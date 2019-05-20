EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
  6125  86
Все про:Зеленський (1234) Грібаускайте (95) Кальюлайд Керсті (21) Волкер Курт (388)

 Зеленський - міжнародним партнерам: Україна стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главами іноземних делегацій та послами іноземних держав. Він заявив, що його переповнюють вдячність і надія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Президента.

"Відчуваю вдячність за те, що ви в дуже короткий термін змогли приїхати до нас. Дякую міжнародним партнерам за допомогу у проведенні чесних виборів. Разом ми довели, що Україна – демократична держава. Дякую за допомогу в боротьбі з корупцією, економічними проблемами та головне – в боротьбі з російською агресією", – зазначив Глава держави, відкриваючи разом із дружиною Оленою урочистий прийом представників іноземних держав.

Зеленський - міжнародним партнерам: Україна стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться 01

Він також висловив надію, що кількість міжнародних партнерів України зростатиме, а "Україна в міжнародній спільноті стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З промови Зеленського здалося, що ми не можемо розраховувати на спадкоємність української політики. Це не кращий сигнал нашим партнерам, - Климпуш-Цинцадзе

Володимир Зеленський завершив свою промову англійською, пообіцявши, що Україна буде мати славу по всьому світу. Гості, які прибули на інавгурацію, стоячи вітали Президента України.

Зеленський - міжнародним партнерам: Україна стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться 02

На інавгурацію Володимира Зеленського прибули 5 лідерів іноземних держав – Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, Президент Естонії Керсті Кальюлайд, Президент Латвії Раймондс Вейоніс, Президент Литви Даля Грибаускайте та Президент Угорщини Янош Адер. Також нині в Україні перебувають Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчовіч, Міністр енергетики США Рік Перрі та спецпредставник США з питань України Курт Волкер, Міністр національної оборони Канади Харджит Саджан, Віце-президент Турецької республіки Фуат Октай, Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович і Міністр закордонних справ Молдови Тудор Уляновскі, Голова Міллі Меджлісу Азербайджанської республіки Октай Асадов, Голова Сенату Парламенту Чеської республіки Ярослав Кубера та кілька інших поважних гостей.

Зеленський - міжнародним партнерам: Україна стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться 03
Зеленський - міжнародним партнерам: Україна стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться 04
Зеленський - міжнародним партнерам: Україна стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться 05
Зеленський - міжнародним партнерам: Україна стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться 06
Зеленський - міжнародним партнерам: Україна стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться 07
Зеленський - міжнародним партнерам: Україна стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться 08
Фото: прес-служба Президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127797
 
   
 Топ коментарі
 
Юрій Гудименко обновил статус.1 ч.За шутками про булаву все забыли малозначительную, но очень символичную деталь. Даже вы, гражданин Украины Володимир Зеленський, про неё не знали. Я историк, я вам расскажу, мне не жалко.Булава Президента Украины - это не просто вещь. Это тайник. Нет, не шутка.Внутри булавы спрятан трёхгранный стилет из булатной стали. Стилет достаётся из булавы нажатием на один из изумрудов. Одно оружие спрятано в другом, настоящее в декоративном, как была до начала Майдана и войны спрятана злая, сильная, уверенная в себе украинская нация в декоративном тихом населении.На стилете выгравирована латинская фраза. Всего два слова: «Omnia revertutur». Это означает «всё возвращается».Всё возвращается. Всё, что вы сделаете, возвращается сторицей. Красивая позолоченная булава, которая так удобно сидит в руке, превращается в оружие, которое взрезает вены и артерии. Спросите у Януковича, понял ли он, что произошло, когда как острый нож из декоративного предмета, из украинского народа вышла нация, готовая убивать и умирать за свою свободу.Omnia revertutur, Владимир Зеленский. Помните это, как помним мы.Мы - нож.
 показати весь коментар
 
Кстати, зЕ!фаны, а как так сталось, что свежекенгурированного не устраивает глава СБУ, Генпрокурор и Министр обороны, но устраивает хозяин цепных псов режима Аваков?

