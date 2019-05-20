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Все про:блокада (467) ВККСУ (308)

 Невідомі "спортивної зовнішності" заблокували роботу ВККСУ. ФОТОрепортаж

Сьогодні зранку, 20 травня, близько 20 невідомих спортивної зовнішності оточили по периметру і заблокували вхід у будівлю Вищої кваліфікаційної комісії суддів України частині співробітників і членів Комісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ВККСУ.

У Комісії зазначили, що через блокаду сьогодні робота ВККСУ в пленарному складі заблокована, проведення кваліфікаційного оцінювання зірвано.

Про інцидент о 8:40 повідомлено до Національної поліції.

Невідомі спортивної зовнішності заблокували роботу ВККСУ 01

"Наголошуємо, що такі дії підривають діяльність судової влади та фактичну реалізацію змін, яких вдалося останнім часом досягти Україні спільно з міжнародними партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Документи свідчать, що у Козьякова і Щотки не закінчився термін повноважень, - заява ВККСУ. ДОКУМЕНТ

Такі дії, зокрема, блокують роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України як щодо здійснення оцінювання чинних суддів, так і щодо заповнення вакансій у судах", - повідомили у ВККСУ.

Невідомі спортивної зовнішності заблокували роботу ВККСУ 02
Фото: ВККСУ/Facebook

У Комісії також нагадали, що завдяки новим процедурам, запровадженим у межах судової реформи, на прозорому конкурсі створено новий Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд, оцінювання на відповідність займаній посаді пройшли 2,5 тисячі суддів, 10% з яких не підтвердили здатність надалі здійснювати правосуддя і мають бути звільнені. На етапі створення перебуває Вищий суд з інтелектуальної власності, конкурс до якого також проводить ВККСУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127793
 
 
 Топ коментарі
 
титушки в прошлом, сейчас это вазелинушки...
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Почему же "неизвестные"? Они известные, даже фамилии знают всех.Это Титушки Неизвестные "спортивной внешности" заблокировали работу ВККСУ - Цензор.НЕТ 2305
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Портнов приїхав вже до роботи взявся "Совпадєніє нє думаю" (с)
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Почему же "неизвестные"? Они известные, даже фамилии знают всех.Это Титушки Неизвестные "спортивной внешности" заблокировали работу ВККСУ - Цензор.НЕТ 2305
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титушки в прошлом, сейчас это вазелинушки...
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презики приходят и уходят, а Титушки нужны всем! Неизвестные "спортивной внешности" заблокировали работу ВККСУ - Цензор.НЕТ 6530
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Есть такой гриб - зеленушка. Раньше считался условно-съедобным грибом, но после опубликования в 2001 году результатов исследования отравлений, подозревается в ядовитости... (з вікіпедії)
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ну вот при Януковиче появилось такое явление при Порошенко сформировалось организовалось при Зеленском заработало.... может не там Титушки блокируют может надо было сегодня трибуну у Раде блокировать или всю Раду???!!!
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прикидываю... такие в спортиках, в кепках с семечками... МогЁте же!
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по новому нужно говорить ЗЕтушки Неизвестные "спортивной внешности" заблокировали работу ВККСУ - Цензор.НЕТ 1825
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или тушкиЗе Неизвестные "спортивной внешности" заблокировали работу ВККСУ - Цензор.НЕТ 4445
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Какого числа должны пройти квалификацию 34 срочно заболевшие судьи окружного административного суда Киева?Кажется завтра.Это вполне понятное предупреждение:ну ка попробуй не дайте пройти квалификацию этим славным судьям из Окружного адміністративного суду Києва.
Эти неизвестные, наверняка, из команды этих же судей. Титушки прошедшие успешную судебную реформу Порошенко.
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избиратели вазелина сбежались помешать тестированию "суде" Киевского окружного суда...
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Ти постійно згадуєш про вазелин по Фрейду? Палає?)))
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10% ??? а остальные бабок занесли чтоли? там же 99% должно быть.
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Почему "аваковские" ? Кто вам сказал , что Зеля белый и пушистый ?
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зеля тупой как ты

