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 Зеленський обговорив з президентом Угорщини Адером посилення тиску на Росію. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський і президент Угорщини Янош Адер на зустрічі в Києві обговорили співпрацю двох країн у продовженні міжнародного тиску на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

"Глава держави наголосив, що російська агресія на сході та окупація Росією Криму вимагають продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також зауважив, що сподівається на відновлення підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Будапешта.

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Крім того президент України підкреслив важливість практичних кроків у економіці, розвитку інфраструктури, соціальній сфері, прикордонній співпраці, які допомогли б зблизити Україну та Угорщину і показати взаємовигідний реальний результат взаємодії.

Зеленський обговорив з президентом Угорщини Адером посилення тиску на Росію 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127906
 
 
 Топ коментарі
 
Президент Венгрии - фигура абсолютно декоративная. Подписывает рождественские открытки и назначает выборы, когда ему скажет Орбан
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скоро зебики узнают шо и тарифы это не зона ответственности президента и вообще он вам ничего не должен))
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Где моя зарплата в 4000 евро? Сколько можно встречаться? давай работай!!!
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Президент Венгрии - фигура абсолютно декоративная. Подписывает рождественские открытки и назначает выборы, когда ему скажет Орбан
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Найбільші друзі України в Європі налагоджують мости щодо угорський паспортів Українським громадянам?
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Где моя зарплата в 4000 евро? Сколько можно встречаться? давай работай!!!
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Почему бы и высеры не строчить?? За высеры можно и президентом стать вообще то. ВОт одно чучело высерало унылые шутейки в течении многих лет, сняло пару второсортных сериалов с низкосортным юморком и президентом стало.
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а чучело порошенко в это время воровало безбожно, поэтому и кресло президента просрало Зеленський обговорив з президентом Угорщини Адером співпрацю двох країн у продовженні міжнародного тиску на РФ - Цензор.НЕТ 1477 Так кто из них больше на клоуна похож? Зеленський обговорив з президентом Угорщини Адером співпрацю двох країн у продовженні міжнародного тиску на РФ - Цензор.НЕТ 5602
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Какой през? Он даже 4000 на гавне заработать не может.
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то есть теперь Президент Украины за это не отвечает? 😂😂🤣
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скоро зебики узнают шо и тарифы это не зона ответственности президента и вообще он вам ничего не должен))
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За десять хвилин під твоїм постом, друже, я помітив все те що зелібоби писали п'ять попередніх років. Хоча тоді вони звалися зрадойобами. Підсмакую: зелений турецький барига заробляє на війні та на крові!
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Какой он карлик на фотке)) Кстати, а где на Цензоре подевались шутейки про низкий рост ***** и фотожабы где высмеивали карлика *****?? Шо то пропали совсем...
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Звичайно, що це декоративна зустріч! Угорщ на ніколи не тиснула на росію.
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А по давлению венгрии на украинский язык?
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Для зе Украинский язык побоку.Получит коалицию в ВР и законы перепишут. Радуются дебилы ,устроили танцы на костях , забывая о том ,что коалиция может получится пропарашенская .Прийдут к власти риголеты для которых УКРАИНА кость в горле , а парашка образец , идеал , вот тогда и повеселиться.
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Венгрия и международное давление на РФ? Ню-ню.
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Кто хочет все и сразу, всегда будет сидеть у разбитого корыта и ждать доброго волшебника.
Это закон, в том числе, и в межгосударственных отношениях.
Поэтому важны все, даже на первый взгляд, самые незначительные, но хорошие отношения.
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Зрозуміло, що нормальні стосунки важливі. Але хто йому запропонував таку тему зустрічи, якщо мета тиску на росію для Угорщини є неприйнятною? Не здається вам, що у зе нема нормальних фахівців у сфері міжнародних відносин. Жаль, що на попереднє питання ви не відповіли.
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Что значит давление на Россию, и кто вообще сейчас реально (а не словоблудием) давит на Россию? Назовите хоть одно государство.

З.Ы
На предыдущий вопрос я ответил. Или я не понял что вы хотите услышать.
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Я раніше питав про ваше ставлення про слова Портнова щодо "фільтраційних таборів". На росію поки тисне Євросоюз і США, Канада...
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Так я ответил, что отношусь негативно.
По поводу EC, США и Канады. Это не давление. Ну а со стороны EC, это вообще пустое бахвальство и ничего реального.
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Розумієте, що такі слова можуть викликати хвилю антисемітизму і навіть ксенофобії до інших націй? Також росія втратила величезні гроші після введення санкцій.
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Нет.
Двуличие как делало вид, что не видит реальности, так и будет делать дальше. Наивные продолжат верить. Реалисты все и так прекрасно видят и знают.
Ну а те, кто был юдофобом или ксенофобом, найдут повод в любом случае.
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Жаль, що не розумієте того, що давати реальний привід антисемітизму не треба. Добре. Задам іншим це питання.
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Когда Закапатье венграм отдаем? До того как паРаше Донбасс или после...
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Сильные Мира сего... Оба будут смотреться на коленях зачотно
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗеленський обговорив з президентом Угорщини Адером посилення тиску на Росію. ФОТО
 
 
 
 
 
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