 Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, жінок зустрів під АП один зі співробітників і запросив на зустріч із Президентом Володимиром Зеленським.

У прес-службі глави держави пообіцяли, що під час зустрічі вдови загиблих бійців зможуть відкрито висловити свою позицію. Про результати переговорів згодом обіцяють поінформувати на сайті Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові йти назустріч і вирішувати цей конфлікт мирно, - глава АП Богдан про відносини України та РФ

Як розповіла одна із жінок - учасниць пікету, прийти під стіни Адміністрації вдів загиблих воїнів змусила нещодавня заява нового глави АП Андрія Богдана про винесення питання стосовно примирення з Росією на всеукраїнський референдум. Жінки заявляють, що вони не проти переговорів стосовно деокупації Донбасу, але проти примирення з країною-агресором, інакше це буде неповагою до пам'яті загиблих.

На сходах на вході в будівлю АП, а також довкола приміщення розміщено фотографії кількох сотень загиблих бійців на Донбасі.

























