комика в среднем ночнике . не выше. чмом был чмом и остался
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Так то і був звичайний стендап. І усьо...
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70 річна селянка не знає таких слів: диджитализация", "инновации" и "факап" с "факинг".
І що їй робити? Може це насіння якоїсь рослини? ІForum у Києві - досягнення IT-сфери і присутність Зеленського - Цензор.НЕТ 3874
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Його ідея фікс - країна в смартфоні
*************
А також, - "каждой бабушкє - по смартфончіку"

(с) Стефанчук )))

ІForum у Києві - досягнення IT-сфери і присутність Зеленського - Цензор.НЕТ 6834
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Ну чо, він вже це почав виконувати. Ви що не пам'ятаєте кандидата в призЕденти у сматрфоні?
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я помню как ты говорил что пенсионеров маразматиков надо лишить права голоса и рпо хорошему многих прав, это уже не люди. Вот это я четко помню, ну ты м...зь, у тебя самого родители есть
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я помню как ты говорил что пенсионеров маразматиков надо лишить права голоса и рпо хорошему многих прав, это уже не люди. Вот это я четко помню, ну ты м...зь, у тебя самого родители есть
*********
Сам собі видумав, і сам же возбудився на свою видумку.
Не треба комусь приписувати свої фантазії.
А щодо пенсіонерів, якщо хочете знати мою думку, то вона близька до позиції Подерв'янського, - є совки, і несовки. І це не залежить ні від національного походження, ні від віку (на пенсії, чи не на пенсії), ні від місця проживання.

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молодець Зеленський - істерика кацапів на його адресу , це найкращій показник ! ІForum у Києві - досягнення IT-сфери і присутність Зеленського - Цензор.НЕТ 4357
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на жаль, кацапи протягнуть твою ТЮ на посаду премєра, а Садика на на віце
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клоун, наконец-то, вырвался в родную стихию на сцену и тут же начал гримасничать, кривляться и делать гнусные ужимки.

Толпа потешалась над кривляющимся и о чём то кричащем на сцене.
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Жалко, что рояля на сцене не было, он бы им ещё сыграл без рук, как он умеет.
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IForum стал первым публичным мероприятием, где Зеленский публично выступил в качестве главы государства. Но первый блин, очевидно, оказался комом для молодого президента. Одни откровенно высмеивают его речь, другие возмущены откровенным нарушением языкового закона, предписывающего госслужащим общаться по-украински во время публичных мероприятий. Визит Владимира Зеленского на IForum (форум инноваций в Киеве) стал поводом для веской критики, которой подвергся глава государства. Об этом сообщает "Диалог.UA". "Что такое инновации в этой политической f#cking отрасли?" - задал Зеленский риторический вопрос участникам форума. Он наговорил и другие противоречивые вещи, вызвавшие недоумение у присутствующих, а позже - у читателей и зрителей. Новояз от президента: Бла-бла-бла, чуваки, поговори в щечку

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/179438_1558631293
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Если я нарушу закон - я уйду сам. (Буратина)
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Жириновський запропонував президенту Зеленському провести в Україні і референдум по Криму та Донбасу.
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А якщо проголосуємо що Крим український що тоді? Невже віддадуть?
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А це як з виборами. Якщо не зе, то не признаємо!
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ІForum у Києві - досягнення IT-сфери і присутність Зеленського - Цензор.НЕТ 7870Прікольний презедент‏ @cool_prezedent 3 ч.3 часа назад
Ну подумаєшь, виступіл как прєзєдєнт на язикє другой страни.
С кєм нє биваєт?
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"Айтівці - задроти, їхня мета - жувати бургер і дрочити на порносайт", - депутат БПП Кобцев
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Порошенко продолжает наживаться на войне, а этот по выставкам лазит!
А тарифы снижать когда? А зарплаты и пенсии повышать?
Свинарчуки еще не сидят, а весна подходит к концу!
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Прийшла весна,
Цвіте каміння
І ....... стоїть,
Нема терпіння.
І навіть нігер,
такая гадість,
і той у сексі бачить радість. ІForum у Києві - досягнення IT-сфери і присутність Зеленського - Цензор.НЕТ 9330
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Порох наживался на войне аккурат за месяц до выборов, и то, со-слов Дени Бигуса, и
не именно он а Свинарчук, а сейчас уже не наживается - вона нацжены не ходют и не возмущаются , в новостях ни чего такого нема, так что не *******
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"Факапы" Зеленского на iForum: "У вас у всех мозгов гораздо больше, чем у меня… Не, ну шо-то у меня есть, конечно" https://korrespondent.net/ukraine/politics/4099560-fakapy-zelenskoho-na-iForum-reaktsyia-sotssetei
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А що Президент на Форумі як приватна особа чи як Президент України? Здається державну мову так і не вивчив. Таки правий був Лавруша.
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Майже як Василь Васильович Чапаєв "спереду на білому коні"
. Правда погано закінчив.
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та я до того, що ходить в одній і тій же рубахє*)
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Соевый понос на ветке про Зеленского.
Ну как всегда...
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Молодец Зеля, нужно быть с людьми и интересоватся новыми технологими. А то Петя загналнал нас в совковое средневековье и утверждает, что так нужно жить.
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если вы живете в совковом средневековье, так это ваши проблемы - хрен тебя с этого стойла выгонишь, Петя загнал его.,ага, как-же
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посмотри как Супрун бореться с вами порохоботами, что бы внедрить IT технологии в медицине. Живете как дикари...
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дикунам за викликом приїзжала "швидка допомога", а до тебе, "цивілізованого" - парамедик із бутлем рицинової олії (касторки, по вашому - кацапському) ІForum у Києві - досягнення IT-сфери і присутність Зеленського - Цензор.НЕТ 4014
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приїзжала часто запізно і лише з димедролом і зеленкою..
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брехня.

Є Указ Порошенко .
про 5 Джі у 2020.. ІForum у Києві - досягнення IT-сфери і присутність Зеленського - Цензор.НЕТ 237
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не понравилось, что ПРЕ не меняет рубахи, для рубахи-парня -ПРЕ єто плохо
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классика

Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он с тудова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоІForum у Києві - досягнення IT-сфери і присутність Зеленського. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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