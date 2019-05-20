 Представник Кабміну у ВР Денисенко подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Написав заяву про складання повноважень представника уряду в парламенті", - написав він.

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