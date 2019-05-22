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 Патрульний Сергій Кришин загинув у ДТП на Дніпропетровщині. ФОТО

У Дніпропетровській області на автодорозі поблизу села Івашинівка П'ятихатського району 22 травня о 00:25 сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої двоє людей загинули, ще один - серйозно травмований.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП в Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди смертельні травми дістали інспектор сектору реагування патрульної поліції Жовтоводського ОП Сергій Кришин і місцевий житель. Також з важкими травмами в лікарню доставлено ще одного поліцейський сектору реагування патрульної поліції Жовтоводського ОП Віталія Махоню", - йдеться в повідомленні.

Патрульний Сергій Кришин загинув у ДТП на Дніпропетровщині 01

Попередньо встановлено, що автомобіль Kia Magentis з'їхав з траси в кювет, врізався в дерево і загорівся.

Зазначається, що в момент ДТП співробітники поліції перебували поза службою.

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Зараз поліція встановлює всі обставини події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128265
 
 
Цензор.НЕТФотоПодіїПатрульний Сергій Кришин загинув у ДТП на Дніпропетровщині. ФОТО
 
 
 
 
 
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