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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
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 Гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку. ФОТОрепортаж

У Верховну Раду поступово починають прибувати гості і народні депутати на урочисте засідання, на якому має відбутися інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

На урочисте засідання Верховної Ради, на якому має відбутися інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського, вже прибувають гості церемонії. Зокрема, в гостьову ложу прибули лідери релігійних громад України митрополит Епіфаній (ПЦУ), архієпископ Святослав (УГКЦ), почесний патріарх Філарет (ПЦУ). Також прибув у супроводі нардепа Вадима Новинського митрополит Онуфрій (УПЦ МП).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Також на церемонію почали прибувати представники іноземних держав, зокрема посол Франції Ізабель Дюмон.

На церемонію також прибувають соратники Зеленського Дмитро Разумков, Андрій Богдан, Євген Кошовий. Крім того, керівники силових відомств. Також у ВР прибув мер Києва Віталій Кличко.

Тим часом народні депутати прибувають до сесійної зали. Деякі з них роблять селфі на приготованих для складання присяги Конституції України та Пересопницькому євангелії.

Під будівлею Ради встановлено монітор для трансляції церемонії інавгурації.

Читайте: Делегація США на чолі з міністром енергетики Перрі прибула в Україну на інавгурацію Зеленського

Гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку 01

Олена Сотник.

Гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку 02

Сергій Ківалов

Гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку 03
Гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку 04

Гості прибувають на інавгурацію Зеленського.

Гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку 05
Гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку 06
Гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку 07
Гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку 08
Гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку 09

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127717
 
   
 Топ коментарі
 
Боже !
Спаси Украину от идиотов.
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А вот этому, лысому обсосу, что на последнем фото, повестки из военкомата приходили? Или он только в Турции и Греции перед московитами кривлялся вместо службы в Армии за бабло?
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"Тем временем, народные депутаты прибывают в сессионный зал. Некоторые из них делают селфи на приготовленных для принятия присяги Конституции Украины и Пересопницкой Евангелии" - кнопкодави та селфі-мейкери.
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А вот этому, лысому обсосу, что на последнем фото, повестки из военкомата приходили? Или он только в Турции и Греции перед московитами кривлялся вместо службы в Армии за бабло?
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Есть картинка где два дауна лежат на куче баксов.... это украинские военкомы, которые повезло иметь таких кошевых своими "клиентами")
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А тебе приходили или ты в диванных войсках итак слыжиш тролем .
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Не "ты", а "вы". На "ты", к незнакомым людям, обращается только быдло. Гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку - Цензор.НЕТ 7200
Мне повестка не нужна. Я сам 6 марта 2014 года прибыл в военкомат. Гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку - Цензор.НЕТ 7200
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Тоесть этот лясый обсосун. Это что то вроде на твоем языке ВЫ . Ты других начни уважать а потом требуй чтоб к тебе на вы обращались. А пока ты дерьмо на палочке.
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Сами то поняли, что написали, безграмотный Вы наш.Гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку - Цензор.НЕТ 7511
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Очем с грамотным тролем можно готовить ни имени не фамалии , только время терять.
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кивалов должен не на трибуне стоять, а в клетке, как подсудимый.
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зеля тоже будет принимать присягу в фейсбуке
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"Человек,спаси себя сам!" Людвиг ван Бетховен.
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добре, шоби всі теперішні депутани буи в минулому!
Україна потребує змін! Гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку - Цензор.НЕТ 9336
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Бороться, пока жив, никогда не поздно.
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Шо, весь Квартал прийдет? На почетные места сядет, я так думаю. А шо, "роялисты", как-никак! Хотя скорее никак.
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Я не понял, а где главный гость господин Коломойский? Не пригласили шоли? 😂👍
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Уважающие себя нардепы придут на это всезеленское позорище ?
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уважающим себя побоку на визги какого-то чудака с кенгурятии))
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ге? "...нардепы принимают присягу для Фейсбука"
це я правильно зрозумів - тепер мають "нардепи" до facebook присягатися? Гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку - Цензор.НЕТ 9813
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниГості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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