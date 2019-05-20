 Олена Зеленська завела офіційну сторінку першої леді України Instagram, опублікувавши селфі з чоловіком. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на її акаунт

"Починаємо...", - підписала фото Олена. За кілька годин існування сторінки на нову першу леді підписалися понад 23 тисячі користувачів Інстаграму.

Перша леді України дебютувала фотографіями з інавгурації свого чоловіка. На фото президентське подружжя постало із широкими посмішками і у святковому вбранні. Для важливої ​​події в їхньому житті Олена Зеленська обрала білий костюм, піджак якого був на коротких рукавах з трендовим Кейп.

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За лічені години кількість її фанатів вже становила понад 76 тисяч.