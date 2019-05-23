 ІForum у Києві - досягнення IT-сфери і присутність Зеленського. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На форумі обговорювалися проблеми інтернет-бізнесу, реклами, цифрових технологій, стартапів, космосу, фінансів. Однак так чи інакше, більшість виступів були про майбутнє. Більш того, вперше на iForum 2019 для обговорення проблем майбутнього виділили цілий потік, який став наймасовішим.
А найпопулярнішим спікером став Президент України Володимир Зеленський із темою "Гарант інновацій - створюємо майбутнє разом".
Послухати Президента прийшло багато відвідувачів форуму.
Після виступу В. Зеленський відвідав і саму виставку.
І що їй робити? Може це насіння якоїсь рослини?
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А також, - "каждой бабушкє - по смартфончіку"
(с) Стефанчук )))
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Сам собі видумав, і сам же возбудився на свою видумку.
Не треба комусь приписувати свої фантазії.
А щодо пенсіонерів, якщо хочете знати мою думку, то вона близька до позиції Подерв'янського, - є совки, і несовки. І це не залежить ні від національного походження, ні від віку (на пенсії, чи не на пенсії), ні від місця проживання.
Толпа потешалась над кривляющимся и о чём то кричащем на сцене.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/179438_1558631293
Ну подумаєшь, виступіл как прєзєдєнт на язикє другой страни.
С кєм нє биваєт?
А тарифы снижать когда? А зарплаты и пенсии повышать?
Свинарчуки еще не сидят, а весна подходит к концу!
Цвіте каміння
І ....... стоїть,
Нема терпіння.
І навіть нігер,
такая гадість,
і той у сексі бачить радість.
не именно он а Свинарчук, а сейчас уже не наживается - вона нацжены не ходют и не возмущаются , в новостях ни чего такого нема, так что не *******
. Правда погано закінчив.
Ну как всегда...
Є Указ Порошенко .
про 5 Джі у 2020..
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он с тудова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!