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 Президент Зеленський провів зустріч з Президентом Литви Грібаускайте. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Литви Далею Грібаускайте, яка прибула на інавгурацію 20 травня. Глава держави подякував пані Грібаускайте за привітання зі вступом на посаду.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Глави держави.

Зеленський зазначив, що діючий Президент Литви є справжнім і надійним другом України.

Володимир Зеленський відзначив внесок Далі Грібаускайте у зміцнення стратегічного партнерства двох країн і висловив переконання, що воно має нові перспективи.

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Глава держави також відзначив особисті зусилля Далі Грібаускайте, спрямовані на підтримку України у захисті суверенітету і на практичну допомогу для реалізації реформ, відбудови Донбасу.

Крім цього, Президент підкреслив важливу роль Литви у просуванні України до ЄС і НАТО та у зміцненні обороноздатності нашої держави.

Особливу подяку Володимир Зеленський висловив за лікування українських військових, які отримали поранення на сході, та можливість їхньої реабілітації у медичних закладах Литви.

Президент Зеленський провів зустріч з Президентом Литви Грібаускайте 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127904
 
   
 Топ коментарі
 
Кадыров просто дебил блядь
как то так
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Очень неплохая демонстрация воли Президента, затыкание пасти - Ляшко, карманному оппозиционеру Петьки. Очевидно, Зе жёсткий чувак, и все квакания Бени и его чуть не регентство, в реале - надутая туфта. Рыжая тварь Ахметов тоже, явно в растерянности "Неужели этот НЕ БЕРЁТ? Как?"
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дякуємо Вам, Даля!
Ви - гарний приклад стійкості і мужності, залізної волі і принципової позиції по брехливій рашці
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Для меня лично визит Дали намного важнее даже визита трампа.Она верный друг и соратник!
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литовці самі надійні друзі українців
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Прекрасно, уже и встречу сразу провёл! А порохоботы и тут зраду увидели!
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І знов Зеленський говорить про продовження реформ Порошенка. Тобто реформи були! 🤣
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Ну Даля же не наш электорат, ей лапшу не повесишь на уши.
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Все те, кто против Верховного Главнокомандующего, порочат Вооруженные Силы Украины, распостраняют зраду и раскалывают страну во время войны - агенты Путина и сатрапы агрессора!
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Даля Грибаускайте-самый надежный и лучший Друг Украины
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Первый и последний.. Для Дали последние дни на посту остались.. Поглядим как следующая(ий) будет.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПрезидент Зеленський провів зустріч з Президентом Литви Грібаускайте. ФОТО
 
 
 
 
 
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