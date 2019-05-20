 Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мер Києва Віталій Кличко приїхав на інавгурацію президента України Володимира Зеленського на велосипеді. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Містом сьогодні пересуватися складно. На першу зустріч вранці і потім на інавгурацію поїхав на велосипеді", - написав Кличко.

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