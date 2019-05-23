 Для моніторингу наслідків негоди здійснено обліт підтоплених районів Івано-Франківської області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

Два такі вертольоти рятувальники отримали наприкінці минулого року в межах Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС України, яку планують укомплектувати 55 гвинтокрилами до 2021 року.

На борту гелікоптера були в.о. начальника Управління ДСНС в області Ігор Оксентюк, а також в.о. заступника начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Олег Йосипів. Особливу увагу звернули на райони, у яких ситуація є найбільш небезпечною і де потрібно якнайшвидше надати допомогу постраждалим, провести евакуацію, гарантувати безпеку дорожнього руху, здійснити охорону населених пунктів, жителі яких залишили будинки через стихію.

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Майже у кожному районі в ліквідації наслідків лиха бере участь велика кількість правоохоронців. Поліція Прикарпаття перейшла на посилений варіант несення служби та допомагає рятувальникам цілодобово.

















