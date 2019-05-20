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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
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 Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді на урочистому засіданні відбулася інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського.

Від самого ранку вхід до Маріїнського парку був лише через рамку.

За годину до початку церемонії гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського, а нардепи складати присягу для Фейсбуку. Мер Києва Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського велосипедом.

Сам Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради.

Під час урочистого засідання Ради Зеленський склав присягу українському народу і вступив на посаду Президента України.

У своїй промові Зеленський заявив: "Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі". Потім він оголосив про розпуск Верховної Ради і закликав Кабмін також піти у відставку. Водночас Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо".

Крім того, Зеленський заявив, що готовий дати громадянство всім українцям на планеті, хто хоче працювати на благо Батьківщини. Зеленський акцентував: "І Крим, і Донбас - це українська земля".

На завершення своєї промови Зеленський пообіцяв: "Упродовж свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали".

На інавгурації не минулося і без конфузів. Так, вручене Зеленському посвідчення Президента України впало на підлогу. А під час інавгураційної промови Президента Зеленського між ним і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком сталася словесна перепалка через російську мову.

У підсумку спікер ВР Андрій Парубій закрив урочисте засідання Ради: "Було весело. Дякую Президенту України".

Сам Зеленський попрямував до Маріїнського палацу. Біля Верховної Ради його вітали гості, які спостерігали за інавгурацією на встановленому для них екрані.

Інавгурація Зеленського в об'єктиві фотокореспондентів Цензор.НЕТ.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 01

Під Радою чекають приходу Зеленського на інавгурацію.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 02

Зеленський іде на інавгурацію.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 03

Євген Кошовий.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 04

Зеленський вітає своїх прихильників.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 05

Гарантувати безпеку на інавгурації допомагали службові собаки.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 06

Зеленський іде на інавгурацію.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 07

Лідери релігійних громад прийшли на інавгурацію Зеленського: митрополит Епіфаній (ПЦУ, перший ліворуч), архієпископ Святослав (УГКЦ, другий ліворуч), почесний патріарх Філарет (ПЦУ, другий праворуч)

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 08

Депутати вивчають Пересопницьке євангеліє.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 09

"Опоблок" зібрався в коло: в центрі уваги нардеп Юхим Звягільський.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 10

Мер Києва Віталій Кличко.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 11

Надія Савченко на інавгурацію одягла усі свої нагороди.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 12

Ірина Луценко та Віталій Кличко.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 13

У секторі БПП не приховують радості від появи Кличка в сесійній залі.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 14

Усміхнені глава СБУ Василь Грицак та Генпрокурор Юрій Луценко.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 15

Президент Литви Даля Грібаускайте.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 16

П'ятий президент Петро Порошенко вітає іноземних гостей - спецпредставника США з питань України Курта Волкера та главу Міноборони Канади Харджита Саджана.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 17

Сесійна зала вітає Порошенка.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 18

Президенти України на інавгурації. Порошенко спілкується з міністром енергетики США Ріком Перрі

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 19

Члени Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом та Арсенієм Яценюком прибули на інавгурацію Зеленського.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 20

Яценюк вітає народних депутатів.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 21

Прем'єр Володимир Гройсман про щось шепочеться в президії Ради зі спікером Андрієм Парубієм і першим віце-спікером Іриною Геращенко. За ними спостерігає віце-спікер Оксана Сироїд.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 22

Володимир Зеленський прибув на урочисте засідання Верховної Ради.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 23

Народні депутати знімають прохід Зеленського на свої гаджети.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 24

Деякі парламентарії аплодують Зеленському.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 25

Виконання гімну перед складанням присяги.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 26

Гості й нардепи слухали гімн стоячи.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 27

Глава ЦВК Тетяна Сліпачук оголошує результати виборів президента.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 28

Церемонія складання присяги Президента України.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 29

Володимир Зеленський зачитує присягу Президента України.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 30

Зеленський передає голові Конституційного Суду Наталі Шапталь підписаний ним текст присяги Президента України. Погляди всіх гостей, крім Петра Порошенка, звернені на шостого Президента України. Делегати США Волкер і Перрі знімають те, що відбувається, на свої гаджети.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 31

Зеленський сів на президентське крісло.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 32

Зеленському вручають символи влади Президента України - гербову печатку...

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 33

і довгоочікувану булаву.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 34

Зал вітає Зеленського, який склав присягу. Шостий Президент України не приховує своєї радості.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 35

Члени Кабміну слухають першу офіційну промову президента Зеленського.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 36

Перший виступ президента Зеленського з трибуни парламенту.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 37

Зеленський виходить з Ради після інавгурації.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 38
Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 39

Прихильники Зеленського.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 40

В очікуванні президента.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 41

Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського 42

Фото: Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127778
 
   
 Топ коментарі
 
не суетись, вова даже первые минуты гидрантом - НЕ СМОГ не сбрехать... "дороги которые начеб-то строятся"
Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского - Цензор.НЕТ 7425
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Депутатские рыла,ничего кроме ненависти не вызывают а Зеленскому УДАЧИ !!!
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Неправильные съемки! Библию надо было поставить маленькую,а то по сравнению с этой библией президента совсем не видно!
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Нет фото когда упала печать с атрибутов президента,плохая примета.
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А что хуже - когда солдат возле Порошенка упал в обморок или печать,которая упала не с рук ЗЕ, а ее просто не удеержал на подушечке солдат караула?
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"Як у кіно, все як у кіно..." (с) ТНМК. Хто творець цього кіно? Порошенко Петро Олексійович - сценарист-мерзотник і ідіот-режисер. Ну, і ось ці глядачі - дорослі діти, які дивляться на екран і думають, що дивляться у вікно... Як приклад - історія з серіалом "Гра престолів": 10 мільйонів... ну, мабудь таки ідіотів, яким навіть на середньовічному столі показали ******** кавовий контейнер, але вони сприймають екранну історію як справжню...
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А что хуже - когда солдат возле Порошенка упал в обморок или печать,которая упала не с рук ЗЕ, а ее просто не удеержал на подушечке солдат караула?
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хорошая пара была бы савченко надя и вова зеленский.. Эххх.. ))
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А что хуже - когда солдат возле Порошенка упал в обморок или печать,которая упала не с рук ЗЕ, а ее просто не удеержал на подушечке солдат караула?
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Почему в описании данного фото пропущен ГлавХэбрей Днепровской области Каминецкий?:
Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського - Цензор.НЕТ 252
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"Отвернувшийся Порошенко" - просто подловили момент, когда то ли наушник поправлял, то ли обернулся к соседу слева. Ничего важного как раз в этот момент на трибуне не происходило - подумаешь, передавал текст уже подписанной присяги.
Зачем эти высосанные из пальца сенсации: только срач лишний поднимать внутри страны.
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Такого клоунского позора эта страна еще не испытывала... это пздц... алеее ап!
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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