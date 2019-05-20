 Гості почали прибувати в Раду на інавгурацію Зеленського: нардепи складають присягу для Фейсбуку. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

На урочисте засідання Верховної Ради, на якому має відбутися інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського, вже прибувають гості церемонії. Зокрема, в гостьову ложу прибули лідери релігійних громад України митрополит Епіфаній (ПЦУ), архієпископ Святослав (УГКЦ), почесний патріарх Філарет (ПЦУ). Також прибув у супроводі нардепа Вадима Новинського митрополит Онуфрій (УПЦ МП).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Також на церемонію почали прибувати представники іноземних держав, зокрема посол Франції Ізабель Дюмон.

На церемонію також прибувають соратники Зеленського Дмитро Разумков, Андрій Богдан, Євген Кошовий. Крім того, керівники силових відомств. Також у ВР прибув мер Києва Віталій Кличко.

Тим часом народні депутати прибувають до сесійної зали. Деякі з них роблять селфі на приготованих для складання присяги Конституції України та Пересопницькому євангелії.

Під будівлею Ради встановлено монітор для трансляції церемонії інавгурації.

Читайте: Делегація США на чолі з міністром енергетики Перрі прибула в Україну на інавгурацію Зеленського

Олена Сотник.

Сергій Ківалов





Гості прибувають на інавгурацію Зеленського.











Фото: Цензор.НЕТ