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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
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 Майже 3 тисячі людей спостерігали за інавгурацією Зеленського в Маріїнському парку, - МВС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 травня, відбулася інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського. Під час масових заходів безпеку і громадський порядок гарантували 3500 правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Поліцейські, рятувальники і нацгвардійці скоординували всі сили і засоби під час підготовки та проведення інавгурації нового Президента України.

Майже 3 тисячі людей спостерігали за інавгурацією Зеленського в Маріїнському парку, - МВС 01

"Під час масових заходів безпеку і громадський порядок забезпечували 3500 правоохоронців. Підрозділи МВС працюють у посиленому режимі. Ситуація контрольована, порушень правопорядку не зафіксовано", - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубій після завершення урочистого засідання в парламенті. ВIДЕО

Майже 3 тисячі людей спостерігали за інавгурацією Зеленського в Маріїнському парку, - МВС 02

За процесом інавгурації на площі біля Верховної Ради спостерігали близько 3000 громадян.

Майже 3 тисячі людей спостерігали за інавгурацією Зеленського в Маріїнському парку, - МВС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127771
 
 
 Топ коментарі
 
Смотри Юра, что бы пупок от нагрянувшего счастья не подорвался 😂👍
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А где же те «миллионы» сторонников? 😂👍
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мені теж було смішно, хоча я не жулік і злодій. І шо?
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Смотри Юра, что бы пупок от нагрянувшего счастья не подорвался 😂👍
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мені теж було смішно, хоча я не жулік і злодій. І шо?
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А может ты просто неудачник?))) Поставить тебя главой нафтогаза, тырить начал бы, так что шуба завернулась бы)))
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Зайва порохобецільна хромосома є? Я не стверджую, а лише запитую.
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зайва це тільки у кацапів, це цілий якись міністр їхній сказав. чи ти колег по хворобі шукаєш?
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Но ветер начал дуть в другую сторону!
Это точно, был западный стал восточный.
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не забывай,что ветер штука переменчивая... Майже 3 тисячі людей спостерігали за інавгурацією Зеленського в Маріїнському парку, - МВС - Цензор.НЕТ 2408
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Ты учитывай, что некто Беня, который, естественно, вне всей этой возни, в США имеет крайне негативное реноме, там он нерукопожатный, по нему сейчас ФБР проверку проводит. Так вот, если Зе, не избавится от влияния Бе (а это практически невозможно), то отношениям с США будет Жо, и этим может воспользоваться Пу.
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Был с Востока на Запад, а теперь с Запада на Восток, если Вы об этом, то да, так и есть.
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Не розумію в чому претензія до Парубія.Він сказав "весело" ,це ж правда.Зеленський старався,всі отримали задоволення.Шановні,чому репетуєте?
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чого ти скавчишь?шо ти зробив,шоб покращити становище?допомагав 5 років креємлядям?
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У "страдальца" Юры тем не менее хватает денег на интернет,чтобы там гадить.
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Романенко за то что топил против Порошенко обновил себе авто и уже успел на нем в Неаполь прокатился, а что перепало Вам?
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то була епоха зубожіння, тепер, кажуть, скінчилась
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Романенко в команді Зеленої шмарклі. Ви від нього очикували чогось іншого?
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Романенко і Портнов є друзями Медведчука.
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Он не знает шо такое работа, профессиональный бездельник, от того и вопросы такие))
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а може просто - "слуга урода" по тілівізіру транслювався? Около 3 тысяч человек наблюдали за инаугурацией Зеленского в Мариинском парке, - МВД - Цензор.НЕТ 2896
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Имейте чуть-чуть совести и не оскорбляйте украинский народ подобными словами.
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это все что нужно знать о поддержке 73 % - реальные три тыщи из которых 100 - актеры 95 квартала вместе с уборщицами и балетом
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ЦИК был Пороха, реально там 90%. Понедельник, нормальные люди работают. А ты иди проспись
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А что у тебя есть, кроме бессоницы, и соплей в носу?))))
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дай бог, что бы там до 1 тысячи набралось людей. Хотя судя из скринов и тысячи нет.
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Ну пришли видимо те, у кого телевизора нет, кто через металлоискатель любит ходить, кто на спины смотреть любитель)))
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Подякувати Пороху прийшли 10-12 тисяч людей,в Маріїнський парк до Зеля - менше 3 тисяч.73% - де ви?
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Работают. Не такие бездельники как ты))) Если ты пенс, как я, то пробачте
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С утра работаю на своем огороде,но благодаря смартфону во время отдыха захожу на цензор.Не знаю,может там где вы живёте все Зе-избиратели самые трудолюбивые люди,но у нас ситуация несколько иная.Среди известных мне Зе-сторонников конечно есть и прекрасные трудолюбивые люди,но все сельские тунеядцы и пьяницы по какому то зову их сердец - пламенные Зе-избиратели.
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Я последний раз голосовал за коммунистов, и это было в Венгрии, где я проходил срочную службу))) Просто меня умиляет, неужели есть сомнения, что проголосовали за Зе 73%? Я уверен, что проголосовали больше, но ЦИК был Пороха. И еще я уверен, что голосовали за Голобородбко, и против опостывшего Пороха. Считаю, что Украина, вырвавшись из рук хряка, попадет, попадет в цепкие руки Бени.
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Приберіть зі своїх сторінок українські прапори,калину,вінки, вишиванки, цитати з Ліни Костенко,Степана Бандери,Тараса Шевченка. Не тому що доведеться,можливо, невдовзі їх ховати у скриню, а тому що ви їх недостойні. Приберіть портрети Небесної Сотні, що на стендах коло церков і в школах по наших селах, відверніться від символічних могил січових стрільців і справжніх могил українських повстанців, не тому,можливо, що все це буде стерте з лиця землі невдовзі. Бо ви їх недостойні. Не дивіться в обличчя молодих удів, дітей, матерів загиблих у російсько-українській війні - ви НЕ на їх боці, а на боці їх убивць. Ви їх недостойні,бо плюнули в обличчя Великій Матері,обравши проросійського фіґляра. Лицемірство - непрощенний гріх.
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Первый шаг сделан, за спинами этих 3000 Флаги Украины были перевернуты! И не надо рассказывать о том, что когда-то и такие были. Сейчас, на данный момент, законодательно, четко определено какие флаги у Украины!
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Те чмо про яке ти кажеш, з сьогодні вже не Президент, да в 2014 році помилились, але 73 відсотки покаялися і не стали повторно підтримувати колошнього ригінала та друга олігархів. А всіх порохобецілів відправимо додому у Ростов, щоб не позорили Україну.
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шото полициянтов было больше чем ЗеФанатов
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Стояла обычная вата, без флагов Украины и без мозгов в голове. Типичные избиратели Януковича
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вот бы если с флагами и с порохом не знали бы куда девать изобилие и грошы
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тебя,кац,это не должно е..ть..
от слова "вообще".. Майже 3 тисячі людей спостерігали за інавгурацією Зеленського в Маріїнському парку, - МВС - Цензор.НЕТ 7774
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Не бреши порохомерзоти там не видно було, то звідки пороховаті взятись тоді, вся пороховаті була у ВРУ з їх вождем Офшоренком.
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Це ж не бездільники та бандюгани Пороховоща, всі працюють на благо України, а ті хто вільний вийшли до ВРУ, підтримати Першого Президента України не з олігархів.
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может я больше тебя нарабатываю на благо украины, и в виде налога, и в виде продукта
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да ес окей наконецто Зеленский мой президент я за него голосовал красава по жизни. умница и хороший человек
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на конєц, на конєц
будеш себе добре поводить - скажу на чий
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а на фото и не скажешь...несколько копов и усе...что за репортаж такой?
