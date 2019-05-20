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 Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що пересуватися містом сьогодні складно.

Мер Києва Віталій Кличко приїхав на інавгурацію президента України Володимира Зеленського на велосипеді. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Містом сьогодні пересуватися складно. На першу зустріч вранці і потім на інавгурацію поїхав на велосипеді", - написав Кличко.

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Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді 01
Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді 02
Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді 03
Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127726
 
   
 Топ коментарі
 
чётко подъебнул Вазелина!!!!)))))))))))))))
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Ну хоть кто-то приехал на велосипеде.... Респект и уважуха...
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Навряд чи, скоріше Віталя повівся на кіно і вирішив не ризикувати
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тут некоторые ранее много буйствовали по поводу косноязычия Витали, а Виталя, между тем, оказался умнее 73% Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді - Цензор.НЕТ 8831
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Виталий Кличко приехал на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленскогона Источник:https://censor.net.ua/p3127726

Владимир Зеленскогон хорошее название для клоуна
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Нормально. На велосипеде вся Голландия ездит и украинская власть пусть ездит. Ближе будут к народу. Но Кличко - друг олигарха Фирташа и это плохо, не взирая ни на что.
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Так у него велик дороже чем мой автомобиль ))))
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У меня daewoo, Это ты быброси свой мерс!!!!,а потом будешь вставлять свои 5 копеек!!!!
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Да,для меня автомобиль,я не работала на пороха,как вы,и не воровала!!!!!
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Так, а Зе - друг олігарха Коломойського, і це погано))))
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Если рассуждать о президентах, то ЗЕ хотя бы сам не олигарх,это важно, а Пэтя, например,сам махровый олигарх.
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Ну хоть кто-то приехал на велосипеде.... Респект и уважуха...
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пиар голимый всех за дурачков считает Виталька
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Ну всех не всех, а одного преЗедента точно
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Последний раз виталька вспоминал о велосипеде когда въезжал на должность, может почувствовал, что пора то на чем въезжал отыскивать, т.к. вскоре пригодится. Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде - Цензор.НЕТ 1679
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Якби у вас було почуття іронії, то ви б зрозуміли чому так.
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чувство иронии поклонникам деревянного юмора Квартала не знакомо
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А як би у Вас були елементарні знання Законів, то Ви б зрозуміли, що віталік нині не тільки мер столиці а ще й голова Київської державної адміністації, а це посада на яку призначає президент, а оскільки Київ має окремо визначений законодавством статус, то повноваження власне мера в ньому нарівні англійської королеви.
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При чем здесь Киеврада ? Какое она отношение имеет к Кличку ?
У Киеврады свои полномочия у мера свои у главы обладминистрации или администрации г. Киева свои.
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Причем самые маленькие - у главы администрации. И я вот не помню, подскажите статью, где президент может уволить Кличка.
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"Причем самые маленькие - у главы администрации"
Это плод Вашего не знания реальных процессов.
Любой чиновник Вам скажет, что полномочий главы обл администрации гораздо больше чем главы, обл.рады, (аналогично президента и главы ВР). Дума Вы даже не знаете кто в Вашей области глава облрады, а вот кто глава обл администрации знаете точно. То что виталька это совмещал это в принципе не противозаконно, но это вовсе не значит, что это так должно продолжаться. Главу администрации назначит президент, а виталий будет заниматься коммунальными и культурными делами столицы в статусе мэра.
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Ну він взагалі-то часто і постійно катається на велику...
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Це не просто велік, якщо бути точним - бо у нього є моторчик.
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Он сначала сеструху с утра в спортзале твою ********, а потом как вышло... иди возьми гавняную шиколадку, заслужил! )))
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Если бы он каждый день так делал.. напоминает пиар Яценюка с перелетом на бюджетном самолете и с профессиональными фотографами "случайно" оказавшиеся рядом.
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Виталька, не хвастайся. мы то знаем, что твой велосипед стоит дороже 70% машин на наших дорогах.
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У Кличко очень дорогой велосипед...как для велосипеда, но это полный чес, что он якобы дороже большинства автомобилей Киева, особенно учитывая то, что он уже тоже не новый.
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...говорят велосипед ненастоящий, с моторчиком.
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А говорили, что боксер не КЛОУН. Да Зеленскому далеко до них, это КЛОУНЫ мирового значения.
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давай Виталька исполняй дальше Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді - Цензор.НЕТ 1891

Велосипед, на якому сьогодні Києвом прокатався міський голова Віталій Кличко в Україні коштує понад 4 тисяч доларів.
Про це пише видання УНІАН.
https://24tv.ua/****************
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на МерСССедесе. Ты кроме воплей здесь почитал бы чет.
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И что? Кличко вполне в состоянии позволить себе средство передвижения за $4000.
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есть велики и подороже, можно подумать по Киеву все на Украинах катаются.
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А зачем по тротуару ехал.
По тротуару по правилам дети должны ехать.
А так или велодорожка или проезжая часть.
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Молодец, всё правильно сделал. А соевая клоунская ботва вся по пьянке сделана.
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И где он на него сел?
Не ужели с Лютежа педали крутил)
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Явно перестарался Виталька. Но врятле это повлияет на мнение президента. Но изменения в первые минуты инаугурации нового президента на лицо. Виталька встает на путь исправления))))))))
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Молодец Виталя, маршрут до ВР проложил, теперь прокладывай до лукьяновки))
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Православный мер это хорошо, даже фоточки приказал делать: притоны для верунов на фоне Мэра))

Кацапы плачут что мы "нищие"....
А зато у нас много капищ(на фото видно) и Яхве может в любой момент сделать нас "антинищими", просто не хочем. А будете блеять, то дружно помолимся и вы будете "гореть вечно"))) Что значит "свамебох"? Это что, мы значит будем "гореть вечно"? Это "снамебох"!(читает заклинания)
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А вы говорите "мозги отбитые". По направленности течения событий следующий президент ...
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после цен на комуналку і презда в Киеве - велосипед едінствений способ економіть
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"Ехали медведи на велосипеде..." -- и далее по тексту.
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Скажите дыбилу что по тротуарам на велике ездить запрещено, пусть правила дорожного движения выучит
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниКличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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