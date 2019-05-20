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 США передали ЗСУ два сучасні контрбатарейні радари, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Сьогодні 20 травня, в селищі Дівички Київської області відбулася церемонія передачі двох сучасних контрбатарейних радарів класу AN TPQ-36 для підрозділів Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

США передали ЗСУ два сучасні контрбатарейні радари, - Міноборони 01

Від американської сторони сертифікати на володіння засобами контрбатарейної боротьби вручив офіцер армії США підполковник Тодд Гоф.

Гоф підкреслив, що передача сучасного озброєння українським військовим - це прагнення уряду і народу США допомагати Україні захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Загалом, починаючи з 2014 року американські партнери передали в підрозділи ЗСУ 13 сучасних контрбатарейних радарів.

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США передали ЗСУ два сучасні контрбатарейні радари, - Міноборони 02

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США передали ЗСУ два сучасні контрбатарейні радари, - Міноборони 03

"Нова високотехнологічна зброя на порядок зміцнить наші оборонні можливості і служитиме додатковим стримуючим бар'єром для ворога, який продовжує провокації проти наших захисників і не дотримується Мінських угод", - зазначив заступник начальника Генштабу ЗСУ Родіон Тимошенко.

США передали ЗСУ два сучасні контрбатарейні радари, - Міноборони 04

США передали ЗСУ два сучасні контрбатарейні радари, - Міноборони 05

Після завершення заходу військовослужбовці ЗСУ провели заняття з розгортання отриманих контрбатарейних радарів.

США передали ЗСУ два сучасні контрбатарейні радари, - Міноборони 06
США передали ЗСУ два сучасні контрбатарейні радари, - Міноборони 07
США передали ЗСУ два сучасні контрбатарейні радари, - Міноборони 08

Довідка.

Радари класу AN/TPQ-36 є найсучаснішими засобами контрбатарейної боротьби і призначені для виявлення і знищення артилерії. Радари перебувають на озброєнні армії США. Станція контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36 призначена для виявлення і визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських знарядь і реактивних систем залпового вогню противника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127897
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо, Америка. Слава Украине!
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При Порохе принята программа военной помощи Украине на 500 миллионов долларов

Ещё раз, для дебилов, программа принята при Порохе и благодаря его работе
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я и без пруфа могу точно сказать,что рядовой солдат щас получает 1000 грн в день на первой линии! (у меня товарищ служит в ООС,и мы с ним каждый день перезваниваемся)
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как-то без лентореза они будут хуже работать?, нет?)
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Ну и куда его девать ? Тут Вова с х*йлом посрединке договариваться решил а они бурятобойки всякие дают.Порошенко гадит Вове.
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Поставить кому нибудь в огород , как мне поставили РЛС ! И еще две РЛС в ценре города поставили , людей облучать!
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Зеленський закликав США продовжувати посилення санкцій щодо РФ
https://www.unn.com.ua/uk/news/1801680-zelenskiy-zaklikav-ssha-prodovzhuvati-posilennya-sanktsiy-schodo-rf
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перший пішов. самонемічі приготуватись
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Это по версии свиноботов, а на самом деле заголовок такой:"Отказ Ирана от покупки российских С-400 может стать критическим ударом для Тегерана."
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А ты сами обстрелы слыхал хоть 1 раз? Из своего окна видел хоть раз как улетают Грады или как гаубицы херачат? Что ты вообще знаешь про обстрелы кроме того, что рассказывала одна знакомая соседки дальней родственницы кумы подруги твоей троюродной сестры?
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Зрада! Зеля уже почти 1 день Президент, а дамбас не освобожден, тарифы не снижены и у Луценко печень не восстанавливается. Слезы на глазах. **************, верно я говорю?
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Хотелось бы чтобы они уже завтра были на передовой и работали по своему предназначению.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниСША передали ЗСУ два сучасні контрбатарейні радари, - Міноборони. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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