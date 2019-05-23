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Все про:Константинопольський патріархат (100) Філарет (180) Томос (221) ПЦУ (348)

 Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату. ФОТОрепортаж

22 травня 2019 року Святійший Патріарх Філарет у своїй резиденції провів зустріч із представниками Вселенського Патріархату митрополитом Галльським Еммануїлом та другим секретарем Святого та Священного Синоду дияконом Григорієм (Франгакісом).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Патріарха у Facebook.

Повідомляється, що Патріарх Філарет тепло привітав високих гостей та висловив вдячність Церкві-Матері - Вселенському Патріархату та особисто Всесвятійшому Патріарху Варфоломію за надання Томосу про автокефалію Української православної церкви та постійну підтримку.

Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату 01

"Я прошу Вас передати подяку Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за те, що Його Всесвятість зробили для України та Української церкви, коли надали нам Томос про автокефалію. Я шаную Патріарха Варфоломія, молюсь за нього кожної Літургії і буду молитись за нього до кінця життя" - сказав Патріарх.

Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату 02

Святійший владика наголосив, що у цей непростий для України час, коли проти держави триває відкрита агресія Росії, Церква буде робити все можливе заради захисту незалежності України та єдності Церкви, як духовної основи держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 54,2% українців ставляться позитивно до створення ПЦУ, а 50,6% - вважають, що надання Томосу об'єднує суспільство, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

"Ми будемо завжди відстоювати інтереси незалежної Української православної церкви та робити все можливе, щоб Українська церква була єдиною і завжди служила інтересам українського народу і Української держави" - зазначив Патріарх.

Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату 03

Митрополит Еммануїл передав Великодні вітання від Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія і висловив радість від зустрічі та приїзду до Української православної церкви для того, щоб підтримати її та засвідчити любов і братську єдність.

Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату 04

Учасники зустрічі торкнулися загальних питань церковного життя, обговорили процес визнання автокефалії Української церкви іншими Помісними православними церквами та багато інших питань, що становлять взаємний інтерес.

Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату 05

"Бесіда, яка тривала близько трьох годин, відбулася у теплій і дружній атмосфері. Наприкінці зустрічі сторони обмінялися пам’ятними подарунками", - йдеться в повідомленні прес-служби Патріарха.

Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату 06
Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату 07
Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату 08

Фото: прес-служба Філарета

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128411
 
   
 Топ коментарі
 
Дідусю хотілося уваги і поваги, йому її надали.
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намек на послушание и повиновение высшей духовной власти..... раскольнику нет прощения нигде и никем.. ну будем наедятся- что амбиции Филарета .успокоились...и удовлетворены и (или) найдет компромисс...
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Переводчик переводил свой текст,а Филарет говорил свой текст))))
Все стороны остались довольны Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату - Цензор.НЕТ 4139
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намек на послушание и повиновение высшей духовной власти..... раскольнику нет прощения нигде и никем.. ну будем наедятся- что амбиции Филарета .успокоились...и удовлетворены и (или) найдет компромисс...
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та наброїв он чергового розколу, то його наказали розгамі - шапку долой. В слєдущій раз, сказали, анафєму вернем - томос заберем
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Патріарший кукіль не одягнув, значить змирився
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Пришел отдавать Томос...
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съе би наx уй дурик, в свою кацапию - Варфоломей это не тот, кто на фото
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Эммануил- Богослов. Он написал интересные книги по истории Церкви.
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слушай, отвали - больше нет любви

почему без шапки?

что за обслуга его принимала, какой это уровень - секретари Ворфоломея, садовники, водители?
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"Прохффесор легетивный" постарался.
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Дідусю хотілося уваги і поваги, йому її надали.
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ФИЛАРЕТУ не намекнули,что ему пора на пенсию ?
ибо задолбал
в декабре 18 одно говорил - в мае 19 прямо противоположное
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Разберутся посланники Варфоломея.По моему ,Филарет в Церкви остался в гордом одиночестве..
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А почему греки в чепчиках, а Филарет лысый....значит он никто и звать его никак для церкви...обыкновенный светский политик который мутит воду
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Бо Філя вдома, а посли в гості зайшли і застали зненацька.
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даже по выражению лиц и позам понятно, о чем шел разговор...
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Переводчик переводил свой текст,а Филарет говорил свой текст))))
Все стороны остались довольны Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату - Цензор.НЕТ 4139
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За даними джерел BBC, Вселенський патріархат однозначно підтримує Епіфанія і не виключає застосування санкцій у разі втілення сценарію відновлення Київського патріархату.