Объясните, а? Или Аваков в отличие от всех остальных очепуенно отреформировал вверенную ему структуру? Тогда не понятно, чего вы все 5 лет обгаживали его?
 показати весь коментар
 
Да он просто представил, КАКИЕ портреты президента развесят в кабинетах. Благо выбор широчайший.

Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 2103

Я бы тоже призвал не вывешивать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Юрій Гудименко обновил статус.1 ч.За шутками про булаву все забыли малозначительную, но очень символичную деталь. Даже вы, гражданин Украины Володимир Зеленський, про неё не знали. Я историк, я вам расскажу, мне не жалко.Булава Президента Украины - это не просто вещь. Это тайник. Нет, не шутка.Внутри булавы спрятан трёхгранный стилет из булатной стали. Стилет достаётся из булавы нажатием на один из изумрудов. Одно оружие спрятано в другом, настоящее в декоративном, как была до начала Майдана и войны спрятана злая, сильная, уверенная в себе украинская нация в декоративном тихом населении.На стилете выгравирована латинская фраза. Всего два слова: «Omnia revertutur». Это означает «всё возвращается».Всё возвращается. Всё, что вы сделаете, возвращается сторицей. Красивая позолоченная булава, которая так удобно сидит в руке, превращается в оружие, которое взрезает вены и артерии. Спросите у Януковича, понял ли он, что произошло, когда как острый нож из декоративного предмета, из украинского народа вышла нация, готовая убивать и умирать за свою свободу.Omnia revertutur, Владимир Зеленский. Помните это, как помним мы.Мы - нож.
 показати весь коментар
 
 
Якщо Ви не зауважили, то у Зеленського думка про такі речі - домінуюча. Про порноактрис, грою на роялі, сестрою, яка "всім дає". Це взагалі-то діагноз.
 показати весь коментар
 
 
Я нижче написав ще одну річ: в інших мовах назви країн зовсім інакше визначаються за категорією роду. Принаймні в англійській Ukraine начебто не є female.
Тож його заява на міжнародному рівні якось дивно звучить...
 показати весь коментар
 
 
Я саме про це. Навіть більше - у англомовних країнах визначення статі взагалі відсутнє у визначеннях і звертаннях. Але звідки це знати "одноязикому" Зєлі.
 показати весь коментар
 
 
Так. І відповідно для англомовних (і не тільки) порівняння України із "сестрою" (?) викликає пердімонокль - "чому власне сестра? і що тут мається на увазі?"
 показати весь коментар
 
 
Я ж то розумію, звідки ноги ростуть - Зе - адепт кацапської домінанти. А там є про Україну-сестру. Народи сирисири - брати, а ось Україна - сестра.
 показати весь коментар
 
 
не зовсім так....іноді вони вживають статеві визначеності щодо предметів, тварин і тп у вигляді алегорій та метафор.

 показати весь коментар
 
щодо предметів, тварин і тп

...
Щодо ТП - вони в основному female... хоча...
 показати весь коментар
 
Ukraine не є жіночім родом - тому "сестра", повторюю, викликає подив.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Alexey‏ @AlexeyShipov 4 ч.4 часа назад

"Мы сегодня исчерпали резерв международной поддержки без мегаизменений внутри страны",-Климкин. Вот это точная характеристика последствий шоколадных гибридных Рэхформ и виртуальных ПэрэмогЗеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 7224
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
очень точно.
но у пороховских троллей другие указания
 показати весь коментар
 
 
интересно, стань вазелин презЕком в 2014 - в какой бы ты сейчас губернии жил: тамбовской, магаданской или рязанской?
 показати весь коментар
 
 
он в них и живет Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 9648.то он в щель в заборе прискакал поподглядывать
 показати весь коментар
 
 
Він випробовує борошна та роздирання за нашу з вами частку, котру нема сечі терпіти.
 показати весь коментар
 
 
о твитерский кацап что в бане у всех Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 2962
 показати весь коментар
 
 
Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться. ФОТОрепортаж
сестрою,которую будут все иметь?)
 показати весь коментар
 
 
дєфєктівний,тикай язика свого у піхву своїй овечці,а не незнайомим людям)
а,поки іди у спам - їблан)
 показати весь коментар
 
Почему это зрада? Пока только пустой трёп от кенгурированного и не более.

