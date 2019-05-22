 Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і "шок після понеділка" Развадовського, - День роботи ВР 22 травня. ФОТОрепортаж

День роботи депутатів від кореспондента Цензор.НЕТ.
Єврооптимісти Світлана Заліщук та Мустафа Найєм
Новий представник президента у ВР Руслан Стефанчук
Борислав Береза фотографує Стефанчука
І спілкується з ним
Знайомство Стефанчука з депутатами
Деякі депутати і перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявили про необхідність гендерної квоти у виборчих списках
Ігор Кононенко вітається з колегою
Депутати в залі - Євген Геллер, Оксана Продан та Антон Геращенко
Виступ з трибуни Юлії Тимошенко
Вітання Вадима Новинського і Сергія Власенка
Олег Ляшко з фракцією нагадали президенту Зеленському про норми Конституції
Емоційний виступ лідера "Самопомочі" Олега Березюка
Глава міжнародного комітету ВР Ганна Гопко
Фігурант "бурштинової справи" Борислав Розенблат
Олександр Третьяков з колегою
Чат Віктора Развадовського: "Схоже шок після понеділка минув"
Брати Добкіни - Михайло і Дмитро
Брати Добкіни і Наталія Королевська
Наталія Королевська з фракцією Радикальної партії
Олександр Вілкул, Юлія Льовочкіна і Сергій Ківалов
Депутатські вітання
Вікторія Сюмар
Андрій Іванчук і Михайло Поплавський
Керівництво ВР - Андрій Парубій та Ірина Геращенко
Юлія Тимошенко і Володимир Литвин
Ігор Кононенко та Ольга Богомолець
Нарада в "Опозиційному блоці"
Перший віце-спікер Ірина Геращенко
Ольга Богомолець і Ігор Шурма
Семен Семенченко
Олексій Гончаренко
Андрій Лозовий та Олег Ляшко в президії ВР. Олексій Гончаренко і Володимир Парасюк поруч
Задоволений Вадим Рабінович
Молодец Зеленский и его команда.
ЖТО ТРАДИЦИЯ - посадили картошку- все на Майдан . Убрали картошку- все на Майдан
И рискну предположить, что картошка прибавит, таки, в урожайности.
мало не покажеться...
ну зразу подивимся на зелеботів ...
хто лизатиме дупу пуйла...
Как "президент" президенту, дам вам господин Зеленский такой совет- если на той вершине на которую я вас поднял вместе с другими Украинцами вам не заложило уши от резкого взлета, вы его услышите.
Приняв на себя должность главнокомандующего, которую я в том числе Вам доверил, Вам придется запачкать руки в крови как своих сограждан, так и НАШИХ врагов. Командир который не готов посылать своих солдат в бой в котором кого то из них наверняка убьют- это пустое место. Такова участь всех командиров. Посылать людей на смерть ради общего блага. И размазать ответственность по голове всего общества тут не получится. Или на Ваших руках будет наша кровь и кровь врагов, или Вы пустое место. Я голосуя за вашу фигуру голосовал за активизацию войны с врагом, а не за замораживание и рукопожатия с москалями одобренное на референдуме. Скрыться за мнением большинства которое конечно же проголосует за все что угодно, лишь бы не воевать не получится.
Я готов пролить свою кровь убивая врагов, а если Вы не готовы пролить МОЮ кровь- уходите. Оставьте свой пост и уходите. Между сытой жизнью и смертью в бою с врагом - я выберу смерть. И большинство моих товарищей тоже. Я много видел крепких парней которые хорошо пробегали дистанцию и много раз подтягивались на турнике в ППД. И красиво кричали путин-ху..ло. И видел парней с руками толщиной «со спичку», которые в бою прикрывали тех трусов в которых превратились бравые мускулистые крикуны. И беззубых дедов которые смело погибали на этой войне. И скажу я Вам ценность бойца не в его физической форме в первую очередь и не в его знаниях, и не в его готовности убедительно говорить. А в его готовности выполнить приказ который скорее всего приведет к его смерти.
Вы в хорошей физической форме и умеете убедительно говорить. Но вы боец или нет? Вот в чем вопрос? И я вам скажу без референдума - большинство населения страны трусы. Да, трусы не готовые погибнуть в реальном бою. И это нормально . В этом нет ничего позорного. Трус это не оскорбление а описание свойства характера. Но именно это природное их свойство заранее покажет Вам результат референдумов на тему войны.
Не хочу никого обидеть, но стадо баранов никогда не сможет искусать волков потому что у них зубы устроены для жевания травы. А несколько сторожевых собак которые обеспечивают целостность этого стада, всегда будут в меньшинстве, если устроить референдум во всей отаре на тему грызть волков или просто бежать. И результатом такого референдума будет то что все стадо погибнет. Мы от вас ждем эффективного командования которое приведет к уничтожению врага. И ключевое слово уничтожение. Потому что только мертвый враг перестает быть угрозой. А живой рано или поздно всадит нож в спину. Конечно не в Вашу. Если Вы не готовы посылать людей на смерть ради защиты интересов всего общества, проведите референдум на тему что бы отныне пост главнокомандующего мог занимать только кадровый военный, и только тот кто принимал личное участие в уничтожении врага. На такой референдум я согласен. Надеюсь мою мысль какой-нибудь порыв ветра все таки донесет до Ваших ушей. Пока еще с уважением.
"Упырь". Игорь Гофман в миру.
зрада не пройде зеленухи
а зрадити державу не дамо
Тахион заходит в бар. Бармен ему: "Тахионы не обслуживаются!" "Странно. - говорит тахион. - а завтра обслуживали."