Ті архієреї чи духівництво, які можуть піти за Філаретом, нібито ризикують стати для Константинополя "розкольниками" й опиняться у неканонічному статусі.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-48278932?ocid=socialflow_facebook&fbclid=IwAR1esdkHFiB2lamlZvK1yGZRS8guY6vw9oHQw5R2-xD8UPMKzQkcOvWmuY8
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Филарету надо явиться с жалобой к начальству Вселенского патриарха.
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Читаю коментарі - багато пишуть слово "духовність" та інше, але бруд такий ... де ваша духовнісь, чи ви заробляєте гроші обливаючи все що є в нашій країні... потім скаржитесь на стреси і т.п. - та ставайте ЛЮДЬМИ , несіть добро тим хто поряд
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несіть добро тим хто поряд\\\\\\\\\

в посадках видно добре як "несуть бобро". новина тут була - прибирали узбіччя "траси" - стільки "бобра" шо навіть Садовий заздрить. правослабіє - багаті попи, бідне стадо. в норм. країнах - багаті всі.
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Дави их дед.Украина достойна больше,чем Митрополия.Епифаний успокоился получив Митрополита,а ты двигай тему Патриархата Руси.
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Не знаю, чи можна довіряти цьому джерелу, але справи кепьскі з цим старим кгбістом Філаретом. З,ясовується, що він з самого початку не думав навіть ліквідувати КП УПЦ та об,єднуватися в ПЦУ:
https://apostrophe.ua/article/society/2019-05-23/esli-takoe-bezobrazie-prodoljitsya-myi-mojem-poteryat-tomos---mitropolit-makariy/25925

"......
- Філарет заявив, що не збирається ліквідовувати Київський Патріархат і міняти реєстрацію на ПЦУ. Чи змінила реєстрацію Ваша церква, яка також увійшла до ПЦУ?
- Ми поки також не ліквідовані у державному реєстрі. Поясню чому. Неправду говорили деякі державні чиновники, публічно заявляючи, що Київський Патріархат ліквідовано. Справа у тому, що почесний патріарх Філарет надав лише копії, а не оригінали документів, які необхідні для ліквідації. Коли мене попросили здати документи для ліквідації, я відповів, що до того часу, доки не побачу оригіналів з іншої сторони, не віддам своїх.
- Не вірите у ПЦУ?
- Віра у ПЦУ в мене тверда. Я й надалі буду робити все для єдності і розвитку церкви. Саме для цього і потрібно, щоб обіцяне виконували всі сторони, зокрема, щоб разом були ліквідовані УПЦ (КП) і УАПЦ. Я передбачив подібні труднощі, тому й відмовився від ордену Ярослава Мудрого, нагородити яким мене пропонував Порошенко. Не хотів, щоб мене разом з Героєм України (патріарх Філарет, якого президент Порошенко нагородив цим званням у січні 2019 року, - "Апостроф")журналісти критикували за чвари у новій церкві. Якби тоді діючий президент Порошенко спитав моєї поради, то я б запропонував йому, що перш ніж присвоювати звання Героя України владиці Філарету, необхідно було останньому здати оригінали документів для ліквідації УПЦ (КП)."
.............................


Так що, ватани, не вашого Філарета кинули, а він кинув, і навіть не стільки Президента, скільки Церкву, Україну. Звісно, сподіватися, що Зєлємойський позбавить його звання Героя України - то марна справа, скоріш додатково нагородить.
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Гидко читати висери прокацапських виродків. Скільки ж їх тут зібралося? Знайте, нечисть, скільки б ви, мразі, не лили бруду на Патріарха УЦКП Філарета, Українці вічно будуть памятати безцінний вклад і заслуги Філарета в відбудові Незалежної від московсько-ординського сатанату, ПЦУ. Сумно, що дехто зі слабких духом і розумом ураїнців, підспівує кацапо-гундяєвським антихристам.
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Филарет перед встречей своему дьячку тихонечко: «На всякий пожарный ты мне в кадило половинку кирпича незаметненько поклади, ибо сказано - на Бога надейся, но сам не плошай. Если шо, потом скажем, шо у нас ладан такой забористый».
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Что-то по выражению лиц не чувствуется "тёплая и дружественная атмосфера", как написано в пресс-релизе. Урезонить деда приехали . . .
Впрочем, судя по пресс-релизу, скорее позитивный результат переговоров, чем нет.
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Вот, ткк и надо "ОСВЕЩАТЬ" в СМИ подобные (ПОЛИТИЧЕСКИЕ) события в ПЦУ, не важно, какой бред и ахинея прозвучит из уст "старца", а будет "буйствовать", то оправить упрямца в монастырь за толстые стены в уединеную келью отмаливать грехи гордыни и тщеславия (на курс лечения с аниназином и прочими лечебными препаратами)! Однако "кепку патриарха" во время встречи с него сняли (и правильно)! Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату - Цензор.НЕТ 6100
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоФіларет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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