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Все про:Адміністрація_Президента (425) війна (1491) військовослужбовці (2400) перемир'я (379) Богдан Андрій (50)

 Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією. ФОТОрепортаж

Під Адміністрацію Президента прийшли вдови загиблих військовослужбовців ЗСУ. Жінки принесли портрети своїх загиблих чоловіків і закликали до недопущення проведення референдуму про укладення миру з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, жінок зустрів під АП один зі співробітників і запросив на зустріч із Президентом Володимиром Зеленським.

У прес-службі глави держави пообіцяли, що під час зустрічі вдови загиблих бійців зможуть відкрито висловити свою позицію. Про результати переговорів згодом обіцяють поінформувати на сайті Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові йти назустріч і вирішувати цей конфлікт мирно, - глава АП Богдан про відносини України та РФ

Як розповіла одна із жінок - учасниць пікету, прийти під стіни Адміністрації вдів загиблих воїнів змусила нещодавня заява нового глави АП Андрія Богдана про винесення питання стосовно примирення з Росією на всеукраїнський референдум. Жінки заявляють, що вони не проти переговорів стосовно деокупації Донбасу, але проти примирення з країною-агресором, інакше це буде неповагою до пам'яті загиблих.

На сходах на вході в будівлю АП, а також довкола приміщення розміщено фотографії кількох сотень загиблих бійців на Донбасі.

Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 01
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 02
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 03
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 04
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 05
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 06
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 07
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 08
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 09
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 10
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 11
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 12
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128455
 
   
 Топ коментарі
 
bezwerha raisa‏ @bezwerharaisa 6 ч.6 часов назад

Я зараз на Хрещатику. Дорогу перекрили. Пробка. Головний Велосипедіст їхати будуть. Весело всім. Своє слово тримає!
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А "народный" выйти бздит?
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Денис Шпаков

21 мая в 20:32

Итоги 2 дней работы преЗедента
- Не конституционный роспуск Верховной Ради (главы фракций согласились и сложили лапки)
- Вместо Турчинова в РНБО Данилюк (бывший министр финансов, уволенный за срыв реформ)
- Вместо Муженко НГШ стал Хомчак (в обход министра обороны)
- Главой АП стал Богдан (адвокат Коломойского, который попал под закон о люстрации после работы в АП при Янеке)
- В Украину после 6 лет отсутствия вернулся Хорошковский, экс-глава СБУ при Януковиче
- В Украину после 6 лет отсутствия вернулся Портнов (замглавы АП при Янеке)
- По требованию Зе в отставку ушло также правительство (теперь с вероятностью 99.9% МВФ не предоставит следующий транш / ну не дает МВФ обычно денег "в.о.")
- Завтра в Печерском суде будут рассматривать ходатайство адвокатов Онищенко об отмене его розыска, а значит и ареста;
- Облгазы Фирташа заявили что «Нафтогаз в скговоре с НКРЕКП» причинил им убытки на 40 миллиардов гривен. Если подадут в Киевский Окружной суд, то вполне способны выиграть (это вам не Гаага)
- 34 судьи этого самого окружного суда одновременно заболели и не смогли прийти в ВККС для проверки их квалификации.
- А потом Вища Кваліфікаційна Комісія Суддів заявила что ей ВТОРОЙ ДЕНЬ не дают провести заседание "активисты" спортивной наружности. И теперь эти судьи опять туда не смогут попасть. Совпадение?
- ДБР (с подачи Портнова) возбуждено дело против теперь уже бывшего руководства Украины за "проход кораблей через Керченский пролив" (т.е. из УКРАИНСКОГО порта в УКРАИНСКИЙ порт через УКРАИНСКИЕ и нейтральные воды) Что дальше? Дело о "незаконном начале АТО?";
- Кернес и Труханов объединились в единую политическую партию (помните призывы в 2014 про "новороссию от Харькова до Одессы"?);
- Конституционный суд рассмотрит правомочность закона о декоммунизации (по состоянию на сейчас, заседание перенесено на неопр.срок).

Я ничего не пропустил? А то как-то не успеваю офигевать.
Но это вовсе не "реванш пророссийских сил". Нет-нет. Вам показалось.
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!


