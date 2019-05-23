 Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, жінок зустрів під АП один зі співробітників і запросив на зустріч із Президентом Володимиром Зеленським.
У прес-службі глави держави пообіцяли, що під час зустрічі вдови загиблих бійців зможуть відкрито висловити свою позицію. Про результати переговорів згодом обіцяють поінформувати на сайті Президента.
Як розповіла одна із жінок - учасниць пікету, прийти під стіни Адміністрації вдів загиблих воїнів змусила нещодавня заява нового глави АП Андрія Богдана про винесення питання стосовно примирення з Росією на всеукраїнський референдум. Жінки заявляють, що вони не проти переговорів стосовно деокупації Донбасу, але проти примирення з країною-агресором, інакше це буде неповагою до пам'яті загиблих.
На сходах на вході в будівлю АП, а також довкола приміщення розміщено фотографії кількох сотень загиблих бійців на Донбасі.
Или кто то призывает к войне? Или это Украина вторглась на чужую землю. Ни кто из украинцев не хочет войны. И не Украина ее начала. Но вот интересно, как Вы думаете, если рф полезет, с танками, "спасать рускоязычных от тюрьмы",в Польшу или в прибалтийские страны, они будут защищать, своих детей, свою территорию? Или скажут, мы так рады, добро пожаловать? Или Вы считаете, что нужно привести ордло РАДУ и утратить, по сути, суверенитет, сделать так как хочет *****?
Тому ще раз повторюсь: скільки ще...?