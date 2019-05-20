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 На АЗС у Житомирі сталася пожежа: травмовано трьох людей, вогнем знищено чотири автомобілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок пожежі на АЗС по вул. Східній у Житомирі медична допомога знадобилася трьом чоловікам, вогнем знищено конструкцію заправки і 4 легкові автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Повідомлення про пожежу на АЗС у Житомирський відділ поліції надійшло близько 13:30 19 травня.

На АЗС у Житомирі сталася пожежа: травмовано трьох людей, вогнем знищено чотири автомобілі 01

За попередніми даними, загоряння одного з підземних резервуарів із газом "пропан" могло виникнути під час проведення технічних робіт із обслуговування газозаправного обладнання.

На АЗС у Житомирі сталася пожежа: травмовано трьох людей, вогнем знищено чотири автомобілі 02

Внаслідок пожежі термічні опіки отримали троє людей з числа працівників сервісного підприємства - киянин, 1972 р.н., та двоє жителів Черкаської області, 1962 р.н. Двох із чоловіків було госпіталізовано до опікового центру. Третьому надано необхідну медичну допомогу без госпіталізації.

На АЗС у Житомирі сталася пожежа: травмовано трьох людей, вогнем знищено чотири автомобілі 03

Вогнем також знищено конструкцію АЗС та 4 легкові автомобілі, які стояли на її території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулий тиждень вогонь забрав життя 27 жителів України, на водних об'єктах загинули 14 осіб, - ДСНС

На місці події працювали рятувальники, слідчо-оперативні групи обласного ГУНП і Житомирського відділу поліції і патрульні.

На АЗС у Житомирі сталася пожежа: травмовано трьох людей, вогнем знищено чотири автомобілі 04

Попередня правова кваліфікація події – ст. 267 (Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України. Усі обставини та причини, що призвели до пожежі, встановлюються у рамках розпочатого досудового розслідування.

На АЗС у Житомирі сталася пожежа: травмовано трьох людей, вогнем знищено чотири автомобілі 05
На АЗС у Житомирі сталася пожежа: травмовано трьох людей, вогнем знищено чотири автомобілі 06

Фото: відділ комунікації поліції в Житомирській області

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127710
 
 
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Любители толковать приметы, ау! Можете начинать упражняться.
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Що, "Інагурація" вже почалась з Житомира? На АЗС в Житомире произошел пожар: травмированы три человека, огнем уничтожены четыре автомобиля - Цензор.НЕТ 9076
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Хорошая тренировка для пожарников,которые совсем рядом.
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Валера, звонил другу, так он сказал, что там именно днями пожарные и тренировались-соревновались.
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Да уж, что то часто в Украине случаются разные истории на АЭС.
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вчера видел этот пожар, пожарные никак немогли отогнать любопытных с камерами
а вобще какой х разрешил строить заправки в жилом раене?
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа АЗС у Житомирі сталася пожежа: травмовано трьох людей, вогнем знищено чотири автомобілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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