EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
  26973  243
Все про:відставка (465) Полторак (704)

 Полторак розмістив свою фотографію на тлі вибуху Кремля, і попрощався. ФОТО

Міністр оборони Степан Полторак подякував за теплі слова підтримки на його адресу після того, як він оголосив про свою відставку, та опублікував своє фото на тлі Кремля, що валиться.

Про це Полторак написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я розчулений. Я дякую усім за підтримку та теплі слова. Вдячний за те, що усі ці роки ви були разом зі мною. Ми підняли армію з колін. І нині, - вона на рівні із провідними арміями світу. Це була заслуга кожного із вас. Ми разом створили потужну армію патріотів, яка готова дати відсіч сильному агресору. Українці, ви - найкращі! Ми йдемо вперед!
Перемога за нами! Слава Україні!" - написав Полторак.

Читайте також: Міністр оборони Полторак подав у відставку

Полторак розмістив свою фотографію на тлі вибуху Кремля, і попрощався 01
Полторак розмістив свою фотографію на тлі вибуху Кремля, і попрощався 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127834
 
   
 Топ коментарі
 
Дякую Степане!Щиро дякую!
 показати весь коментар
 
Шо, волнуешься за Кремль? Или щас расскажешь как Поторак разворовал суперсовременную армию образца 2014г?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Раньше и войны то не было.
Ошибок не совершает тот, кто ничего не делает, а что касается складов, то нужно учитывать финансирование, которого явно недостаточно, чтобы быстро решить все проблемы армии.
Под руководством Полторака была построена армия, которая успешно сдерживает сильного врага, обеспечивает мир в Украине и это самое важное.
 показати весь коментар
 
...подняли хвостики синежопые?...рано радуетесь..бегите ото по шустрому за пачпОртами лынырыдыныры, а оттуда до ростова вприпрыжку за курицей-табака... Полторак розмістив свою фотографію на тлі вибуху Кремля, і попрощався - Цензор.НЕТ 3641..может свалить отсюда ещеуспеете в страну дешевой бояры и блинов со сраной лопаты...... Полторак розмістив свою фотографію на тлі вибуху Кремля, і попрощався - Цензор.НЕТ 3641...
 показати весь коментар
 
 
Браво Степан Тимофеевич! Слава Украине! Фото зачетное) Вы нормально отработали на посту Министра Обороны претензий к вам почти нет. Надеюсь замена будет достойной.
 показати весь коментар
 
 
яке твоє діло, казліна злодійська
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Він найкраще виглядає на фоні вертухайських вишок (за фахом). Чи воно сподівається що хлопці йому пробачать смерть друзів?
 показати весь коментар
 
 
Надіюсь у ЗСУ достойна зміна підготовлена! Слава Україні!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Фотошопом галимым только и пиходится подводить итоги работы своей должности... вся суть порохатых.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так! Степане, Степане! Яке ж ти гнидне лайно криваве!?
 показати весь коментар
 
 
********* а чого ви так радієте що політики вищого ешелону які ведуть стратегію держави, СБУ, МО, РНБО, МЗС пішли у відставкау ? Запитайте в говорячої голови Разумкова про втрату управління (потерю управления) + часткова деморалізація особового складу силових структур.
Прості силовики можуть піти у відставку чи закінчити контракт (кому як виходить), строковиків не буде по опрєдєлєнію ЗЕ (на косарях та їхніх папках/мамках + вата) він взяв більше половини своїх голосів. А завтра розгортається широкомасштабне вторгнення мордору, ЗЕ стає на калєні і передає булаву ***** на знак повної капітуляції.А 73% вишикуються під рашковськими консульствами за пєтушиною книжечкою.
 показати весь коментар
 
 
по коментам про склади можна складати список кацапсинських тролів . навіть слова з методички лінуються переставити.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а фотку на фоне болота на полигоне широкомлане??

а на фоне деталей для танков по 5 кратной цене??
а на фоне рюкзаков с 10 кратным наваром??
 показати весь коментар
 
 
А что там на Ширлане?
Какие конкретно детали?
А кто там с рюкзаками засветился?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А чего не запостил фотку на фоне взорванных складов с 75% боезапаса государства?
Потому что в отличии от виртуальношо кремля, они-то взорваны на самом деле.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ха-ха!!!!! етот Кремль уже 800 лет стоит, Я бы больше за Банковую переживал, причем там свои же спалить могут, у нас же практика какая - все менты которые обороняют Банковую и здание президента, рано или поздно признаются предателями и врагами народа. Даже в Кацапстане такого нет, там за Кремлядь, "Омон" руки-ноги повырывает.
 показати весь коментар
 
детский сад какой то )) все таки картинки взорванного кремля остаются самой хлебной темой ))))
 показати весь коментар
 
 
Наша біда в тому шо ніхто нічого не робить , а всі тільки шось пи...ь.
 показати весь коментар
 
 
Золоті слова.
Зі сторони критикують, аж гай шумить ... Все не так і всі не такі.
От і подивимося, що ж нароблять новиє морди.
 показати весь коментар
 
 
Влип он с этой фоткой по полной, теперь ему россияне ещё и за терроризм впаяют...
 показати весь коментар
 
Пан Степан видал кацапов в тепловизор 😀
 показати весь коментар
 
 
Прекрасное фото. Надеюсь, взрывы на наших складах вооружения (аж пять)при его каденции,"посетят" и Кремль.
 показати весь коментар
 
 
Гарне фото, нажаль що не в реальності Полторак розмістив свою фотографію на тлі вибуху Кремля, і попрощався - Цензор.НЕТ 261 (Зруйнований Кремль)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Он бы разметил фотографии взрывающихся складов с боеприпасами. Деятель...
 показати весь коментар
 
 
Млина, да перестаньте уже палиться про склады, кремлядские самки собак!
Слово в слово повторяетесь, продажные женщины Вам, суки (пардон, не удержался) москвабадские, пишу !!! 2 !!! раз, стыдитесь, твари, не цитируйте пукинские методички. Ну, хоть фразы меняйте, говнолепы
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
полторак предатель и должен пойти под трибунал.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Министр обороньі должен бьі знать , что Украина за пять лет не разработала своих ракет достаточного радиуса действия , испьітаний не бьіло , как и финансирования КБ"Южного". Замполит , он на любой работе - замполит.
 показати весь коментар
 
 
Почему он сказал: украинцы, вы - лучшие, а не: украинцы, мы - лучшие?
 показати весь коментар
 
Він паспорти свої перебирав якраз. Дещо заплутався)
 показати весь коментар
 
Степан Тимофеевич большое Вам спасибо СЛАВА УКРАИНЕ
 показати весь коментар
 
 
А через пару місяців почнуться карні впровадження - будівництво житла, закупівля, склади ***********, свинячі запчастини... Дуже цікаво буде почитати коментарі согодняшніх *раколизів))) Ви там хоч не обридайтеся з туги))) Полторак розмістив свою фотографію на тлі вибуху Кремля, і попрощався - Цензор.НЕТ 9039
 показати весь коментар
 
На фоне артскладов бы сделал селфи, да прокомментировал что да как да по чьему заданию.
 показати весь коментар
 
Млина, да перестаньте уже палиться про склады, кремлядские самки собак!
Слово в слово повторяетесь, продажные женщины Полторак розмістив свою фотографію на тлі вибуху Кремля, і попрощався - Цензор.НЕТ 1519
 показати весь коментар
 
Дякую за службу, пане Міністр !
Щасти Вам.
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПолторак розмістив свою фотографію на тлі вибуху Кремля, і попрощався. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору