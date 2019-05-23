EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  10586  50
Все про:Одеська область (993) Нацполіція (7595) Придністров'я (152) вбивство (1777)

 Екс-мера Тирасполя Безбабченка знайдено мертвим в Одеській області. ФОТО

У Лиманському районі Одеської області знайдено тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

За даними одеської облполіції, правоохоронці розслідують обставини смерті чоловіка. Його ім'я не називається, але повідомляється, що "нині особу загиблого встановлено".

За виявленими фактами розпочато кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: за пп.6 і 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та за попередньою змовою), ч.3 ст.289 (заволодіння транспортним засобом, поєднане з погрозою застосування фізичного насильства, небезпечного для здоров'я потерпілого) та ч.4 ст.187 (розбій).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патрульний Сергій Кришин загинув у ДТП на Дніпропетровщині. ФОТО

Одеське видання "Думская" з посиланням на джерело в обласному управлінні Національної поліції повідомляє, що загиблий - Безбабченко і його знайдено мертвим біля с. Вапнярка Лиманського району. "Тіло виявили вчора. У чоловіка були зв'язані руки і пробита голова. Поруч із ним стояв автомобіль "Інфініті"", - пише видання з посиланням на джерело в обласному управлінні Національної поліції.

Дружина загиблого заявила про його зникнення у вівторок, 21 травня.

Зі свого боку молдавське видання Deschide Ştirea повідомляє, що вдома у Безбабченка знайдено сліди крові, а тіло виявлено в покинутій будівлі за 5 км від нього. "За попередньою версією, повідомлення про зникнення Безбабченка надійшло від його коханої ще вчора. У будинку підприємця, що розташовується в передмісті Одеси, поліція знайшла сліди крові. За 5 км від будинку є занедбаний будинок, у якому і було виявлено тіло Безбабченка", - пише видання.

Екс-мера Тирасполя Безбабченка знайдено мертвим в Одеській області 01
Екс-мера Тирасполя Безбабченка знайдено мертвим в Одеській області 02

Безбабченко у 2012 році очолив т.зв. "державну адміністрацію Тирасполя і Дністровська" на непідконтрольній уряду Молдови території, але 28 вересня 2016 року подав у відставку і взяв участь у виборчій кампанії тодішнього "президента" т.зв. "Придністровської республіки" Євгена Шевчука, після поразки якого проживав на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128513
 
   
 Топ коментарі
 
послание додону украинскому и додону оригинальному?
 показати весь коментар
 
Чому ворог України і демократичної Молдови, сепаратист і агент Кремля проживав на території України? А ну, двй відповідь, Зеленський, ти третій день президент!
 показати весь коментар
 
Чого цей Безбабченко переїхав в Україну? Жив би собі без баби у своєму Придністров*ї Экс-мэр Тирасполя Безбабченко найден мертвым в Одесской области - Цензор.НЕТ 1805
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
послание додону украинскому и додону оригинальному?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
парашенко в Тирасполе заметает следы по снятии санкций...
 показати весь коментар
 
 
Как снабжается, кстати, ********** 14я армия в приднестровье, кроме как не через Украину и ее воздушное пространство? Очень любопытно, ведь ПМР ни с кем больше не граничит, вряд ли Молдова пойдет на это.
 показати весь коментар
 
 
Це теж зеленський їм дозволяє чи все ж таки панамець? То хто ж таки агент *****?
 показати весь коментар
 
 
От 14й армии - там аж 1 батальон остался. И состоит он давно в основном из местных. Через Украину он не снабжается. *********** туда катались после 2013 года в основном через Кишинёвский аэропорт. Потом это дело тоже прикрыли и кататься начали нелегально - ловили таких и у нас, и молдаване. Самолёты летали через Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию. Заворачивать начали - Кишинёв перестал принимать.
 показати весь коментар
 
 
Чому ворог України і демократичної Молдови, сепаратист і агент Кремля проживав на території України? А ну, двй відповідь, Зеленський, ти третій день президент!
 показати весь коментар
 
 
А не краще спитати у панамського бо він проживав з 2016 року то питання до свинопасів.
 показати весь коментар
 
 
а на двадцатый день инаугурации уже можно у зелебени спрашивать?
 показати весь коментар
 
 
та задолбал ты уже своими сэлфи...будь поскромнее Екс-мера Тирасполя Безбабченка знайдено мертвим в Одеській області - Цензор.НЕТ 5709
 показати весь коментар
 
Чого цей Безбабченко переїхав в Україну? Жив би собі без баби у своєму Придністров*ї Экс-мэр Тирасполя Безбабченко найден мертвым в Одесской области - Цензор.НЕТ 1805
 показати весь коментар
 
