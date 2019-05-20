 Зеленський обговорив співпрацю між Україною і ЄС з єврокомісаром з енергетики Марошем Шефчовичем. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Глави держави.
У повідомленні наголошується: "Співрозмовники обговорили широке коло питань співпраці між Україною та Європейським Союзом, а також протидію агресії Кремля на Донбасі, перспективи деокупації Криму, проведення чергового раунду тристоронніх переговорів у форматі Україна – ЄС – Росія з підготовки до укладення газового контракту.
"Як Президент України розраховую на подальшу підтримку Єврокомісії у рамках переговорного процесу між Україною, ЄC та РФ з метою укладення контракту на транзит російського природного газу газогонами України після 2019 року. Ми також будемо вдячні за солідарну позицію ЄC у питанні протидії реалізації будівництва газопроводу "Північний потік-2", – підкреслив Володимир Зеленський.
Глава держави заявив, що хотів би бачити Україну справжньою, а головне – цінною та рівноправною країною серед інших країн Європейського Союзу.
Він підкреслив, що нині перед нашою державою стоїть кілька викликів, першим з яких є закінчення війни на Донбасі.
Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення санкцій проти країни-агресора – Росії.
"Посилення санкцій щодо Російської Федерації через агресію – це наша справді велика надія. Я сподіваюся, що санкційний тиск з боку ЄС продовжуватиметься. Для нас це дуже важливо – не на словах. Це життєво важливо для України та тих людей, яких ми втрачаємо на Донбасі", – наголосив Глава держави.
Президент підкреслив, що Україна сподівається на продовження співпраці з Євросоюзом. Він зауважив, що для цього українська сторона готова проводити додаткові зустрічі. "Щоб Європейський Союз знав і не сумнівався, що Україна готова йти правильними, чесними кроками до ЄС", – додав Володимир Зеленський.
Зі свого боку Віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах і вступом на посаду.
Він також зазначив, що ЄС високо цінує продовження європейської політики України. Крім цього, Марош Шефчовіч побажав Президенту України успіхів у роботі".
У Порошенко наивысший антирейтинг на сегодня.
И... таким образом - снял с себя ответственность Президента и Гаранта Конституции, переложив ее на весь "простий нарід". И на "складний нарід" тоже.
И предложил Правительству уйти в отставку. И аж вскрикнул, что Верховной Рады восьмого созыва больше нет! Воюющей стране он объявил, что нет более важной задачи, чем перестать стрелять. И что возвращать территории надо, но... не надо, потому что это и так наше.
Штош... Как Президент Президенту скажу со всей прямотой: Вова, я не буду делить с тобой твои косяки, которые уже вылазят. Ты, Президент Вова, уже начал нарушать закон. Выгребать ты, выскочка, будешь сам, персонально, лично и не вдруг, а все-не-пре-мен-но. Вот ЭТО, я тебе, как Президент своей страны, обещаю. И даже торжественно в этом клянусь.
Слава Украине!
***
"Было весело". (Хохот в зале, бурные продолжительные аплодисменты...)
От всей души поздравляю австралийских аборигенов с этим замечательным праздником. Желаю им успехов и процветания!
Президент відповідає за зовнішню політику - це одна з двох головних сфер його відповідальності. Ніхто раніше в інавгураційній промові не втікав абсолютно від цієї теми. Воно - перше.
А щодо ЄС і НАТО, узагалі європейського вибору та шляху відриву від російських впливів - не було жодного слова. Узагалі ні одного!
Єдина згадка про Європу прозвучала на початку в дуже дурному пасажі, яким Воно розмивало свою відповідальність (ми всі загиблі, всі переселенці, всі заробітчани...). Там прозвучало, що в усіх нас Європа тут... Далі Воно постукало себе в районі виска. Добре, що хоч до дупи не потягнулося, хоча так би було чесніше.
Але тепер без емоцій. Коли новічок не каже жодного слова про стратегічний геополітичний вибір України, який уже навіть занесений у Конституцію. Навіть не озвучує якоїсь розпливчатої фрази, яка б ні до чого суттєвого не зобов'язувала, то це чіткий сигнал про перегляд курсу. Говорити про це ще не можна, але мовчанка тут більш, ніж красномовна.
А щодо "Європа тут...", то це ще гірше, ніж улюблена теза регіоналів та різних проросійських сил: "Надо сперва построить Европу в Украине, а потом уже куда-то интегрироваться". Та фраза хоч підкреслювала необхідність запровадження в Україні чітко встановлених євростандартів, а оце - це пусте місце.
Можна ще багато вишукувати, чого Воно не сказало, а що аж надто красномовно промовило (мир на будь-яких умовах у формі фактичної капітуляції), але це вже тільки доважки.
Вважайте, що ви щойно почули програмні засади партії, якої ще не існує, але яка на дочасних виборах може захопити понад половину (разом з мажоритарниками) місць у парламенті. У крайньому разі разом з Бойком-Медведчуком це в них гарантовано виходить. Тому я так болісно сприймаю кон'юнктурнзгоду більшості фракцій на конституційний переворот.