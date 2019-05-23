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Все про:Зеленський (1402) реабілітація (183) Хомчак (19)

 Колектив Національного військового музею України просить Зеленського і Хомчака реабілітувати 51-шу ОМБр. ФОТОрепортаж

Колектив Національного військового музею України просить нового Верховного головнокомандувача, Президента України Володимира Зеленського і головнокомандувача Руслана Хомчака реабілітувати 51-шу окрему механізовану бригаду, 102 воїни якої загинули у війні на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Національного військового музею України.

"День 22 травня мав би стати особливим в новітній історії України - цього дня у 2014 році 16 українських військовослужбовців загинули за право своїх співгромадян взяти участь у президентських виборах.

Сьогодні у Залі Пам`яті 24 рази пролунав дзвін у пам`ять про загиблих цього дня у війні на Донбасі. Із них 16 офіцерів та солдатів із 51-ї окремої механізованої бригади були вбиті російськими терористами вночі з 21 на 22 травня 2014 року на блокпості № 10 неподалік залізничної станції Велико-Анадоль Волноваського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Колектив Національного військового музею України просить Зеленського і Хомчака реабілітувати 51-шу ОМБр 01


У прес-службі нагадали, що 10 блокпостів 51-ї бригади у Донецькій області були облаштовані незадовго до президентських виборів 2014 року: аби дати змогу місцевим мешканцям під захистом військових прийти на виборчі дільниці та проголосувати. Напад диверсантів у першу чергу мав на меті залякати місцевих мешканців та зірвати вибори у Донецькій області. Але, попри це, 25 травня 2014 року вони відбулися: у Волноваському окрузі №61 проголосувало близько 20% виборців.

Колектив Національного військового музею України просить Зеленського і Хомчака реабілітувати 51-шу ОМБр 02

"Вибори президента України - це не лише голосування за нового очільника держави, а ще й підтвердження кожного виборця прагнення жити у власній незалежній державі. Саме тому чимало людей зберігають на пам`ять запрошення на вибори. Навіть під час роботи Місії "Евакуація 200" ("Чорний тюльпан") один із загиблих солдатів був одразу ідентифікований за іменним запрошенням на президентські вибори, яке він зберігав у своїй кишені. Сьогодні віддати шану пам`яті загиблим у Залі Пам`яті зібралися майже всі очільники Міністерства оборони України. Був і новопризначений головнокомандувач, начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал Руслан Хомчак.

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Колектив Національного військового музею України просить Зеленського і Хомчака реабілітувати 51-шу ОМБр 03

Колектив НВІМУ зичить успіхів та перемог новому Верховному головнокомандувачу, Президенту України В.Зеленському та головнокомандувачу Р.Хомчаку, та хоче звернутися з побажанням: реабілітувати 51-шу окрему механізовану бригаду, 102 воїни якої загинули у війні на Донбасі. Адже офіцери та солдати бригади, які героїчно воювали та загинули у Донецькій області у 2014 році, зокрема - під керівництвом генерала Руслана Хомчака, своєю кров`ю довели, що не були боягузами. Під Іловайськом зі зброєю в руках навіть загинув командир 51-ї бригади полковник Павло Півоваренко, у пошуку та ідентифікації наші працівники взяли посильну участь", - йдеться в повідомленні.

Колектив Національного військового музею України просить Зеленського і Хомчака реабілітувати 51-шу ОМБр 04
Фото: прес-служба музею

Нагадаємо, в червні 2014 року 42 бійці 51-ї бригади перейшли на територію РФ через повну відсутність боєприпасів, їжі, води, а також після (за словами офіцера) тривалого перебування під обстрілом артилерії ворога. Щоб не потрапити в полон, військові змушені були перейти кордон у районі прикордонного пункту "Ізварине".

1 грудня 2014 року бригаду розформували, за місцем її дислокації створили нову - 14-ту ОМБр.

Кілька сотень військовослужбовців розформованої бригади перебували під слідством від літа 2014 року через керівництво, яке їх підставило.

25 травня 2018 року кримінальну справу проти 438 військовослужбовців 51-ї бригади, яких обвинувачували в самовільному залишенні військової частини (ст. 407 КК), було закрито.

