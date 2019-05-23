 Заходи на честь Дня Героїв відбулися в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

О 15:00 в Михайлівському монастирі відбулася панахида на честь пам'яті Героїв.

Після цього біля Стіни пам'яті біля монастиря відбувся виступ хору дівчат школи імені М.Лисенка, також виступили ветерани АТО і рідні загиблих і майданівців.

Після цього частина людей вирушила до меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні. Частина людей пішли до Адміністрації президента, де поставили портрети загиблих воїнів.











Фото, відео - Олег Богачук