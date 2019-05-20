 США передали ЗСУ два сучасні контрбатарейні радари, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Від американської сторони сертифікати на володіння засобами контрбатарейної боротьби вручив офіцер армії США підполковник Тодд Гоф.

Гоф підкреслив, що передача сучасного озброєння українським військовим - це прагнення уряду і народу США допомагати Україні захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Загалом, починаючи з 2014 року американські партнери передали в підрозділи ЗСУ 13 сучасних контрбатарейних радарів.

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"Нова високотехнологічна зброя на порядок зміцнить наші оборонні можливості і служитиме додатковим стримуючим бар'єром для ворога, який продовжує провокації проти наших захисників і не дотримується Мінських угод", - зазначив заступник начальника Генштабу ЗСУ Родіон Тимошенко.

Після завершення заходу військовослужбовці ЗСУ провели заняття з розгортання отриманих контрбатарейних радарів.







Довідка.

Радари класу AN/TPQ-36 є найсучаснішими засобами контрбатарейної боротьби і призначені для виявлення і знищення артилерії. Радари перебувають на озброєнні армії США. Станція контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36 призначена для виявлення і визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських знарядь і реактивних систем залпового вогню противника.