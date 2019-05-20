 Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку. ФОТОрепортаж (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Скрізь багато правоохоронців, особливо велика кількість поліції сконцентрована з боку станції метро "Арсенальна".
У самому парку комунальники завершують останні приготування, а поліція діалогу здійснює обхід території.
Нагадаємо, в день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.
готуйся приймати своє зє, коли його поженем звідси пенделями.
Я Київ на глобус Бундеса перетягнув. Можеш починати волання про розтаскування України по шматках
Сначала человек начинает смотреть 95 квартал
И вот, уже шутки, которые вчера казались дебильными, сегодня кажутся смешными
Потом человек начинает смотреть Сватов
И вот, уже сериал, который вчера казался примитивным и дешевым, кажется верхом режиссерской и актерской работы
Ну а потом мы видим человека с улыбкой дауна, зеленой наклейкой на лбу, повторяющего без остановки Зэ! Зэ! Липецк! Еще парочку!
https://antikor.com.ua/articles/304689-inauguratsija_vladimira_zelenskogo._onlajn-transljatsija
радійте, здебіли.
Я вже запасся поп-корном.
Було весело.