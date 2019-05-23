 Чорноморські порти окупованого Криму і Росії в 2018 році зазнали збитків на понад 760 мільйонів рублів через санкції, - МінТОТ. ІНФОГРАФІКА

Про це у Facebook повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що порівняно з іншими роками, зокрема 2015, 2016 і 2017, щорічний дохід "Адміністрації морських портів Чорного моря" становив від 32 мільйонів до 153 мільйонів рублів, проте в 2018 році ситуація суттєво змінилася - збитки становлять понад 760 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів доларів).
"Збитковість "Адміністрації морських портів Чорного моря", є одним з головних результатів комплексної, скоординованої санкційної політики ЄС і США та України", - йдеться в повідомленні.
от ето и надо рубить.
согласен, кацапский впк и жижа с газом ето главное + плюс персонально,
хочу уже увидеть какую нибудь санкцию против ********** дочек или там зятьков...
против *****, пока оно главное в кацапии, нельзя - дипломатия
Так от для кого ЗЕРО пообіцяв закінчити епоху бідності
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"Сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з "общего" у нас залишилося тільки одне - це державний кордон. 2295 кілометрів і 400 метрів "общего". І контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути", - наголосив він.
Пан Зеленський вважає, що заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям Донбасу, тримання українців у полоні не наближає врегулювання відносин між країнами.
"І "братськими" такі відносини точно називати не можна", - твердить Володимир Зеленський.
писали бы по честному: "до сраки эта видимость санкций"...