 Зеленський обговорив з президентом Угорщини Адером посилення тиску на Росію. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба глави Української держави.
"Глава держави наголосив, що російська агресія на сході та окупація Росією Криму вимагають продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію", - йдеться в повідомленні.
Зеленський також зауважив, що сподівається на відновлення підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Будапешта.
Крім того президент України підкреслив важливість практичних кроків у економіці, розвитку інфраструктури, соціальній сфері, прикордонній співпраці, які допомогли б зблизити Україну та Угорщину і показати взаємовигідний реальний результат взаємодії.
В ЛахтЄ твоя зряплата.
Это закон, в том числе, и в межгосударственных отношениях.
Поэтому важны все, даже на первый взгляд, самые незначительные, но хорошие отношения.
З.Ы
На предыдущий вопрос я ответил. Или я не понял что вы хотите услышать.
По поводу EC, США и Канады. Это не давление. Ну а со стороны EC, это вообще пустое бахвальство и ничего реального.
Двуличие как делало вид, что не видит реальности, так и будет делать дальше. Наивные продолжат верить. Реалисты все и так прекрасно видят и знают.
Ну а те, кто был юдофобом или ксенофобом, найдут повод в любом случае.