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Ещё нацгуард спиной стоит, и пенс из Харькова в жёлтой майке лидера.
Реально очень странные фото, ни щаслывих облыч, ни бомжей и пропитых харь, и тех и других среди 3000 можно было немеряно наловить.
Видимо редакция притримується обережного нейтралітету, бо хтозна, шо там далі буде, може расцвет демократии, а може и пиночет покурит за углом.
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судя по фоткам был один пузатый мужик и еще 3500 ментов. про ментов, правда, только из текста ясно.
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Шо то не густо. В Петра Лексеевича в 2014-м несколько сот тищ народа пришло . Чует мое сердечко шо Вова скоро будет чухать мэштамы асфальт в сторону Ростова-папы.
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а может потомучто петр лексеевичь автобусный король
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Шо то Вова рамсы попутал -сразу попер еще даже не посцав в президентском гальюне. Смеятся будет тот кто последний а Петро Лексеевич не пальцем деланный и знает что к чему. Ой рано ты Воффка против ветра сцать ..рано а то смотри весь в моче собственной окажешся.
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вот не знаю как правильно рамсы или рамцы , и что это значит ?
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Мразей бояться - в Президенты не ходить. Ну да есть у Офшоренко банды, и Олигархии, и Алики Нарики, а Вова молодец этих тварей промосковских не испугался. Поросенко конечно визжать будет долго.
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Киев Воффку послал на хуторок дальний бабочек ловить. Одни морды сепарские да бомжи.
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А Грицаку уважуха. Герой Украины и офицер не прогнулся перед шутом.
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Не офицер, а ушлепок контролирующий контрабанду до сегодняшнего дня, за что и получил звезду от от Офшоренка, также церковный орден получил его коллега "криминальный охвицер" Алик Нарик тоже пророссийский друг Поросенко.
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Это что, все 73% украинского народа ,проголосовавшего за Зеленского?
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Не много же нашлось зебилов, желающих присутствовать на этой клоунаде. Майже 3 тисячі людей спостерігали за інавгурацією Зеленського в Маріїнському парку, - МВС - Цензор.НЕТ 6646
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И кто бы мог подумать, шо недобитый антимайдан в своём сакральном месте так скоро будет смотреть инаугурацию своего президента... Потешного, но всё же... Майже 3 тисячі людей спостерігали за інавгурацією Зеленського в Маріїнському парку, - МВС - Цензор.НЕТ 8513
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Ти думаєш, що це 23 відсотки зайвохромосомних порохобецілів?
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С завтрашнего дня беня начнет траншами возвращать украденные миллиарды в бюджет и раздавать учителям, ну или после парламентских выборов, но точно будет, ведь вазелин порядочный.
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На фото видно что не наберется и 300 человек.
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Треба слідкувати за портмоне і руками жуліка.
Майже 3 тисячі людей спостерігали за інавгурацією Зеленського в Маріїнському парку, - МВС - Цензор.НЕТ 5682
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Порохоботи пишуть, що мало прибічників Зеленського прийшли на інаугурацію. Ну, так робочий день, дурики. Прибічники Порошенки, як правило, - гнила гуманітарна інтелігенція, нероби. А прибічники Зеленського - робітники, селяни, інженери, лікарі. Їм працювати треба, щоб родини годувати. Якби інаугурацію зробили не у понеділок, а у неділю, то людей прийшло б у 10 разів більше.
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Где-то я это уже слышал, про то что пока они скачут на майданах, мы работаем. И про гнилую интеллигенцию тоже какой-то лысый жид с броневика вещал, вот же ж совпадение.
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Теперь я знаю, сколько в стране мазохистов. Около 3000.
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Что-то маловато зебилов пришло, видать беня с портновым решили что подтанцовку можно не свозить, теперь насколько я понимаю они учтут ошибки и будут свозить зебилов (ну или бюджетников) на встречу с вазелином, как это делал шоколадка во время предвыборного тура.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниМайже 3 тисячі людей спостерігали за інавгурацією Зеленського в Маріїнському парку, - МВС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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