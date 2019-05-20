 Полторак розмістив свою фотографію на тлі вибуху Кремля, і попрощався. ФОТО

Про це Полторак написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я розчулений. Я дякую усім за підтримку та теплі слова. Вдячний за те, що усі ці роки ви були разом зі мною. Ми підняли армію з колін. І нині, - вона на рівні із провідними арміями світу. Це була заслуга кожного із вас. Ми разом створили потужну армію патріотів, яка готова дати відсіч сильному агресору. Українці, ви - найкращі! Ми йдемо вперед!

Перемога за нами! Слава Україні!" - написав Полторак.

Читайте також: Міністр оборони Полторак подав у відставку