Колектив Національного військового музею України просить Зеленського і Хомчака реабілітувати 51-шу ОМБр 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128421
 
   
 Топ коментарі
 
"Главнокомандующий" до сих пор ни слова не сказал про захваченных вчера в плен военных. А вы про какую то реабилитацию...
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А как вы поливпли пять лет грязью Порошенко, не разжигали конфликт? Привыкайте! Будем тыкать вас мордой везде и всегда за дело!
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Вам, мадмуазель, не докладають?
Пічалька..
😁
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"Главнокомандующий" до сих пор ни слова не сказал про захваченных вчера в плен военных. А вы про какую то реабилитацию...
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задолбали порохоботы...
хватит разжигать конфликт в Украине...
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т.е. солдаты попали в плен, все командование забило на них болт, а порохоботы разжигают конфликт тем, что просят помочь ребятам??? Вы не из днр???
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А как вы поливпли пять лет грязью Порошенко, не разжигали конфликт? Привыкайте! Будем тыкать вас мордой везде и всегда за дело!
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Як казав один форумчанин, накидати Г на вентилятор весело та легко, так що, зелюки, запасайтесь шампунькою.
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Семен, тебе ж внятно обьяснили ты не прав.Бойцы в плен попали, а все воен. руководство во главе с гам#окомандующим язык в ж#пу засунули, как любит говорить Беня. Колектив Національного військового музею України просить Зеленського і Хомчака реабілітувати 51-шу ОМБр - Цензор.НЕТ 3094
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А че так скромно надо сразу про пятую колонну писать или еще рано палиться?
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Ви бажаєте почути від нього про підготовку операції по визволенню наших бійців, чи про його особисті емоції? Звичайно, хлопців треба витягувати з полону, як і всіх інших. Але, це вже справа не Хомчака, а дипломатів і спеціальних груп по цьому питанню. Його справа керувати бойовими діями і забезпечувати відповідний рівень БГ у військах. А реабілітація не "якось там", а відтворення правди про тих, хто загинув і не може сам захистити честь свого імені. Досить тут розпалювати сварки і ворожнечу.
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Це якраз справа Хомчака. Він керує штабом? Він. То це його прямі обовязки розбиратися що там сталося і як могли 8 бійців заїхати на ту сторону? Хто їх направив, хто проводив інструктаж? Можливо це було зроблено навмисно. А то знову портнов подасть заяву в ДБР, що Зеленський направив 8-х бійців на провокацію?
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Головнокомандуючий не цікавиться армією.
Це моє особисте враження.
А отже там очікується занепад, якщо справи підуть так і надалі..
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Вам, мадмуазель, не докладають?
Пічалька..
😁
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зачем порохоботы сеют ненависть в Украине которая ведет войну против внешнего агрессора?
ответ прост - задание от пороха "отсечь" внимание "гражданских" от своих преступных коррупционных деяний...
преступник был, есть и будет судим...
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твій ЗЕ вже визнав агресію росії ?
вся Америка ЧЕКАЄ...
Тобі би і твоїм лайкарям помовчати і зайвий раз всяку єрунду не базікати, щоб дурником не виглядати.
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Семён Тимошенко. Семён, хочу добавить, не только порохоботы сеют ненависть, здесь очень много ольгинских ботов, порошенко ВСЕХ устраивал.
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Боже,какой кошмар.
Героям Слава!
А Волноваха сейчас свободная? Не под орками находится?
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51 бригаду розформували за масове боягузство і здачу в полон. Кидали свої позиції і драпали аж до Володимир Волинська. Наголошую НЕ ВСІ, але більшість.
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І основна маса драпаючих була не волиняки, а гуцули мобілізовані це факт.
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Будем всех дезертиров реабилитировать?
А фули, если главнокомандующий и начштаба тоже дезертиры
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а какое отношение "Коллектив Национального военного музея Украины" имеет к 51-ой отдельной мехбригаде?!..
какое право у них просить, обращаться с такими просьбами к Президенту и начГенШтаба через голову Министра Обороны?!..
в этом обращении чувствуется чей-то грязный полит/технологический приёмчик, что бы деморализовать Армию и посеять сомнения в необходимости защищать Родину..
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Коллектив швейной фабрики или библиотеки им. Грушевского ничего не просит? Колектив Національного військового музею України просить Зеленського і Хомчака реабілітувати 51-шу ОМБр - Цензор.НЕТ 1335
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоКолектив Національного військового музею України просить Зеленського і Хомчака реабілітувати 51-шу ОМБр. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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