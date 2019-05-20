 Олена Зеленська вибрала для церемонії інавгурації костюм ручної роботи від українського бренда. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото в одязі від команди дизайнера Артема Климчука вона опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram.
Ансамбль складається з сукні і жакета з кейпом із шовковисто-вовняного крепу молочного кольору.
Студія ARTEMKLIMCHUK відома увагою до деталей і поєднанням українських традицій з сучасною модою. Не став винятком і костюм першої леді.
Для оформлення рукавів сукні і кейпу майстри з вишивки використовували традиційні українські артизанальні техніки, адаптуючи флористичні та анімалістичні мотиви з килимів Сумщини та Полтавщини початку XIX століття. На розташування елементів на кейпі дизайнерів надихнув символізм стародавнього Трипілля.
Сережки першої леді створені молодим українським ювелірним брендом Guzema Fine Jewelry. Ці лаконічні прикраси з жовтого золота були розроблені спеціально для Олени Зеленської та виконані виключно вручну.
Сразу виднa тысячелетняя селекция в культурах, где наложниц закапывали вместе с фараоном или падишахом.
мм?
Ще й тупа, бо не здогадалась продавати відео з українським військом
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если укр. язык знаешь
І, пропагандонська машина росіїї, почала планомірну роботу.
нуууу?
че я не так написал то? пофиг кто там и че сказал, но самого себя рабом величать.....
хотя, если обохот.вор.ять чувака с ПГМ, то оно и не странно)
"кроп" есть такой персонаж на сайте Антиколорадоса. Зализал эту Петю до блеска. гоняется за "троллями" и т.д. там либо специально так изгаляется дабы хихикать - вау, эти терпят такое и сами таки, либо просто болен.
Причём тут термины?
И тут масоны постарались, это пентоевпархаграмма, я сам сват колдуна.....
ШТА?!