 Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мер Києва Віталій Кличко приїхав на інавгурацію президента України Володимира Зеленського на велосипеді. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Містом сьогодні пересуватися складно. На першу зустріч вранці і потім на інавгурацію поїхав на велосипеді", - написав Кличко.
Владимир Зеленскогон хорошее название для клоуна
У Киеврады свои полномочия у мера свои у главы обладминистрации или администрации г. Киева свои.
Это плод Вашего не знания реальных процессов.
Любой чиновник Вам скажет, что полномочий главы обл администрации гораздо больше чем главы, обл.рады, (аналогично президента и главы ВР). Дума Вы даже не знаете кто в Вашей области глава облрады, а вот кто глава обл администрации знаете точно. То что виталька это совмещал это в принципе не противозаконно, но это вовсе не значит, что это так должно продолжаться. Главу администрации назначит президент, а виталий будет заниматься коммунальными и культурными делами столицы в статусе мэра.
Молодець
Велосипед, на якому сьогодні Києвом прокатався міський голова Віталій Кличко в Україні коштує понад 4 тисяч доларів.
Про це пише видання УНІАН.
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По тротуару по правилам дети должны ехать.
А так или велодорожка или проезжая часть.
Не ужели с Лютежа педали крутил)
Кацапы плачут что мы "нищие"....
А зато у нас много капищ(на фото видно) и Яхве может в любой момент сделать нас "антинищими", просто не хочем. А будете блеять, то дружно помолимся и вы будете "гореть вечно"))) Что значит "свамебох"? Это что, мы значит будем "гореть вечно"? Это "снамебох"!(читает заклинания)