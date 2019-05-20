 Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку. ФОТОрепортаж (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Скрізь багато правоохоронців, особливо велика кількість поліції сконцентрована з боку станції метро "Арсенальна".

У самому парку комунальники завершують останні приготування, а поліція діалогу здійснює обхід території.

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Нагадаємо, в день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.