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как достали уже эти мародерские манипуляции, всё перевернут с ног на голову. Текста предполагаемого референдума никто не видел - но протестуют. Вот какая падла их организовала на эту акцию?
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Коломойский начинает дуреть если начитает заигрывать с РФ. Возвращения Портнова - негодяя глобального масштаба, падлы Бондаренко и заигрівание с Кремлем - это знаки одного уровня - ползучей Контрреволюции. Наивная телевизионно-фейсбучная публика, никогда в жизни не читавшая хоть одной серьезной аналитической статьи, думает что КОломойский в 14 году защищал Украину, а на самом деле он защищал свои активы от Януковича и вступил в тайные договоренности с Москвой. Это было понятно еще с Майдана, но избранным, а сейчас уже видно невооруженным глазом, что Игорь Коломойский враг Уранины#2, а неомер один конечно Кремль.
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Это боль и трагедия всего народа...Но неужели Вы желаете такой судьбы и другим матерям,жёнам ,детям? Когда хотят мира,мне понятно.Войны - нет...
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Демагогия. Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь.
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Я понимаю...Но хотелось бы,чтобы это поняли и другие: на чужом несчастье...своё счастье не построишь!
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Предлагаешь перед Ху#лом стать на колени и извиниться за то, что посмели сопротивляться его агрессии?
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Як думаєте перемагати Росію? Пепісти торочать про те, що мир з агресором можливий тільки разі капітуляціїї або перемоги.
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Что Вы за бред тут несете? Хто же тут такого желает?
Или кто то призывает к войне? Или это Украина вторглась на чужую землю. Ни кто из украинцев не хочет войны. И не Украина ее начала. Но вот интересно, как Вы думаете, если рф полезет, с танками, "спасать рускоязычных от тюрьмы",в Польшу или в прибалтийские страны, они будут защищать, своих детей, свою территорию? Или скажут, мы так рады, добро пожаловать? Или Вы считаете, что нужно привести ордло РАДУ и утратить, по сути, суверенитет, сделать так как хочет *****?
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Научимся жить нормально - может и будем Швейцарией...Но мы даже задачу такую себе не ставим : жить хорошо! Для нас главное,чтобы сосед жил хуже.Остались бы мы шестой экономикой и третьей армией в мире - никакими "танками-страшилками" нас бы не пугали...а так : "маємо те що маємо",как говорил Кравчук....
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Для того, чтобы стать шестой экономикой надо не с кацапами кентовпться и не шарахаться из стороны в сторону, а держать четкий курс на Запад, бороться с коррупцией и защищать инвестиции и инвесторов.
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Ни на Западе,ни на Востоке...и нигде!!!!!!!!!! мы нахрен никому не нужны .Надо не рассказывать басни об "эффективном" собственнике...и раздавать ворюгам остатки государственной экономики,а засучивать рукава и работать (хотя ни думать,ни работать некому..........да и штурмана разбежались : курс прокладывать тоже некому..)
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Да, это Украина вторглась. Это Турчинов начал войну против своего народа. Не надо сказки Путиннапал. Люди уже давно знают правду и в этот ваш бред не верят
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Спланованная "изгнанным с престола" акция. Взошел на крови майдана, теперь настраивает народ против президента используя людское горе.
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Крові Майдана? Скажіть будь ласка...скільки ліній барикад було по вулиці Грушевського?
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Та ця худоба пише "майдан" з маленької літери, що ти з підкацапником говориш?
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Нехороший ты человек, Игорь. Порох, на Майдане делал все, чтобы крови и конфронтации не было и первый указ его, как Президента был об одностороннем прекращении огня, чтобы попытаться прекратить кровоаролитие. Только Путину это все
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У них мужья погибли и они хотят чтобы у других погибли?
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Это проплаченная акция, а не протест, разве не видно? Видно Пете и гражданам из ВР от кормушки отрываться не хочется. Войну необходимо прекратить! А дальше все вопросы решать путём переговоров с жителями Донбасса. А уродов - протестувальников, разогнать, как минимум
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Я поважаю матерів, дружин, сестер, братів, дітей та всіх інших, хто втратив близьких у цій війні. Я розділяю їх біль, оскільки сам втрачав друзів на фронті. Я теж там був. І тому я нерозумію, чому всі кричать про неможливість примирення ? Вам замало смертей ? Мало загиблих, закатованих, скалічених цією війною ? Скільки ще матерів не повинні дочекатись своїх дітей з фронту, щоб нарешті у голові сформулювалась думка: війну потрібно закінчити ! Питання примирення (на мою ОСОБИСТУ думку) не стоїть. Так, потрібно докласти усіх зусиль щоб ця війна закінчилась. Єдиним питанням яке наразі є дійсно важливим: якою ціною ? У розмові про припинення війни мова неможе йти про розподіл територій, про розподіл влада на цих територіях. Однозначне НІ. Крим та Донбас це однозначно наші землі і вони повинні такими і бути. Але цей конфлікт потрібно завершувати. Заради того, щоб число вдів та сиріт не зростало. Інакше, ми можемо втратити значно більше ніж втратили вже.
Тому ще раз повторюсь: скільки ще...?
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниВдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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