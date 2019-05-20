 Дякую, було весело... Інавгурація Володимира Зеленського в ФОТОжабах

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент - це не ікона, повісьте в кабінетах фотографії своїх дітей, - Зеленський закликав чиновників не вішати його портрети на робочих місцях
Більше фотошопів дивіться тут.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент - це не ікона, повісьте в кабінетах фотографії своїх дітей, - Зеленський закликав чиновників не вішати його портрети на робочих місцях
Більше фотошопів дивіться тут.
Быстро, однако
РФ- население 140 млн. Без Украины,его продукцию покупают страны с рускоязычным населением ну 20/30 млн. не больше. Еще количество показов.
Так что может и более 90% набежать из РФ.
И попробуй доказать обратное.
Р.S. А если учесть еще запрет ЦБ РФ на перевод денег в Украину - куда идут эти деньги и куда налоги с них? Сам ответиш?
Висилица готовится.
красавец-бронепоезд прибывает на перрон
крутится под облачком дурак-аэроплан
дружно выполняется пятилетний план
нежно выпивается бутылка на троих
третий побуянил а потом затих
остальные двое скомандовали пли
и на поле боя вместе полегли
лучше бы я песню спел о малыше
на лошадке в яблоках из папье-маше
с деревянной сабелькой завернутой в фольгу
про ненастоящую пистонную пальбу
пистолетик детский который как живой
раненый как мертвый лежит на мостовой
стройный медный чайник закипает на огне
почтальон повестку доставляет мне
Борис Херсонский