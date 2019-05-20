 Невідомі "спортивної зовнішності" заблокували роботу ВККСУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ВККСУ.
У Комісії зазначили, що через блокаду сьогодні робота ВККСУ в пленарному складі заблокована, проведення кваліфікаційного оцінювання зірвано.
Про інцидент о 8:40 повідомлено до Національної поліції.
"Наголошуємо, що такі дії підривають діяльність судової влади та фактичну реалізацію змін, яких вдалося останнім часом досягти Україні спільно з міжнародними партнерами.
Такі дії, зокрема, блокують роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України як щодо здійснення оцінювання чинних суддів, так і щодо заповнення вакансій у судах", - повідомили у ВККСУ.
У Комісії також нагадали, що завдяки новим процедурам, запровадженим у межах судової реформи, на прозорому конкурсі створено новий Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд, оцінювання на відповідність займаній посаді пройшли 2,5 тисячі суддів, 10% з яких не підтвердили здатність надалі здійснювати правосуддя і мають бути звільнені. На етапі створення перебуває Вищий суд з інтелектуальної власності, конкурс до якого також проводить ВККСУ.
Эти неизвестные, наверняка, из команды этих же судей. Титушки прошедшие успешную судебную реформу Порошенко.
Аваков единственный министр, который поздравил зелю и не подаёт в отставку
Т.е. полиция может только сообщить об этом, а разогнать спортивных не может?
Для охраны судов(всех уровней)
вместо грифона селфи-мальчики из полиции ?
Почему не упаковали "спортивную внешность"
Беня - гопник. Просто он не получал в натуре в торец.
🤔
бред
патрульных?
А речь между прочим не
речь не о кружке по интересам, а об одной из ветвей власти на ровне с
законодательной и исполнительной - судебной.
менты не разганяют то завтра они могут быть у кого угодно. Народ будет только рад.
Когда можновладци побудут в шкуре пресичных. Кажется зеля всегда на несколько ходов впереди.