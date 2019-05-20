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Все про:алкоголь (628) податкова міліція (1239) Сумщина (338) фальсифікат (243)

 На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури області зупинили незаконну реалізацію алкоголю іноземного виробництва та ліквідували підпільний цех із виготовлення алкогольного фальсифікату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю 01

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.28 та ч.3 ст.204 КК України була встановлена ​​група осіб, які за попередньою змовою налагодили незаконне виробництво і реалізацію незаконно виготовленої алкогольної продукції, що становить загрозу для життя і здоров'я людей. Виробництво отруйного фальсифікату здійснювалося шляхом змішування спирту з водою і додаванням есенцій із застосуванням обладнання, що забезпечує масове виробництво. Також згадані особи незаконно зберігали та реалізовували алкогольні напої іноземного виробництва, ввезені на митну територію України поза митним контролем.

На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю 02
На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю 03

Читайте також: Організатори виробництва і реалізації фальсифікованого алкоголю на Одещині постануть перед судом: вилучено 1 тис. 710 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв

На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю 04

Реалізація алкогольної продукції здійснювалася по всій території України через мережу інтернет.

За результатами обшуків, проведених на підпільному виробництві, в місцях зберігання і в автомобілях, які використовуються для транспортування незаконно виготовлених ЛГВ, з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 307 дав фальсифікованих та іноземних ЛГВ відомих світових брендів, ввезених на територію України поза митним контролем, розфасованих у пакети "bag-in-box" та "tetra-pack", 36,4 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України, 371 дал спирту, 2 автомобілі та обладнання загальною орієнтовною вартістю 6 млн гривень.

На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю 05

На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю 06

Також читайте: Підпільне виробництво коньячних виробів ліквідовано на Тернопільщині, - ДФС. ФОТОрепортаж

На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю 07

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127911
 
 
 Топ коментарі
 
Надо ликвидировать шизойдные цены на водку а с цехами бороться бесполезно ! На Сумщине налоговики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя - Цензор.НЕТ 5301
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штучно завищені ціни вигідні лише монополіям !
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NNN, можеш уже не прикидатися українцем.
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Пив я ту горілку. В принципі, нічого. Ціна- 30 гривень за 0.5 літра. Сигарети- по 16 гривень.
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Это та, что по 10 литров паки продают за 300+- гривен?
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що видає кацапа - любов до "пальонки" і боярки ! На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю - Цензор.НЕТ 944
молодець що зізнався ..))
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Алкогольный фальсификат убивает серое вещество ********!
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Тогда половина пьющего населения,как ты выразился кацапы
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Кацапы приезжают в Европу и утверждают, что здесь разрешено варить палёнку!
Так не *разрешено*, а *не запрещено*! Потому что местные её никогда не варят. Потому что европейцы не заливают за шиворот супералкогольные. А предпочитают хорошее вино, и из известных подвалов. И на праздник. А супералкогольные если пьют, то мужчины на суперпраздник, после еды... полнапёрстка. И из Enoteca. Здесь продают малюсенькие бокальчики с толстым дном для супералкогольных, такие, что их содержимое - 2 -3 мл.
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NNN, можеш уже не прикидатися українцем.
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То кацап той що бере цю пальонку з акцизом як заводську в торгівельних точках, а Українець чесний, бо по без обману і корупції в нас не заробиш, купує у виробника перевіреної якості, і не платить посередникам.
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Надо ликвидировать шизойдные цены на водку а с цехами бороться бесполезно ! На Сумщине налоговики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя - Цензор.НЕТ 5301
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штучно завищені ціни вигідні лише монополіям !
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я знал, что оригинальный курвуазье разливают в тетрапаки по 3 литра.
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Цензор.НЕТФотоЕкономікаНа Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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