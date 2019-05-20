 Полторак розмістив свою фотографію на тлі вибуху Кремля, і попрощався. ФОТО

Про це Полторак написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Я розчулений. Я дякую усім за підтримку та теплі слова. Вдячний за те, що усі ці роки ви були разом зі мною. Ми підняли армію з колін. І нині, - вона на рівні із провідними арміями світу. Це була заслуга кожного із вас. Ми разом створили потужну армію патріотів, яка готова дати відсіч сильному агресору. Українці, ви - найкращі! Ми йдемо вперед!
Перемога за нами! Слава Україні!" - написав Полторак.
Ошибок не совершает тот, кто ничего не делает, а что касается складов, то нужно учитывать финансирование, которого явно недостаточно, чтобы быстро решить все проблемы армии.
Под руководством Полторака была построена армия, которая успешно сдерживает сильного врага, обеспечивает мир в Украине и это самое важное.
Прості силовики можуть піти у відставку чи закінчити контракт (кому як виходить), строковиків не буде по опрєдєлєнію ЗЕ (на косарях та їхніх папках/мамках + вата) він взяв більше половини своїх голосів. А завтра розгортається широкомасштабне вторгнення мордору, ЗЕ стає на калєні і передає булаву ***** на знак повної капітуляції.А 73% вишикуються під рашковськими консульствами за пєтушиною книжечкою.
а на фоне деталей для танков по 5 кратной цене??
а на фоне рюкзаков с 10 кратным наваром??
Какие конкретно детали?
А кто там с рюкзаками засветился?
Потому что в отличии от виртуальношо кремля, они-то взорваны на самом деле.
Зі сторони критикують, аж гай шумить ... Все не так і всі не такі.
От і подивимося, що ж нароблять новиє морди.
Слово в слово повторяетесь, продажные женщины Вам, суки (пардон, не удержался) москвабадские, пишу !!! 2 !!! раз, стыдитесь, твари, не цитируйте пукинские методички. Ну, хоть фразы меняйте, говнолепы
Слово в слово повторяетесь, продажные женщины
Щасти Вам.