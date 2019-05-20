 Порошенко вручив Волкеру орден Ярослава Мудрого. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.
У повідомленні зазначається: "Спасибі Спеціальному представнику Сполучених Штатів Курту Волкеру за великий внесок у зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США. У знак подяки вручив Курту Волкеру державну нагороду - Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня.
Під час розмови ми відзначили, що виклики перед Україною нікуди не зникли, і Україна має продовжити йти курсом європейської та євроатлантичної інтеграції.
Вашингтон твердо стоїть на позиціях протидії триваючої агресії Росії, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і необхідності продовження розпочатих нами реформ".
Наивный Петя )
Во-первых, с кем с вами?
Во-вторых, какая часть США?🤔
Ты хоть знаешь как голосовали украинцы Америки?
Ему забыли сказать что ли ?
И был ли там только орден?
Нет?
А он есть !
а он ест
а он буде есть !
УКРАЇНЦІВ
З НОВООБРАНИМ ПРЕЗИДЕНТОМ!✌️🇺🇦
СЛАВА УКРАЇНІ!
вам там, на Мокше, плохо жилось при Президенте Порохе, но и при Владимире Александровиче Негаранте жить лучше не станет, пока сами за собой на Мокселе убирать не научитесь.. от..битесь от нас