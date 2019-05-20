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 Олена Зеленська завела офіційну сторінку першої леді України Instagram, опублікувавши селфі з чоловіком. ФОТО

Перша леді України Олена Зеленська завела собі новий офіційний Instagram. Першим фото стало селфі з її чоловіком Володимиром Зеленським перед його інавгурацією на посаду президента України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на її акаунт

"Починаємо...", - підписала фото Олена. За кілька годин існування сторінки на нову першу леді підписалися понад 23 тисячі користувачів Інстаграму.

Олена Зеленська завела офіційну сторінку першої леді України Instagram, опублікувавши селфі з чоловіком 01

Перша леді України дебютувала фотографіями з інавгурації свого чоловіка. На фото президентське подружжя постало із широкими посмішками і у святковому вбранні. Для важливої ​​події в їхньому житті Олена Зеленська обрала білий костюм, піджак якого був на коротких рукавах з трендовим Кейп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи

Олена Зеленська завела офіційну сторінку першої леді України Instagram, опублікувавши селфі з чоловіком 02

За лічені години кількість її фанатів вже становила понад 76 тисяч.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127787
 
 
 Топ коментарі
 
Це вже ти точно с прівєтом школота прищава,все дрочиш на німецьких порноактрис
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Роман Доник с Roman Donik.21 мин. · Кличко приехал на велосипеде. На настоящем. Не в кино. Чуваки, вы не того выбрали. "Царь то не настоящий" (с)
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Задай этот вопрос своему кумиру...вове-кловану...😀
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Да просто интересно, чем вы до сих пор живете, не имея иных талантов и способностей. Олена Зеленська завела офіційну сторінку першої леді України Instagram, опублікувавши селфі з чоловіком - Цензор.НЕТ 4861
Про то, какой ты "финансист" я с прошлого раза помню. Так что вопрос про минет и тебя тоже касается.
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А для меня это весна, Украина, Киев! Зависит от содержимого головы.
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Киев, весна, сепары с севера возвращаются... Олена Зеленська завела офіційну сторінку першої леді України Instagram, опублікувавши селфі з чоловіком - Цензор.НЕТ 8787
И две провинциальных бениных куклы фотаются в моем городе, празднуя реванш колаборантов.
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так ....з усмішкою почалось....а як закінчиться правління.. ще не відомо
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І не забути зробити аудит благодійного фонду, який кремлвська жаба подарувала своїй Маринці.
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таке враження ..для них..по приколу ..самі не вірять в те що сталося..і не усвідомлюють що президент країни --це не розвага
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Зеленский - молодец. Хорошо начал. Но главное не останавливаться. Вся это воровская шоколадная мразь, которая 5 лет разворовывала страну и довела ее до такой бедности, должна отправиться в тюрьму. Там пусть под шконкой кричат: "Армія, мова, віра".
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Странный костюм. Если бы рукава были обычными, было бы лучше.
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Як казав один провідний актор з Кварталу 95......das ist fantastisch...o...o...ooooo!!
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Цікава новина. Як і з ким будуть відзначати цю знаменну подію ,дозволили освітити ?
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тетка работает, зарабатывает. дай бог ,что бы она не повторила пути жены воровки прыщавого, и бомжихи борова в шоколаде. ( не надо устраивать фонд помощи за счет бюджетных денег)
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Да, Зеленская жена похожа на шлюху из порнофильмов
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Да, не красавица, с супругой Порошенко не сравнить: 0:1 в пользу Порошенко.
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Цікаво, я якої національності оця паночка. Теж "такі да"?
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Первая леди, молодость, красота--плюс официальная страничка. Всё о чём мечтают многие из женщин она получила.
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Елена просто прекрасная! Самая красивая "президентша". К тому же умница. Посмотрите интервью дома у Зеленских ( ICTV - Елена Фроляк и ведущий "Свободы слова").
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниОлена Зеленська завела офіційну сторінку першої леді України Instagram, опублікувавши селфі з чоловіком. ФОТО
 
 
 
 
 
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