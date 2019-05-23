 Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Патріарха у Facebook.

Повідомляється, що Патріарх Філарет тепло привітав високих гостей та висловив вдячність Церкві-Матері - Вселенському Патріархату та особисто Всесвятійшому Патріарху Варфоломію за надання Томосу про автокефалію Української православної церкви та постійну підтримку.

"Я прошу Вас передати подяку Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за те, що Його Всесвятість зробили для України та Української церкви, коли надали нам Томос про автокефалію. Я шаную Патріарха Варфоломія, молюсь за нього кожної Літургії і буду молитись за нього до кінця життя" - сказав Патріарх.

Святійший владика наголосив, що у цей непростий для України час, коли проти держави триває відкрита агресія Росії, Церква буде робити все можливе заради захисту незалежності України та єдності Церкви, як духовної основи держави.

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"Ми будемо завжди відстоювати інтереси незалежної Української православної церкви та робити все можливе, щоб Українська церква була єдиною і завжди служила інтересам українського народу і Української держави" - зазначив Патріарх.

Митрополит Еммануїл передав Великодні вітання від Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія і висловив радість від зустрічі та приїзду до Української православної церкви для того, щоб підтримати її та засвідчити любов і братську єдність.

Учасники зустрічі торкнулися загальних питань церковного життя, обговорили процес визнання автокефалії Української церкви іншими Помісними православними церквами та багато інших питань, що становлять взаємний інтерес.

"Бесіда, яка тривала близько трьох годин, відбулася у теплій і дружній атмосфері. Наприкінці зустрічі сторони обмінялися пам’ятними подарунками", - йдеться в повідомленні прес-служби Патріарха.







Фото: прес-служба Філарета

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".