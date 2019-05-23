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 Акцію на підтримку Сенцова влаштували на "Книжковому Арсеналі" в Києві. ФОТОрепортаж

У Києві на міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал" відбувається глобальна акція #SaveOlegSentsov на підтримку засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, на фестивалі розташовується інформаційний стенд, а також фотозона. Активісти роздають інформаційні матеріали про в'язнів Кремля.

Громадські активісти просять учасників "Книжкового Арсеналу" розповісти на своїх локаціях про Сенцова та в'язнів Кремля і прикріпити до одягу цифри з кількістю ув’язнених громадян України в Росії та анексованому Криму.

Крім цього, активісти пропонують усім небайдужим надрукувати слова підтримки на футболках, згадати імена і висловити підтримку тим українцям, які незаконно утримуються в російських в'язницях, анексованому Криму, а також зробити фото з табличкою #SaveOlegSentsov.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов у російській колонії пише оповідання та чекає виходу книги, - правозахисниця Свєтова

Нагадуємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Йому пощастило вийти з голодування. Реабілітація була успішною, - адвокат Дінзе про стан Сенцова

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14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня Сенцов заявив про припинення голодування з наступного дня. Він зазначив, що в разі продовження до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту "За свободу думки" імені Сахарова.

Також читайте: Вимагаємо від Росії негайно звільнити Сенцова та інших незаконно ув'язнених українців, - представник США в ОБСЄ Кеміан

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128400
 
   
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הוא התקוטט בפומבי עם פוטין, התיידד עם ראש המוסד מאיר דגן ז"ל, והקים גדודים שבלמו את הפלישה הרוסית לאוקראינה. מהווילה המפוארת שלו בהרצליה, האוליגרך היהודי איגור קולומויסקי מריץ את ולדימיר זלנסקי, שחקן מצליח בערוץ הטלוויזיה
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