 Зеленський - міжнародним партнерам: Україна стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Президента.
"Відчуваю вдячність за те, що ви в дуже короткий термін змогли приїхати до нас. Дякую міжнародним партнерам за допомогу у проведенні чесних виборів. Разом ми довели, що Україна – демократична держава. Дякую за допомогу в боротьбі з корупцією, економічними проблемами та головне – в боротьбі з російською агресією", – зазначив Глава держави, відкриваючи разом із дружиною Оленою урочистий прийом представників іноземних держав.
Він також висловив надію, що кількість міжнародних партнерів України зростатиме, а "Україна в міжнародній спільноті стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться".
Володимир Зеленський завершив свою промову англійською, пообіцявши, що Україна буде мати славу по всьому світу. Гості, які прибули на інавгурацію, стоячи вітали Президента України.
На інавгурацію Володимира Зеленського прибули 5 лідерів іноземних держав – Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, Президент Естонії Керсті Кальюлайд, Президент Латвії Раймондс Вейоніс, Президент Литви Даля Грибаускайте та Президент Угорщини Янош Адер. Також нині в Україні перебувають Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчовіч, Міністр енергетики США Рік Перрі та спецпредставник США з питань України Курт Волкер, Міністр національної оборони Канади Харджит Саджан, Віце-президент Турецької республіки Фуат Октай, Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович і Міністр закордонних справ Молдови Тудор Уляновскі, Голова Міллі Меджлісу Азербайджанської республіки Октай Асадов, Голова Сенату Парламенту Чеської республіки Ярослав Кубера та кілька інших поважних гостей.
Тож його заява на міжнародному рівні якось дивно звучить...
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Щодо ТП - вони в основному female... хоча...
"Мы сегодня исчерпали резерв международной поддержки без мегаизменений внутри страны",-Климкин. Вот это точная характеристика последствий шоколадных гибридных Рэхформ и виртуальных Пэрэмог
но у пороховских троллей другие указания
сестрою,которую будут все иметь?)
а,поки іди у спам - їблан)
Или Ахметов уже сидит? А может учителя уже в очередь за "Теслами" выстроились?
Помнится, что вы, антибарИги, всё время тут рассказывали, что для реформ, посадить Ахметова, повысить уровень жизни и завершить войну нужна только политическая воля и немного времени. Это только барИга всё затягивал, бо ему было выгодно. Вова ж не такой? Потому справиться за пару месяцев максимум. Это с войной - там посложнее. А посадить Ахметова и т.д. - это одним росчерком пера, так ведь? Ну завтра ждём!
ПыСы. Распустил вова Раду пока только языком с трибуны.
Шеф-редактор "Кварталу" Борис Шефір виказав всі секрети.
«Я прошу, чтобы в ваших кабинетах не было моего портрета. Президент не икона. Повесьте фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза»
Я бы тоже призвал не вывешивать.
Городские главы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней тому назад. Об этом Lb.ua стало известно из собственных источников.
По имеющейся информации, речь идёт о формировании условной "партии мэров" с прицелом на электорат юго-востока. Задача - участие в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес.
Возможно, формальной базой объединения станет партия Геннадия Труханова "Доверяй делам" (для соблюдения требования Минюста о длительности регистрации политсил, намеревающихся учавствовать в выборах).
Интересно, что по данным Lb.ua союзники рассчитывают на информационную поддержку холдинга "1+1".
Не ужели нельзя считать Украину не бедным одствеником, а равноправным партнером?
Тому подібна заява є трохи, кхм, дивною...
Объясните, а? Или Аваков в отличие от всех остальных очепуенно отреформировал вверенную ему структуру? Тогда не понятно, чего вы все 5 лет обгаживали его?
Живи з цим.
Можете продолжать упираться лбом, Alexandr Slavich,лишь бы ляпнуть что то про Зеленского. Выглядит глупо.
- запросити прокурорів з Китаю
- запросити суддів з Китаю
- запросити розстрільну команду з Китаю