Аваков единственный министр, который поздравил зелю и не подаёт в отставку
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Почему сначала стул (жидкий) метнул , а потом слизал ?
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внимательнее присмотритесь, нет ли там среди них шоколадных колобков делегированных с кондитерской фабрики имени Карла Порошенко Неизвестные "спортивной внешности" заблокировали работу ВККСУ - Цензор.НЕТ 4956
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А судить их не пробовали, показательно на 5-7 лет.
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на вашей стороне, но вопрос,за что судить?! Люди стоят на улице, ничего не делают, через 5 минут могут взять флаг в руки и протестовать против корумпированых судей и люди их поддержат потому что стадный эфект. А с другой стороны у нас есть сосед который так делает как вы говорите, в машину и отделение, свободы слова там нету и это тоже плохо власть рти закрывает. Переворот должен произойти в умах людей, когда люди перестанут выходить за деньги на митинги и родители начнут воспитывать своих детей правильно. Силой ничего не изменишь.
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Есть такая чуйка что Бене отступать некуда, и всё закончится перестрелкой; неясны лишь её масштабы и продолжительность.
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не переживай, без тебя не начнется, все ждут пока ты со своим маузером подъедешь Неизвестные "спортивной внешности" заблокировали работу ВККСУ - Цензор.НЕТ 974
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Русские могут ехать на родину, вас не держат здесь!
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Как раз наоборот. Иначе бы за пять лет нашлась куча поводов и возможностей.
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последний привет от пэтиных петюшек. да хотя вряд ли последний. ни пэтя, ни пэтюшки никуда не деваются то.
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Об инциденте в 8:40 сообщено в Национальной полиции.

Т.е. полиция может только сообщить об этом, а разогнать спортивных не может?
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титушки - это и есть переодетая милиция
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при Овоще было спецподразделение Грифон
Для охраны судов(всех уровней)
вместо грифона селфи-мальчики из полиции ?
Почему не упаковали "спортивную внешность"
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До первого инцидента где завалят кого-то из этих титушек.
Беня - гопник. Просто он не получал в натуре в торец.
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Хочется поставить не нравится или палец в низ или дислайк, но такой опции в цензоре нет . Только может нравится.
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что за цирк? такую "блокировку" 10 патрульных разгонят за 2 минуты.

бред
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Ну где эти 10
патрульных?

А речь между прочим не
речь не о кружке по интересам, а об одной из ветвей власти на ровне с
законодательной и исполнительной - судебной.
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Уже вижу следующую статью "полиция разогнала студентов" и комментарии "реформа в действии" "ментов сажать нужно, совсем потеряли Раисы"
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Там якраз 15 патрульних колег які здали зміну,зняли форму і на відпочинку тусуются біля комісії.
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Проститутки с окружного административного уже и бандитов наняли, чтобы их не заставляли проходить комиссию?
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Однако.Куй железо пока горячо.Влада в панике и Зеля показывет кто в доме хозяин. Если
менты не разганяют то завтра они могут быть у кого угодно. Народ будет только рад.
Когда можновладци побудут в шкуре пресичных. Кажется зеля всегда на несколько ходов впереди.
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Прямо как в Мозамбике, где нет правоохранительных органов. Что и в Африке правоохранители уже есть? Ну тогда как и на Луне, там тоже полиции нет, хотя, ее ведь полностью не исследовали))
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Судя по отсуствию полиции, "работа" титушек четко согласована с Аваковым
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Теперь будет куча всяких провокаций - надо же показать какой плохой Зе и какой белый и пушистый был Петр. Невідомі "спортивної зовнішності" заблокували роботу ВККСУ - Цензор.НЕТ 6102 Но ничего, порохоботы схавают.
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Когда были провокации при Порошенко вы винили в этом его, когда при Зеленском вы снова вините в этом Порошенко. Вам не кажется что вы предвзяты?
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це мабуть посіпаки гепи з банди "оплот" чи подібні...
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А где наши "рехвовмовані та вмотивовані"? Или только бабок с петрушкой штрафовать?
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Цензор.НЕТФотоПодіїНевідомі "спортивної зовнішності" заблокували роботу ВККСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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