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 Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері, 22 травня, відбувся обліт території області гвинтокрилом Airbus Helicopters H225 Super Puma мобільною оперативною групою ДСНС України, яка прибула на Прикарпаття під керівництвом в.о. директора департаменту реагування на НС Василя Сніцира.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

Два такі вертольоти рятувальники отримали наприкінці минулого року в межах Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС України, яку планують укомплектувати 55 гвинтокрилами до 2021 року.

На борту гелікоптера були в.о. начальника Управління ДСНС в області Ігор Оксентюк, а також в.о. заступника начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Олег Йосипів. Особливу увагу звернули на райони, у яких ситуація є найбільш небезпечною і де потрібно якнайшвидше надати допомогу постраждалим, провести евакуацію, гарантувати безпеку дорожнього руху, здійснити охорону населених пунктів, жителі яких залишили будинки через стихію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інтенсивні опади в західних областях України: підтопленими залишаються 244 домогосподарства, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Майже у кожному районі в ліквідації наслідків лиха бере участь велика кількість правоохоронців. Поліція Прикарпаття перейшла на посилений варіант несення служби та допомагає рятувальникам цілодобово.

Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція 01
Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція 02
Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція 03
Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція 04
Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція 05
Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція 06
Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128454
 
 
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Посмотрим как ответят те уроды, которые вырубили (при правлении Порошенко особенно) леса Карпат, а теперь за деньги бюджета будут решать проблемы затоплений. Как ответит Гройсман,экологическая полиция или обычная, министр экологии и т.д. все кто бездействует и потакает уничтожению украинской природы, все кто превратил Украину в мусорную свалку, мусороперерабатывающих предприятий нет, мусором все завалено.
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Да, и волынские леса вырубаются незаконными копателями янтаря, проблема так и не решена с янтарем.
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Местные сами в этом участвуют. В каждом дворе - пилорама. Если бы они сами хотели это прекратить, то перекрыли бы трассы, попробивали бы колеса лесовозам, а то и кому-то соли в зад из двустволки всадили. А молчат потому, что сами на этом живут.
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Ліс за 100 кілометрів рятує від зливи, що у тебе над головою?
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сильно сомневаюсь, что виновников накажут..
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так вот зачем они вертолётиков с креслами накупили..чтобы летать и с высоты смотреть как люди страдают.....сволота....
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а до непогоды облететь, чтобы предположить, какие могут быть последствия и что можно сделать, слабо было? ведь это не первый год, блин...
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоДля моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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