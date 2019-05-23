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Все про:Міносвіти (458) ЗНО (107) Центр оцінювання якості освіти (44)

 На перше цього року ЗНО не змогли потрапити 113 абітурієнтів, - МОН. ІНФОГРАФІКА

У першому цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) - з математики - взяли участь 155 356 осіб. Це - 96,6% від загальної кількості зареєстрованих на основну сесію. 82 учасники не змогли потрапити до пунктів тестування через відсутність одного з документів, 31 - через запізнення.

Таку інформацію подає Український центр оцінювання якості освіти, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міносвіти.

Учасники, які не змогли пройти тестування через поважні причини, можуть зареєструватися на додаткову сесію. Для цього потрібно до 27 травня включно подати в регіональний центр документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву, нагадують у міністерстві.

Результати оцінювання з математики будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 14 червня 2019 року. Водночас правильні відповіді на завдання сертифікаційної роботи з математики вже оприлюднені на сайті УЦОЯО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання

Проведення ЗНО з математики забезпечували 26 765 осіб. За дотриманням процедури слідкували 183 громадських спостерігачі та 38 представників ЗМІ.

Наступне тестування відбудеться завтра, 23 травня. Це буде ЗНО з української мови та літератури, в якому традиційно бере участь понад 320 тис. осіб.

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На перше цього року ЗНО не змогли потрапити 113 абітурієнтів, - МОН 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128398
 
 
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"Проведение ВНО по математике обеспечивали 26 765 человек"

Что это за люди? Неужели нужно столько людей, чтобы зайти на сайт и провети тесты?
Зе прйдет, разбереться...
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Зайти на сайт? Ти - дебіл! Це тобі не всеукраїнський референдум клоуна, який він пропонує провести в інтернеті. Діти здають екзамени в визначених місцях.
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сам ты дебил, какая разница где заходить на сайт, для этого у детей уже есть биометрика для идентификации и школьные кабинеты.
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Який сайт, тупенький? Відповіді пишуть на ПАПЕРОВИХ листках.
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я об этом и говорю - Средневековье. Зе прийдет, разбереться...
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Узеленський не приходить, його на другий день привезло 6!!! джипів та автобус поліцейських.
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