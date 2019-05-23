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 Інтенсивні опади в західних областях України: підтопленими залишаються 244 домогосподарства, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Унаслідок інтенсивних опадів на території західних областей України залишаються підтопленими 244 домогосподарства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, в Івано-Франківській області підтоплено 177 домогосподарств у 16 населених пунктах Богородчанського, Тисменицького, Надвірнянського районів, містах Калуш та Івано-Франківськ.

У м. Тисмениця та с. Підпечери Тисменицького району виставлено рятувальні пости для перевезення жителів через місця переливу води.

Від ДСНС для відкачування води та надання допомоги населенню залучено 19 од. тех., 21 мотопомпу та 79 рятувальників о/с.

Інтенсивні опади в західних областях України: підтопленими залишаються 244 домогосподарства, - ДСНС 01

Від початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 66 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 60 осіб, з них 12 дітей, та 10 автомобілів, відкачано 11 тис. 570 м. куб. води, було залучено 204 рятувальники о/с та 74 од. тех.

На території області спостерігається помірний дощ.

Інтенсивні опади в західних областях України: підтопленими залишаються 244 домогосподарства, - ДСНС 02

У Львівській області підтоплено 3 домогосподарства в м. Ходорів Жидачівського району.

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Від початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 17 виїздів для надання допомоги населенню, відкачано 1 тис. 356 м. куб. води, залучалося 12 од. техніки, 13 мотопомп та 51 рятувальник о/с.

Інтенсивні опади в західних областях України: підтопленими залишаються 244 домогосподарства, - ДСНС 03

На території області опадів не спостерігається.

У Закарпатській області підтоплено 60 домогосподарств у Хустському та Перечинському районах унаслідок підняття рівня води в р. Боржава, стався перелив води через автомобільну дорогу державного значення Мукачево - Рогатин, завдовжки 150 м, поблизу с. Вільхівка Іршавського району (організовано об'їзд через м. Виноградів).

Інтенсивні опади в західних областях України: підтопленими залишаються 244 домогосподарства, - ДСНС 04

Підрозділи ДСНС не залучалися.

На території області спостерігається помірний дощ.

Інтенсивні опади в західних областях України: підтопленими залишаються 244 домогосподарства, - ДСНС 05
Фото: прес-служба ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128416
 
 
 Топ коментарі
 
Трасса Кропивницкий-Николаев . Вот сто метров дорог из семи тысяч построенных ГройсманомИнтенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6378
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Вырубайте свои леса исчо, еще и не то будет. Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4796
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Мда, а ти дебіл. Точніше, зЕбіл. Це ж треба бути таким ідіотом, щоб звинувачувати уряд, який фінансував будівництво робіт за халтуру, яку ви ж самі робите? Я далеко не прихильник гросі і пороха, але ж міру потрібно мати! Я їзжу по сотнях кілометрів прекрасних доріг, які зроблені за останні роки і чомусь чітко розумію, що, скажімо, паршиве узбіччя чи паскудні перехрестя з тими трасами не грося засрав, а то криворуке бидло, що отримало за свою таку роботі досить немалу зарплату. А ще, такі пливуни на дорогах не грося зробив, а та бидлота, що по 70 тонн вантажить і яку ваші ж поліцейські і дорожня інспекція за хабарі попускає. Придурку, такий бардак буде то тих пір, поки ти сам не зрозумієш, що все має залежати від нас самих, а не від якогось Гройсмана, чи паяца при владі.
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медведчуки, шуфричі, балоги....все вже повирубали...
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Трасса Кропивницкий-Николаев . Вот сто метров дорог из семи тысяч построенных ГройсманомИнтенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6378
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Тектонические сдвиги поверхности Земли.
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От, пілять, сам грося будував, чи криворукі "майстри" з Кропивницького чи Миколаєва? Грося тут яким боком, кінець-кінців, якщо у вас там руки з задниці ростуть, а в мозгах одна зелень?
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Вы умственно не полноценный?
Если Гройсман всё время хвастается, что это он построил (хоть он лично и не строил), то состояние этой дороги его ответственность (хоть он лично и не ломал)
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Мда, а ти дебіл. Точніше, зЕбіл. Це ж треба бути таким ідіотом, щоб звинувачувати уряд, який фінансував будівництво робіт за халтуру, яку ви ж самі робите? Я далеко не прихильник гросі і пороха, але ж міру потрібно мати! Я їзжу по сотнях кілометрів прекрасних доріг, які зроблені за останні роки і чомусь чітко розумію, що, скажімо, паршиве узбіччя чи паскудні перехрестя з тими трасами не грося засрав, а то криворуке бидло, що отримало за свою таку роботі досить немалу зарплату. А ще, такі пливуни на дорогах не грося зробив, а та бидлота, що по 70 тонн вантажить і яку ваші ж поліцейські і дорожня інспекція за хабарі попускає. Придурку, такий бардак буде то тих пір, поки ти сам не зрозумієш, що все має залежати від нас самих, а не від якогось Гройсмана, чи паяца при владі.
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И никто не замечает ушлепков дальнобобоев, которые идут с перевесом в три раза. Дорога так полнялась от легковушек?
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Они рубили сук, на котором сидели.
Сук начал трещать.
Пусть скажут спасибо НаФ и Бурбаку лично.
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нужно ещё больше леса в Карпатах вырубить, чтобы горы стали совсем лысыми - тогда они с дождями расползутся равномерно по всем низинам и у хитрожопых бизнесменов будет своя Сахара с ********** и новый бизнес..)(
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это все из за деревьев... рубите их дальше, они мешают нормально течь воде

выбубите их все может потом и вас смоет
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Цензор.НЕТФотоПодіїІнтенсивні опади в західних областях України: підтопленими залишаються 244 домогосподарства, - ДСНС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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