 Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського. ФОТОрепортаж

Від самого ранку вхід до Маріїнського парку був лише через рамку.

За годину до початку церемонії гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського, а нардепи складати присягу для Фейсбуку. Мер Києва Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського велосипедом.

Сам Зеленський, підстрибнувши, поцілував Кошового під час своєї ходи до Верховної Ради.

Під час урочистого засідання Ради Зеленський склав присягу українському народу і вступив на посаду Президента України.

У своїй промові Зеленський заявив: "Наше найперше завдання - припинити вогонь на Донбасі". Потім він оголосив про розпуск Верховної Ради і закликав Кабмін також піти у відставку. Водночас Зеленський просить Раду скасувати депутатську недоторканність і ухвалити новий Виборчий кодекс: "Це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо".

Крім того, Зеленський заявив, що готовий дати громадянство всім українцям на планеті, хто хоче працювати на благо Батьківщини. Зеленський акцентував: "І Крим, і Донбас - це українська земля".

На завершення своєї промови Зеленський пообіцяв: "Упродовж свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали".

На інавгурації не минулося і без конфузів. Так, вручене Зеленському посвідчення Президента України впало на підлогу. А під час інавгураційної промови Президента Зеленського між ним і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком сталася словесна перепалка через російську мову.

У підсумку спікер ВР Андрій Парубій закрив урочисте засідання Ради: "Було весело. Дякую Президенту України".

Сам Зеленський попрямував до Маріїнського палацу. Біля Верховної Ради його вітали гості, які спостерігали за інавгурацією на встановленому для них екрані.

Інавгурація Зеленського в об'єктиві фотокореспондентів Цензор.НЕТ.

Під Радою чекають приходу Зеленського на інавгурацію.

Зеленський іде на інавгурацію.

Євген Кошовий.

Зеленський вітає своїх прихильників.

Гарантувати безпеку на інавгурації допомагали службові собаки.

Зеленський іде на інавгурацію.

Лідери релігійних громад прийшли на інавгурацію Зеленського: митрополит Епіфаній (ПЦУ, перший ліворуч), архієпископ Святослав (УГКЦ, другий ліворуч), почесний патріарх Філарет (ПЦУ, другий праворуч)

Депутати вивчають Пересопницьке євангеліє.

"Опоблок" зібрався в коло: в центрі уваги нардеп Юхим Звягільський.

Мер Києва Віталій Кличко.

Надія Савченко на інавгурацію одягла усі свої нагороди.

Ірина Луценко та Віталій Кличко.

У секторі БПП не приховують радості від появи Кличка в сесійній залі.

Усміхнені глава СБУ Василь Грицак та Генпрокурор Юрій Луценко.

Президент Литви Даля Грібаускайте.

П'ятий президент Петро Порошенко вітає іноземних гостей - спецпредставника США з питань України Курта Волкера та главу Міноборони Канади Харджита Саджана.

Сесійна зала вітає Порошенка.

Президенти України на інавгурації. Порошенко спілкується з міністром енергетики США Ріком Перрі

Члени Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом та Арсенієм Яценюком прибули на інавгурацію Зеленського.

Яценюк вітає народних депутатів.

Прем'єр Володимир Гройсман про щось шепочеться в президії Ради зі спікером Андрієм Парубієм і першим віце-спікером Іриною Геращенко. За ними спостерігає віце-спікер Оксана Сироїд.

Володимир Зеленський прибув на урочисте засідання Верховної Ради.

Народні депутати знімають прохід Зеленського на свої гаджети.

Деякі парламентарії аплодують Зеленському.

Виконання гімну перед складанням присяги.

Гості й нардепи слухали гімн стоячи.

Глава ЦВК Тетяна Сліпачук оголошує результати виборів президента.

Церемонія складання присяги Президента України.

Володимир Зеленський зачитує присягу Президента України.

Зеленський передає голові Конституційного Суду Наталі Шапталь підписаний ним текст присяги Президента України. Погляди всіх гостей, крім Петра Порошенка, звернені на шостого Президента України. Делегати США Волкер і Перрі знімають те, що відбувається, на свої гаджети.

Зеленський сів на президентське крісло.

Зеленському вручають символи влади Президента України - гербову печатку...

і довгоочікувану булаву.

Зал вітає Зеленського, який склав присягу. Шостий Президент України не приховує своєї радості.

Члени Кабміну слухають першу офіційну промову президента Зеленського.

Перший виступ президента Зеленського з трибуни парламенту.

Зеленський виходить з Ради після інавгурації.





Прихильники Зеленського.

В очікуванні президента.

Президент України Володимир Зеленський.

Фото: Цензор.НЕТ.