Или Ахметов уже сидит? А может учителя уже в очередь за "Теслами" выстроились?
 показати весь коментар
 
 
Сложно будет с такими петиными друзями, как Ахметов, Медвед и пр. Но, надеюсь Зе справится на смотря на все усилия пе прикрыть их жопы. Он только пол дня презедент, а уже полезное дело сделал - распустил зРаду
 показати весь коментар
 
 
Громко заявил о роспуске Рады. И пока всё. А громких заявлений от него уже наслышаны.
 показати весь коментар
 
 
языком? Зеленський - міжнародним партнерам: Україна стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться - Цензор.НЕТ 523 так куралиссимус языком и Лондон брал, земля ему стекловатой.
 показати весь коментар
 
 
Ще не розпустив, там довга і складна процедура...
 показати весь коментар
 
Не нужно ля-ля!

Помнится, что вы, антибарИги, всё время тут рассказывали, что для реформ, посадить Ахметова, повысить уровень жизни и завершить войну нужна только политическая воля и немного времени. Это только барИга всё затягивал, бо ему было выгодно. Вова ж не такой? Потому справиться за пару месяцев максимум. Это с войной - там посложнее. А посадить Ахметова и т.д. - это одним росчерком пера, так ведь? Ну завтра ждём!

ПыСы. Распустил вова Раду пока только языком с трибуны.
 показати весь коментар
 
 
Треп у вашего барыги 5 лет и не одной падлы посаженой
 показати весь коментар
 
Вилля со шпиля, завтра зЕ!лупень всех посадит, правда ж?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Для початку добре. Особливе задоволення приносить вереск ботоферми на всіх гілках: "Спасітє-памагітє корита лішають!!!"
 показати весь коментар
 
 
что-то у тебя истерика началась заранее... Чувствуешь, как придется срочно отмывать зеленую тату на лбу?))
 показати весь коментар
 
 
Це вас тут "аж трісьот" сьогодні. Кидайтесь лайном далі, убогі на ставці.
 показати весь коментар
 
Зеленский попросил, чтобы портрета Президента Украины не было в кабинетах чиновников:
«Я прошу, чтобы в ваших кабинетах не было моего портрета. Президент не икона. Повесьте фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза»

Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 7625
 показати весь коментар
 
 
Это портрет, с попрошенко, нужно оставить, чтобы была куда во время обеденного перерыва дартс кидать. Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 3221
 показати весь коментар
 
 
Единая здравая мысль от Зе от начала кампании до сегодня
 показати весь коментар
 
Да он просто представил, КАКИЕ портреты президента развесят в кабинетах. Благо выбор широчайший.

Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 2103

Я бы тоже призвал не вывешивать.
 показати весь коментар
 
 
между тем

Городские главы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней тому назад. Об этом Lb.ua стало известно из собственных источников.
По имеющейся информации, речь идёт о формировании условной "партии мэров" с прицелом на электорат юго-востока. Задача - участие в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес.
Возможно, формальной базой объединения станет партия Геннадия Труханова "Доверяй делам" (для соблюдения требования Минюста о длительности регистрации политсил, намеревающихся учавствовать в выборах).
Интересно, что по данным Lb.ua союзники рассчитывают на информационную поддержку холдинга "1+1".
 показати весь коментар
 
ну,чем больше рыгопартий -тем больше дробление ватного лохтората.так держать! Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 9533
 показати весь коментар
 
 
Эйфория клоуна . Зеля , тебя воспримут в ЕС , если твои действия не будут смешить Сильных Мира Сего .
 показати весь коментар
 
 
Я не хочу что бы моя страна была какой то "сестрой", у неё уже был "старший брат", наелись дерьма.
Не ужели нельзя считать Украину не бедным одствеником, а равноправным партнером?
 показати весь коментар
 
 
у вазелина всё по фрейду - он "сестра" у Бени))
 показати весь коментар
 
 
нічого в тому поганого немає. Хто має сестру той знає.
 показати весь коментар
 
Младшим братом уже были, хочет чтоб нам еще присунули как сестре.
 показати весь коментар
 
