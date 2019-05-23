 Колектив Національного військового музею України просить Зеленського і Хомчака реабілітувати 51-шу ОМБр. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Національного військового музею України.

"День 22 травня мав би стати особливим в новітній історії України - цього дня у 2014 році 16 українських військовослужбовців загинули за право своїх співгромадян взяти участь у президентських виборах.

Сьогодні у Залі Пам`яті 24 рази пролунав дзвін у пам`ять про загиблих цього дня у війні на Донбасі. Із них 16 офіцерів та солдатів із 51-ї окремої механізованої бригади були вбиті російськими терористами вночі з 21 на 22 травня 2014 року на блокпості № 10 неподалік залізничної станції Велико-Анадоль Волноваського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.



У прес-службі нагадали, що 10 блокпостів 51-ї бригади у Донецькій області були облаштовані незадовго до президентських виборів 2014 року: аби дати змогу місцевим мешканцям під захистом військових прийти на виборчі дільниці та проголосувати. Напад диверсантів у першу чергу мав на меті залякати місцевих мешканців та зірвати вибори у Донецькій області. Але, попри це, 25 травня 2014 року вони відбулися: у Волноваському окрузі №61 проголосувало близько 20% виборців.

"Вибори президента України - це не лише голосування за нового очільника держави, а ще й підтвердження кожного виборця прагнення жити у власній незалежній державі. Саме тому чимало людей зберігають на пам`ять запрошення на вибори. Навіть під час роботи Місії "Евакуація 200" ("Чорний тюльпан") один із загиблих солдатів був одразу ідентифікований за іменним запрошенням на президентські вибори, яке він зберігав у своїй кишені. Сьогодні віддати шану пам`яті загиблим у Залі Пам`яті зібралися майже всі очільники Міністерства оборони України. Був і новопризначений головнокомандувач, начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал Руслан Хомчак.

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Колектив НВІМУ зичить успіхів та перемог новому Верховному головнокомандувачу, Президенту України В.Зеленському та головнокомандувачу Р.Хомчаку, та хоче звернутися з побажанням: реабілітувати 51-шу окрему механізовану бригаду, 102 воїни якої загинули у війні на Донбасі. Адже офіцери та солдати бригади, які героїчно воювали та загинули у Донецькій області у 2014 році, зокрема - під керівництвом генерала Руслана Хомчака, своєю кров`ю довели, що не були боягузами. Під Іловайськом зі зброєю в руках навіть загинув командир 51-ї бригади полковник Павло Півоваренко, у пошуку та ідентифікації наші працівники взяли посильну участь", - йдеться в повідомленні.



Фото: прес-служба музею

Нагадаємо, в червні 2014 року 42 бійці 51-ї бригади перейшли на територію РФ через повну відсутність боєприпасів, їжі, води, а також після (за словами офіцера) тривалого перебування під обстрілом артилерії ворога. Щоб не потрапити в полон, військові змушені були перейти кордон у районі прикордонного пункту "Ізварине".

1 грудня 2014 року бригаду розформували, за місцем її дислокації створили нову - 14-ту ОМБр.

Кілька сотень військовослужбовців розформованої бригади перебували під слідством від літа 2014 року через керівництво, яке їх підставило.

25 травня 2018 року кримінальну справу проти 438 військовослужбовців 51-ї бригади, яких обвинувачували в самовільному залишенні військової частини (ст. 407 КК), було закрито.