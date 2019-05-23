 У центрі Луцька на колінах вшанували пам'ять і помолилися за загиблих під Волновахою "Ангелів Волині". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Волинські новини".

Покладання квітів до пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України" відбулося на Театральному майдані обласного центру Волині.



Так, вшанувати та помолитися за полеглих воїнів прийшли представники влади, громадські діячі, побратими та родичі загилих, а також небайдужі містяни.

22 травня 2014 року о 4:30 ранку відбувся підлий напад проросійських сепаратистів на підрозділ ЗСУ. В цьому бою віддали свої життя 17 військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади. А втрати у бою під Волновахою стали найбільшими від початку АТО та найбільшими за історію української армії до того часу.





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Зокрема, священики відслужили заупокійну молитву, а потому протоієрей Михайло Бучак закликав всіх присутніх стати на коліна: "Я думаю, що сьогодні нам потрібно було б стояти день і ніч перед ними на колінах та дякувати, що в цей день ми можемо стояти на цій площі та з сумом згадувати найкращих".





Далі всі присутні помолилися за полеглих воїнів, прочитавши на колінах "Отче наш".

"Вони на небі, хоча б тому, що вони відійшли у той світ на таке велике свято - свято покровителя Луцька Миколая. Миколай зустрів їх у небі. Це ангели Волині, які піднялися до неба, щоб Волинь процвітала, щоб їхні діти жили в процвітаючій країні. Хай Бог нам в цьому помагає", - зазначив Михайло Бучак.







Насамкінець усі присутні поклали квіти до фотостенду "Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України".

