 
Хто-небудь, скажіть йому, що в багатьох іноземних мовах, на відміну від нашої, назви країн не розрізняються за категорією роду.
Тому подібна заява є трохи, кхм, дивною...
 показати весь коментар
 
 
А уровень делегаций ух потешный как при яныке Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 5500
 показати весь коментар
 
 
Кстати, зЕ!фаны, а как так сталось, что свежекенгурированного не устраивает глава СБУ, Генпрокурор и Министр обороны, но устраивает хозяин цепных псов режима Аваков?

Объясните, а? Или Аваков в отличие от всех остальных очепуенно отреформировал вверенную ему структуру? Тогда не понятно, чего вы все 5 лет обгаживали его?
 показати весь коментар
 
 
Ага, кстати, подевались куда-то с начала кампании все вскукареки про Рюкзакова, да и Вальцман куда-то пропал с выдвижением Зе
 показати весь коментар
 
 
Тому що міністр МВД не обирається за квотою Президента.
 показати весь коментар
 
І що? Через це Аваков став офігєнним міністром-реформатором? Вова он язиком цілу Раду розпустив, а тут якийсь пес режиму?
 показати весь коментар
 
 
Вам інструкції треба писати? Загугли "Конституція" і прочитай. Президент має право розпускати раду і подавати подання на звільнення міністрів, які обрані по його квоті.
 показати весь коментар
 
Та я ж і кажу: Арсен Борисович "ах...какой" міністр!

Живи з цим.
 показати весь коментар
 
 
Не понятна ваша упёртость г-н Alexandr Slavich ,ну не имеет он возможности по Конституции представлять на снятие с должности министра МВД.Это прерогатива КМ во главе с премьер-министром.Уж как не старался Порох поставить своего во главе МВД так и получилось.Даже одной из причин было это,чтобы выжить Яценюка.
Можете продолжать упираться лбом, Alexandr Slavich,лишь бы ляпнуть что то про Зеленского. Выглядит глупо.
 показати весь коментар
 
Валерий, я теперь зрадофил ( или *******, ежели Вам так угодно), а в среде данных персонажей не заведено как-то обосновывать свои слова. Можно просто обгаживать власть и всё. Я этим ща и пользуюсь.
 показати весь коментар
 
 
Так-с мышибратья было,теперь мышисестры?
 показати весь коментар
 
А Сены кролІка -є фото.....там жах на обличчі
 показати весь коментар
 
Немой вопрос - КОГО ВИ, ТЕЛЕВІЗОРОГОЛОВІ, ОБРАЛИ?
 показати весь коментар
 
 
ничего страшного, будет клубнику собирать по безвизу.
 показати весь коментар
 
 
Та ну? Разве ж он для того ************ становился?
 показати весь коментар
 
 
Та да. 41 рочок. Воно хоч і інфантільне, але ж уже...
 показати весь коментар
 
 
ненужно было пете сильно подмахивать, вся износилась
 показати весь коментар
 
Ой дурак. То проститутка то сестра. Но ничего, придёт опыт. Педро как красиво говорить умел, а по факту при свинарчуках Украина стала самой бедной страной Европы.
 показати весь коментар
 
 
Представляю шок этих европейских политиков после шоу с трибуны.
 показати весь коментар
 
 
Все Фрейду ,хорошо что хоть сестрою ,а не актрисой немецких фильмов для взрослих,готовая принять в любом количестве с любой стороны.
 показати весь коментар
 
 
А пресслужба фото покачественнее делать не может?
 показати весь коментар
 
Куди ж теперича Ирке податься?Взгляд то какой,как с картины-Последний день Помпеи?
 показати весь коментар
 
Щоб Україна стала заможна, громадяни щасливі треба побороти корупцію, а для цього потрібно лише три речі:
- запросити прокурорів з Китаю
- запросити суддів з Китаю

- запросити розстрільну команду з Китаю
 показати весь коментар
 
Послати Китай подалі і дружити з США. Хуавей.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗеленський - міжнародним партнерам: Україна стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору