EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  5141  15
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2315) Львівщина (869)

 Чотири автомобілі зіткнулися на Львівщині - водій-іноземець загинув. ФОТО

У Львівській області зіткнулися чотири авто, внаслідок чого загинув 69-річний чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 травня, на автодорозі "Київ - Чоп" у селі Верхнє Синьовидне.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися чотири автомобілі: дві вантажівки - Iveco і МАN, автомобіль Kia і мікроавтобуc Renault Trafic, які рухалися в одному напрямку.

Від отриманих травм водій МАN, 69-річний іноземець, загинув на місці події.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Читайте також: Двоє військовослужбовців загинули внаслідок зіткнення з припаркованою вантажівкою на Кільцевій дорозі в Києві. ФОТО

Чотири автомобілі зіткнулися на Львівщині - водій-іноземець загинув 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127909
 
 
 Топ коментарі
 
це ж іноземець за кермом фури.... тут можна і по іншому сказати - от такі в Ойропі пенсії, що 69 річні європейці змушені ще на фурах їздити, щоб на комуналку заробити
 показати весь коментар
 
А десь глибоко в мозку тліє надія, що загиблий був кацапом...
 показати весь коментар
 
Чукча просто не понимает, что в таком возрасте от достатка не пашут.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так а хто ж винуватець? А то тоді нащо ця новина?
 показати весь коментар
 
пенсионного возраста мужик, до своей смерти водителем работал, а в Украине работы нет даже для молодежи, бегут за границу, от шоколадной чумы, как черт от ладана
 показати весь коментар
 
це ж іноземець за кермом фури.... тут можна і по іншому сказати - от такі в Ойропі пенсії, що 69 річні європейці змушені ще на фурах їздити, щоб на комуналку заробити
 показати весь коментар
 
 
ну это можно рассказывать только на планерках в минстеце, какие пенсии и зарплаты у европейцев знают в Украине не понаслышке, по некоторым данным до 13 миллионов украинцев работают за рубежом, так, что песню про нищих европейских стариков, вынужденных сесть за руль фуры, чтобы оплачивать коммуналку серьезно никто не воспримет
 показати весь коментар
 
 
Не переживай! Зельцман уже завтра повысит и пенсии, и зарплаты!
 показати весь коментар
 
 
Европеец и иностранец,разницу понимаешь,иностранец может быть и грузин и армянин и молдован.
 показати весь коментар
 
Чукча просто не понимает, что в таком возрасте от достатка не пашут.
 показати весь коментар
 
 
Твои братья чукчи может и от нищеты в таком возрасте пашут, а в Европе даже в 73 года работающий гражданин это нормальное явление, но тебе это откуда знать, мошканке из чума Чотири автомобілі зіткнулися на Львівщині - водій-іноземець загинув - Цензор.НЕТ 8036
 показати весь коментар
 
проклятые совки как будто специально делали дороги ч-з села. и ведь не изменишь эту дикость уже - Омелян, или кто-там высрет шо надо с 200млрд. евро и все забудут.
 показати весь коментар
 
скорее села строились вдоль дорог.. "жiвоє творчество масс"
 показати весь коментар
 
А десь глибоко в мозку тліє надія, що загиблий був кацапом...
 показати весь коментар
 
 
Быдло освоило компьютер, а в комментариях все равно осталось быдло.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїЧотири автомобілі зіткнулися на Львівщині - водій-іноземець загинув. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору