 Акцію на підтримку Сенцова влаштували на "Книжковому Арсеналі" в Києві. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, на фестивалі розташовується інформаційний стенд, а також фотозона. Активісти роздають інформаційні матеріали про в'язнів Кремля.

Громадські активісти просять учасників "Книжкового Арсеналу" розповісти на своїх локаціях про Сенцова та в'язнів Кремля і прикріпити до одягу цифри з кількістю ув’язнених громадян України в Росії та анексованому Криму.

Крім цього, активісти пропонують усім небайдужим надрукувати слова підтримки на футболках, згадати імена і висловити підтримку тим українцям, які незаконно утримуються в російських в'язницях, анексованому Криму, а також зробити фото з табличкою #SaveOlegSentsov.

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Нагадуємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

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14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня Сенцов заявив про припинення голодування з наступного дня. Він зазначив, що в разі продовження до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту "За свободу думки" імені Сахарова.

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