 На АЗС у Житомирі сталася пожежа: травмовано трьох людей, вогнем знищено чотири автомобілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Повідомлення про пожежу на АЗС у Житомирський відділ поліції надійшло близько 13:30 19 травня.

За попередніми даними, загоряння одного з підземних резервуарів із газом "пропан" могло виникнути під час проведення технічних робіт із обслуговування газозаправного обладнання.

Внаслідок пожежі термічні опіки отримали троє людей з числа працівників сервісного підприємства - киянин, 1972 р.н., та двоє жителів Черкаської області, 1962 р.н. Двох із чоловіків було госпіталізовано до опікового центру. Третьому надано необхідну медичну допомогу без госпіталізації.

Вогнем також знищено конструкцію АЗС та 4 легкові автомобілі, які стояли на її території.

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На місці події працювали рятувальники, слідчо-оперативні групи обласного ГУНП і Житомирського відділу поліції і патрульні.

Попередня правова кваліфікація події – ст. 267 (Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України. Усі обставини та причини, що призвели до пожежі, встановлюються у рамках розпочатого досудового розслідування.





Фото: відділ комунікації поліції в Житомирській області