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 Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку. ФОТОрепортаж (оновлено)

Біля входу в Маріїнський парк, через який новообраний президент Володимир Зеленський йтиме до Ради, поставили велику кількість аркових металошукачів, комунальники завершують останні приготування, а поліцейські охороняють порядок.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Скрізь багато правоохоронців, особливо велика кількість поліції сконцентрована з боку станції метро "Арсенальна".

Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 01

У самому парку комунальники завершують останні приготування, а поліція діалогу здійснює обхід території.

Також читайте: У зв'язку з інавгурацією Зеленського низкою вулиць Києва буде обмежено рух транспорту. СПИСОК

Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 02
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 03
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 04
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 05

Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 06
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 07
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 08
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 09
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 10
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 11
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 12
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 13
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 14
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 15
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 16
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 17
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 18
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 19
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 20
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 21
Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку 22

Нагадаємо, в день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127705
 
   
 Топ коментарі
 
Нас постепенно приучают к кацапским порядкам? Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку - Цензор.НЕТ 903
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Маріїнський парк- місце Антимайдану.
Зовсім без палєва.
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Говорят, пускают только тех, кто полностью процитируют шутки про "эбонитовые палочки", "Украину - порноактрису" и "сойдемся с Путиным посередине".
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Велика частина 73% взагалі не читає, а тільки дивиться.
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Вас, порохоботів, нам не переплюнути навіть разом - ваша дурь безмежна
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їх вам не переплюнути тому що в них є мізків, а в здебілів немає.
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Для підтвердження лженаукового припущення мізків у припорошених телепнів потрібно звернутися до патологоанатомів. Це єдиний для вас вихід. Ви готові?
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Я этого поца не знаю и он мне безразличен. А вот постить чужие мысли - это таки удел 24%-й Ылитки. Вы глупы и предсказуемы, и потому проиграли.
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А які результати в зоні ООС не нагадаєш часом? Там теж малороси і ватнікі з ************** воюють?
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а вони тебе уповноважували а них розписувались, зелений поцреот? не плутай нацгвардійців сАбакова, шо на блок-постах стоять із добровольцями.
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Так я нічого не плутаю. Є результати саме по діючим частинам на фронті. Так що не займайся словоблуддям. Петро пролетів всюди.
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НГ якраз і є діючі частини. А я знаю відношення до вашого кловуна від справжніх добровольців. Так шо - не бзди, буде кому його гнати.
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Не бреши. По спецокругах голосували і військові адміністрації, і прокурорські і інше напівцивільне панство. Якщо брати чисто армійське голосування, то більшість за Пороха.
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так, до речі - і місцева цивільна вата у зоні ООС також голосувала по цих дільницях. І їх було ажніяк не меньше 50%.
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ну так УЖЕ прекращай врать, а то Сингапура тебе не видать ))))
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Спасибо,мил человек, шо хоть не обвиняешь меня в воровстве.
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Українці повинні будувати Україну, якщо ви хочете будувати Сінгапур, то їдьте в Сінгапур. Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку - Цензор.НЕТ 9627
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сравни любые два приграничных города с европой на просторах бывшего совка, там все ухожено, тут срач - и это не из-за воровства
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Чтобы построить Сингапур, надо отучить врач и воровать 3/4 населения, что получает зарплату черным налом, не светит сдачу квартир, ставит магниты на счетчик, оформляет левые субсидии. Вот только сделать это может только не менее жесткая диктатура, чем была и есть в Сингапуре.
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Венесуела - то ПП майже вдалося зробити. Але вже венесуели не буде.
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Вы просто еще не знаете, что такое Венесуэла. Дефолт, когда гривна на ценности приравняется к туалетной бумаге, вправит мозги.
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Очень даже дождемся, если "новые лица" будут фиглярствовать и пытаться надурить МВФ
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Представляю, какой праздник в сердцах и душах украинцев!
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интересно, какой номер зеля выкинет, должен же он оправдать статус клоуна
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Божья роса от зези уже накоплена и вот вот должна брызнуть .
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Удачи Владимир! Мы так и говорим о прошлом - николаевская расия, рейганомика... С Чингисханом монголы одни, без него - другие... Это я к тому, что от лидера многое зависит. Гигантская поддержка говорит вам - вы можете все и сейчас. Мы поддержим! Но результаты!!! Словозамыливание непройдет! "Мне не дают" - не пройдет! "Я не смог" - не пройдет! Работайте и думайте не о народе (это пафосно!), а о себе, своей карме и месте в Истории (это приятно).
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Вы не хотите, чтобы Украина развивалась или не хотите, чтобы развитие шло при Зеленском?
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я не хочу чтобы зеля угробил даже то что есть, а он угробит
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Про Трампа тоже так говорили. А принципиально ничего не поменялось.
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не порівнюй Дональда Трампа із клоцном-українофобом. Трамп любить свою країну, а блазень над нею прикалується.
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судя по тому, что в Украину попёрли все опальные олигархи и бывшие рыгоаналы, которые обдирали страну и народ - пока есть большие сомнения по поводу развития при зелебене.
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ми не хочемо щоб Украну очолювало українофобне чмо.
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Чемодан, вокзал и страна на выбор для хотелок... Удачи
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а само з України постиш, ущербне?
готуйся приймати своє зє, коли його поженем звідси пенделями.
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А для упоротого Ылітного порохобота це має якесь значення?
Я Київ на глобус Бундеса перетягнув. Можеш починати волання про розтаскування України по шматках
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Петро не закусывал и своем месте в истории не думал. Свынарчуки ему были дороже. Потому и пролетел.
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анализ показал что нечего закусывать, в отличие от зели который занюхивал судя по тому как он слился с анализов
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любое из достижений пеци отводит ему место в истории, что армия, что томос, да хоть закон об украинском языке и квоты, чего никто до этого не делал
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Ну и зачем ты назвал эту историческую личность, гиганта мысли, отца украинской демократии каким-то пецей?
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На 5 фото не уже ли сам Кровавый Пастор охрану контролирует?))) Что значит заявление написал об отставке!
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Кровавый пастор к охране никакого отношения не имеет.
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А платить Коломойський із своєі кишені(чи той же Порошенко) чи може виплати йдуть з дербюджету з податків украінців?
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хорошо. Укрнафта перестала быть убыточной и платит нехилые налоги в бюджет, из которого оплачиваются субсидии. так доступно?
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Насчет субсидий не очень удачный пример. Я, например, до сих пор не понимаю что это за экономическая система в Украине, когда не менее 60% граждан нуждаются в этих финансовых костылях в виде субсидии.
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На ЦН йде повне шоколадне бомбалейло від новин про інаугурацію.
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Деградация человека проходит постепенно
Сначала человек начинает смотреть 95 квартал
И вот, уже шутки, которые вчера казались дебильными, сегодня кажутся смешными
Потом человек начинает смотреть Сватов
И вот, уже сериал, который вчера казался примитивным и дешевым, кажется верхом режиссерской и актерской работы
Ну а потом мы видим человека с улыбкой дауна, зеленой наклейкой на лбу, повторяющего без остановки Зэ! Зэ! Липецк! Еще парочку!
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Скоро всех порохоботов свезут в резервацию,уже готов закон..))
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Скоро твою голову найдут в канализации, закон для этого не нужен
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Есть предложение : день дурака перенести на 20 мая.....45% выборцев уже ЗА.
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не-не. 20 мая - день Зебила. не стоит путать эти два понятия.
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так, до фіга здебілів зібралось під ВР свого клоуна вітати, сотні так із три. Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку - Цензор.НЕТ 5684
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Зеленський зайшов - жоден солдат не впав - караул!!!
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А казачки не передумали "личную присягу" давать?
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Дивлюсь на ютубі - в коментаріях бушує негодує кричить і біситься майже матом русня
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я бачу шо на Цензорі за зє в основному рюцкоєзічниє.
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Порошенко там в припадке не продолжает награждать всех вокруг и должности раздавать?
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Ну на конец то и Украина заимела своего "Сказочного х...о"
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тепер і в Україні є власне х"йло.
радійте, здебіли.
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шо, розпустив? А тепер, здебіли, усі на Майдан! Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку - Цензор.НЕТ 2900
Я вже запасся поп-корном.
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Олександр Багряний, не завалюй форум купою дурні. І з одного твого поста вже видно, що дурість не має меж.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниІнавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку. ФОТОрепортаж (оновлено)
 
 
 
 
 
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