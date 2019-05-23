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 Лікарі витягли кулю з голови пораненого українського воїна: у нього з'явилися ознаки позитивної динаміки, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко. ФОТО

Нейрохірург Андрій Сірко провів складну операцію з вилучення кулі з мозку пораненого українського воїна

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав головний лікар Дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ

"Добре, коли поруч тепло і любов. Учора куля Олександру пробила око, пройшла через серединні структури головного мозку, зупинилася біля потиличної кістки черепа. Голова вся в бинтах, тільки трубка апарату ШВЛ показує контури людини. Досвідчений нейрохірург Андрій Сірко, зваживши всі "за" і "проти", пішов на складну операцію. Години важкої роботи не минули даремно. Після трепанації, видалення уламків черепа і кулі боєць отримав шанс. Сьогодні показав перші ознаки позитивної динаміки, почав ворушити кінцівками. Приїхала до нього наречена Аня, вона вагітна. Каже, зі сльозами на очах, - я його кохатиму будь-якого, важке поранення і втрата ока - не перешкода для нашого спільного життя, аби вижив. Олександру 24 роки, солдат ЗСУ, родом з Миколаєва", - розповів Риженко.

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Лікарі витягли кулю з голови пораненого українського воїна: у нього зявилися ознаки позитивної динаміки, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко 01
Лікарі витягли кулю з голови пораненого українського воїна: у нього зявилися ознаки позитивної динаміки, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128419
 
   
 Топ коментарі
 
Дякуємо золотим рукам хірурга.
Всім лікарям.
Нехай Олександр одужує, з Божою поміччю.
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Выздоравливай ,сынок. Ангела хранителя тебе.
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Дякуємо золотим рукам хірурга.
Всім лікарям.
Нехай Олександр одужує, з Божою поміччю.
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Всё ерунда, абы хлопчики наши жили. Всё будет Украина!
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Выздоравливай дорогой !
Хирургу огромное молодец !
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Он не врач. Он - администратор. Знаком 15 лет
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24 года ипать..а почему пуля сплющена жопа..ппц
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Хирурги просто боги в своим деле, такое извлечь, это высшее мастерство
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Дай то боже видужати синку...А лікареві велика пошана та подяка !
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Ночью в Мечникова умер 48-летний боец с похожим ранением - пулевое в голову под глазом. Ранен был 17 мая.
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Рашистские снайперские двойки вкупе с сербскими "оттачивают" свое "мастерство", суки!
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Золотые руки у нейрохирурга!
Выздоравливай, боец.
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Брат, не бросай нас!!! Держись, Дорогой!!!!!!!!!!!!
А врачи у нас самые лучшие!!! Спасибо, Родненькие!!!
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоЛікарі витягли кулю з голови пораненого українського воїна: у нього з'явилися ознаки позитивної динаміки, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко. ФОТО
 
 
 
 
 
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