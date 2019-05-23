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 У центрі Луцька на колінах вшанували пам'ять і помолилися за загиблих під Волновахою "Ангелів Волині". ФОТОрепортаж

У ці дні на Волині і в Луцьку зокрема згадують одну з найтрагічніших і найболючіших сторінок війни на сході України. Саме 22 травня п'ять років тому відбувся кривавий бій під Волновахою, в якому загинули 17 військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Волинські новини".

Покладання квітів до пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України" відбулося на Театральному майдані обласного центру Волині.

Так, вшанувати та помолитися за полеглих воїнів прийшли представники влади, громадські діячі, побратими та родичі загилих, а також небайдужі містяни.

У центрі Луцька на колінах вшанували память і помолилися за загиблих під Волновахою Ангелів Волині 01

22 травня 2014 року о 4:30 ранку відбувся підлий напад проросійських сепаратистів на підрозділ ЗСУ. В цьому бою віддали свої життя 17 військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади. А втрати у бою під Волновахою стали найбільшими від початку АТО та найбільшими за історію української армії до того часу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Колектив Національного військового музею України просить Зеленського і Хомчака реабілітувати 51-шу ОМБр. ФОТОрепортаж

У центрі Луцька на колінах вшанували память і помолилися за загиблих під Волновахою Ангелів Волині 02

Зокрема, священики відслужили заупокійну молитву, а потому протоієрей Михайло Бучак закликав всіх присутніх стати на коліна: "Я думаю, що сьогодні нам потрібно було б стояти день і ніч перед ними на колінах та дякувати, що в цей день ми можемо стояти на цій площі та з сумом згадувати найкращих".

У центрі Луцька на колінах вшанували память і помолилися за загиблих під Волновахою Ангелів Волині 03

Далі всі присутні помолилися за полеглих воїнів, прочитавши на колінах "Отче наш".

"Вони на небі, хоча б тому, що вони відійшли у той світ на таке велике свято - свято покровителя Луцька Миколая. Миколай зустрів їх у небі. Це ангели Волині, які піднялися до неба, щоб Волинь процвітала, щоб їхні діти жили в процвітаючій країні. Хай Бог нам в цьому помагає", - зазначив Михайло Бучак.


У центрі Луцька на колінах вшанували память і помолилися за загиблих під Волновахою Ангелів Волині 04

Насамкінець усі присутні поклали квіти до фотостенду "Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України".

У центрі Луцька на колінах вшанували память і помолилися за загиблих під Волновахою Ангелів Волині 05
У центрі Луцька на колінах вшанували память і помолилися за загиблих під Волновахою Ангелів Волині 06
У центрі Луцька на колінах вшанували память і помолилися за загиблих під Волновахою Ангелів Волині 07
У центрі Луцька на колінах вшанували память і помолилися за загиблих під Волновахою Ангелів Волині 08
У центрі Луцька на колінах вшанували память і помолилися за загиблих під Волновахою Ангелів Волині 09
У центрі Луцька на колінах вшанували память і помолилися за загиблих під Волновахою Ангелів Волині 10
У центрі Луцька на колінах вшанували память і помолилися за загиблих під Волновахою Ангелів Волині 11
У центрі Луцька на колінах вшанували память і помолилися за загиблих під Волновахою Ангелів Волині 12
У центрі Луцька на колінах вшанували память і помолилися за загиблих під Волновахою Ангелів Волині 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128430
 
   
 Топ коментарі
 
Шкода, що вас не було на тому "пикнику". Аналізувати після події завжди легше. А хлопці - Герої.
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А когда ЗЕ со своим 95 кварталом управленцев СТАНЕТ НА КОЛЕНИ ПЕРЕД ПАВШИМИ УКРАИНЦАМИ ?
Или он только перед зуйлом и кадыровым готов?
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Треба бути об'єктивним, Зеленський став на коліна перед пам'яттю загиблих. Це було на стадіоні, під час дебатів.
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А квартал не встал.
И вообще, если ребята построили в Крыму дом у моря - каждому по квартире , как вы думаете- они боятся жтот дом потерять? И теперь трусы у власти .
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Я не захищаю цю владу. Я просто констатую факт. А в тому, що зараз у нас така влада, винна попередня. Це ж треба так довести людей, щоб вони обирали кого завгодно тільки не Порошенка. Отака у нас українців тяжка доля.
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На відміну від Кремля Україна не готувалась до війни.
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Краще видаліть свій перший комент.
На нього вже поскаржились
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Шкода, що вас не було на тому "пикнику". Аналізувати після події завжди легше. А хлопці - Герої.
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То був не пікнік, а суцільна безпечність.
Кацапи просто їх вбили.
Ці хлопці поховані на центральному кладовищі на алеї героїв.
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СЛАВА УКРАИНСКИМ ВОИНАМ-ГЕРОЯМ!!! ВАЗЕЛИНОВЫМ "РЕХФЕРЕНДУМЩИКАМ" - ГАНЬБА!!!!
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https://censor.net.ua/resonance/337271/22_maya_2014_napadenie_na_blokpost_51oyi_brigady_pod_volnovahoyi_i_napadenie_na_kolonnu_30oyi_brigady

В этой статье Бутусов подробно описал все причины расстрела спящих у дороги бойцов.
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ГЕРОЯМ СЛАВА!
Ну как, как можно проводить референдум?! Неужели Зеленскому, его окружению и 73% не понятно, что война закончится только тогда, когда пожелает Кремль. У центрі Луцька на колінах вшанували пам'ять і помолилися за загиблих під Волновахою "Ангелів Волині" - Цензор.НЕТ 3295
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согласен! ***** не станет слушать Зеленского,потому что санкции с ********* смогут снять только США
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Покажіть цю дошку із фотокартками загиблих пану Богдану, який збирається просити пробачення у кацапів від імені всього українського народу!
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоУ центрі Луцька на колінах вшанували пам'ять і помолилися за загиблих під Волновахою "Ангелів Волині". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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