 
А тут навіть з бабою жив ("возлюбленной", як поетично написано в тексті новини).
Отже, відбувся парадокс між прізвищем і способом життя - ось матриця й виправила баг.
Тож ніхто його не вбивав... Екс-мера Тирасполя Безбабченка знайдено мертвим в Одеській області - Цензор.НЕТ 3032
 показати весь коментар
 
Подозреваю, что "возлюбленная" со своим хахалем его и грохнули.......
 показати весь коментар
 
 
там по моему разные персонажи-жена и возлюбленная Екс-мера Тирасполя Безбабченка знайдено мертвим в Одеській області - Цензор.НЕТ 1744
 показати весь коментар
 
 
Без Бабченко і тут не обійшлося? Тримайте паузу, бо покійний днями скличе прес-конференцію!
 показати весь коментар
 
А преЗЕдент вже відвідав «Ветеранський намет» на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» у Київі ? Бо мародер Порох з своєю жінкою відвідали, поспілкувались з ветеранами, придбали багато книжок https://www.radiosvoboda.org/a/29957816.html
 показати весь коментар
 
 
Это главное? В стране кроме книжной палатки в Киеве больше ничего не происходит и ничего нет?
 показати весь коментар
 
 
в стране война присходит...а ктото из новой команды зеленого цвета уже побывал на передовой?
 показати весь коментар
 
 
Васько, "Книжковий арсенал" знаходиться не в Київі.
 показати весь коментар
 
Странно. Он напротив Лавры, вроде. Шо, Лавра уже не в Киеве?
 показати весь коментар
 
Як це запитання буде виглядати українською?
 показати весь коментар
 
Українською це буде виглядати десь так: Книжковий Арсенал розташовано на Печерську, який є серцем Києва, напроти Києво-Печерської Лаври, перша частина назви якої нібито теж вказує, що вона має безпосереднє відношення до Києва.
Та де ж тоді в біса знаходиться той Книжковий Арсенал? Може в Козятині?
 показати весь коментар
 
Я знаю, де знаходиться Лаврська,10. Мене цікавить: як "Київ" буде виглядати у місцевому відмінку.
 показати весь коментар
 
Більше питань нема. Одразу видно, що - карєной, і з тих самих 24%.
 показати весь коментар
 
 
Президент Зеленський напружено працює, йому не потрібно піаритись, як мародерам.
 показати весь коментар
 
Слухай довбню. Якщо провів обшук сепара, забрав документи, зброю, набої, воду потім "пробив" п..ку по існуючих базах. То що, я мародер чи співробітник, що виконує свої обов"язки?
Читай законодавство, уважно.
 показати весь коментар
 
Порох уже нехер делать, он официально безработный. Вот и лазит по ресторанам. Второй ющенко будет
 показати весь коментар
 
 
"придбали багато книжок" Екс-мера Тирасполя Безбабченка знайдено мертвим в Одеській області - Цензор.НЕТ 2472
і нічого не вкрали ? танунах
 показати весь коментар
 
 
Годі вже згадувати цей лантух з гімном, чи, може вже скучили?
 показати весь коментар
 
Сначала был злой, но поняв ЧТО именно Рашка делает со своими холуями - стал очень добрым(при помощи Рашки).
Слава Яхве Екс-мера Тирасполя Безбабченка знайдено мертвим в Одеській області - Цензор.НЕТ 7429
У наших охрана поприличней.... Кто не верит - того я "новичком" кормилъ))
 показати весь коментар
 
Лучше бы в Тирасполе нашли Труханова
 показати весь коментар
 
 
Строили и возглавляли счастливую процветающую народную республику ПМР, но жить лучше все-таки в "отсталой" Украине в Лиманском районе...
 показати весь коментар
 
Теперь ждём "алаверды" от Тирасполя, в виде тушки труханова где-то под Тирасполем...
 показати весь коментар
 
Бабченко и Безбабченко это фамилии от наличия или отсутствия баб или бабла?
 показати весь коментар
 
Вредная у "мэров" городов, оккупированных парашей работа. В неполных 50 выглядеть на 70. Он 1964 г.р., фото на трибуне в "ПМРе" сделано явно около 5 лет назад.
 показати весь коментар
 
Дела любовные... + бывшей жене с любовником мусором как-то жить тоже надо...
 показати весь коментар
 
.....вот как поступают МОЛДОВАНЕ с сепарастом !!! нищие , а оно на ИНФИНИСТЕ катается и молодуху обнюхивает !!!
 показати весь коментар
 
То може молдавани хай розслідують справу?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїЕкс-мера Тирасполя Безбабченка знайдено мертвим в Одеській області. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору