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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (1234) інавгурація (121) Коломойський (376) Кравчук (135) Кучма (281) Порошенко (8901) фотожаба (8510) Ющенко (1721) Разумков Дмитро (48)

 Дякую, було весело... Інавгурація Володимира Зеленського в ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Дякую, було весело... Інавгурація Володимира Зеленського в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент - це не ікона, повісьте в кабінетах фотографії своїх дітей, - Зеленський закликав чиновників не вішати його портрети на робочих місцях

Дякую, було весело... Інавгурація Володимира Зеленського в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті. ВIДЕО

Дякую, було весело... Інавгурація Володимира Зеленського в ФОТОжабах 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського. ФОТОрепортаж

Дякую, було весело... Інавгурація Володимира Зеленського в ФОТОжабах 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Посвідчення Президента України впало на підлогу після вручення Зеленському. ВIДЕО

Дякую, було весело... Інавгурація Володимира Зеленського в ФОТОжабах 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За Фрейдом": ведуча "1+1" Мосейчук назвала новим президентом Разумкова, а не Зеленського. ВIДЕО

Дякую, було весело... Інавгурація Володимира Зеленського в ФОТОжабах 06

Дякую, було весело... Інавгурація Володимира Зеленського в ФОТОжабах 07

Дякую, було весело... Інавгурація Володимира Зеленського в ФОТОжабах 08

Дякую, було весело... Інавгурація Володимира Зеленського в ФОТОжабах 09

Більше фотошопів дивіться тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127873
 
   
 Топ коментарі
 
Да тут веселье только начинается.
Кінець епохи бідності! Зеленский таки снизит тарифы только Коломойскому))
Один из ключевых спикеров штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире ICTV четко и внятно рассказал о тарифной политике нового президента. Во-первых, что она не является прерогативой президента. Во-вторых, что смогут только попытаться убрать формулу «Роттердам+». В-третьих, что это как-то повлияет на снижение тарифов.
Повлияет? Конечно же повлияет! Но только не на тарифы для населения - к ним «Роттердам+» никакого отношения не имеет. По этой формуле рассчитывается ОРЦ (прогнозируемая оптовая рыночная цена электроэнергии) и тарифы на э/э для небытовых (читай промышленных) потребителей.
Кто в стране крупнейший промышленный потребитель электроэнергии? Ферросплавный холдинг Коломойского (Запорожский и Никопольский ферросплавные заводы, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты).
Если кто не знает - в себестоимости ферросплавов цена электроэнергии составляет около 50%. Ее ферросплавщики потребляют миллионами МВт-ч. Для примера - один только Никопольский ферросплавный «ест» порядка 3,5 млн МВт-ч в год, а это больше чем некоторые украинские области. НЗФ является самым крупным ферросплавным предприятием в Европе и вторым в мире по объёму производства марганцевых сплавов (более 11% мирового производства ферросплавов). 75% продукции завода идёт на экспорт. По рыночной, конечно же, цене.
Но рыночную цену за электричество платить бородатому скитальцу ой как не хочется. Поэтому «1+1» весь предвыборный год как не в себя клеймил «Роттердам+».
В общем, ход вполне себе красноречивый. Но, исходя из логики прошлых лет вполне ожидаемый. Коломойскому нравится льготная цена на электроэнергию - такой она была до формулы «Роттердам+». Такой станет после инаугурации Зеленского.
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Веселимся дальше, раз пошла такая пьянка)
Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 440
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В частности, у Президента с женой Еленой есть квартира в Великобритании на 91 кв.м. и жилой дом в Италии на 413 кв.м. Дом Зеленские приобрели в 2015 году за 88,6 млн гривен, а квартиру в Британии за более чем 42 млн грн.

При этом в данных за 2017 Зеленский не указывал дом в Италии.

Также супруги указало пять объектов незавершенного строительства - гостиничных номеров в Грузии.

Он с женой является конечным бенефециаром ООО Киноквартал, ООО СТУДИЯ КВАРТАЛ - 95, ООО ЗЕЛАРИ ФИШ, Aldorante Limited (зарегистрирована на Кипре), Vilhar Holdings Limited (зарегистрирована на Кипре), Film Heritage inc (зарегистрирована в Белизе) , San Tommaso SRL (Зарегистрирована в Италии). В сравнении с 2017 годом, из перечня компаний исчезла Megiritano Ventures Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Среди прочего у супругов есть по несколько ценных часов марок Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer; автомобили - LAND ROVER, MERCEDES-BENZ. В прошлом году в жены Зеленского был еще и BMW.
Он вам не Зелёный ! Весело ? Чего не смеётесь ? 😂
Голобородько, ау ! Ты где ??? 😵
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Ничего, ваше зеленое дерьмо в "95 квартале" пять лет терпели. Теперь ваша очередь. Все косяки Зебени будут ему обратно прилетать бумерангом. Жду курс по 8 и снижегия коммуналки. Время пошло.
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Скоро досрочные выборы Президента Украины, так что ему ехать далеко не надо
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Размечтался. Он уже не пройдет. За зеленского голосовали не за, а против пороха.
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А ты шо, все ещё мечтаешь про снижение тарифов, конец войне, пенсии по 500 евро и каждому учителю зп 4000долл.? Так я скажу, что кина не будет
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Я мечтаю о хорватском сценарии окончания войны , но при зеленском этого не будет. Но я за него и не голосовал, как и за пороха.
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Уже второй за сегодня "я за него не голосовал" ...
Быстро, однако
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Мосейчук - в самую точку! Реально, она мне напоминает "Чужого", как только получает команду защищать буратину
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Считай сам."И о какой зарплате ты бредишь - он кроме зарплаты являлся владельцем компаний, снимался в главных ролях в фильмах, за что немало платят, получает доход от авторских прав и роялти и тд"- твой текст.
РФ- население 140 млн. Без Украины,его продукцию покупают страны с рускоязычным населением ну 20/30 млн. не больше. Еще количество показов.
Так что может и более 90% набежать из РФ.
И попробуй доказать обратное.
Р.S. А если учесть еще запрет ЦБ РФ на перевод денег в Украину - куда идут эти деньги и куда налоги с них? Сам ответиш?
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Последние сомнения отпали: фотожабы на Цензоре рисует Ирина Геращенко.
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Последние сомнения отпали: фотожабы - в яблочко, раз зебеняботы подняли такой протестный визг
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не заздри зебільне, це погано, гріх, іди в стойло, зебеня всеодно вам нічого не должен.
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Помітила цікаву річ.Прихильники Зеленського з задоволенням сміялись,якщо не сказати іржали як коні, з політичних жартів 95 кварталу,обсірали,даруйте,попередню владу як хотіли,а тут невинна карикатура,і вони в істерику,так,наче тепер святі при владі і навіть теоретично не можуть мати якихось вад.
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Порохоботы будут висилица.
Висилица готовится.
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Партрет гаранта... ватнокопитні мають кип'ятком пісяти... Дякую, було весело... Інавгурація Володимира Зеленського в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4893
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Юмор для порохоботов. Дякую, було весело... Інавгурація Володимира Зеленського в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2644 Вам случайно не Гыг рисует?
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Фэйкометы ... Такое ощущение шо Цензор нет финансирует Рашка .
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в море эскадра в поле эскадрон
красавец-бронепоезд прибывает на перрон
крутится под облачком дурак-аэроплан
дружно выполняется пятилетний план
нежно выпивается бутылка на троих
третий побуянил а потом затих
остальные двое скомандовали пли
и на поле боя вместе полегли
лучше бы я песню спел о малыше
на лошадке в яблоках из папье-маше 
с деревянной сабелькой завернутой в фольгу
про ненастоящую пистонную пальбу
пистолетик детский который как живой
раненый как мертвый лежит на мостовой
стройный медный чайник закипает на огне
почтальон повестку доставляет мне

Борис Херсонский
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажДякую, було весело... Інавгурація Володимира Зеленського в ФОТОжабах
 
 
 
 
 
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