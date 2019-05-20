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 Двох митників упіймали на систематичних хабарах на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Управління СБ України у Львівській області викрили у хабарництві працівників митного поста "Угринів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба СБУ у Львівській області у Facebook.

Як встановили оперативники спецслужби, митники систематично вимагали гроші з громадян за нестворення штучних перешкод під час переміщення товарів через кордон.

Двох митників упіймали на систематичних хабарах на Львівщині, - СБУ 01

Так, співробітники СБУ затримали двох митників після одержання ними неправомірної вигоди у шість тисяч гривень від чергового підприємця. Також під час обшуку правоохоронці вилучили у працівників митного поста понад сто тисяч гривень готівки.

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Зазначається, що операція із затримання проводилася спільно зі слідчими ДБР із залученням відділу з питань запобігання та виявлення корупції Львівської митниці ДФС під процесуальним керівництвом ГПУ.

Двох митників упіймали на систематичних хабарах на Львівщині, - СБУ 02

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Вирішується питання про повідомлення хабарникам про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу.

Двох митників упіймали на систематичних хабарах на Львівщині, - СБУ 03
Фото: прес-служба СБУ

Також правоохоронці перевіряють інших працівників митного поста "Угринів" на причетність до протиправної діяльності.

Двох митників упіймали на систематичних хабарах на Львівщині, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127700
 
 
 Топ коментарі
 
Все гребут как перед смертью -- когда вы падлюки уже нажретесь Двух таможенников поймали на систематических взятках на Львовщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 3249
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Ось бачите результат потужних "реформ" мародера - митники вимагають хабара за НЕ!!! створення штучних перешкод для проходження товарів. А я говорив що для простих людей нічого не зміниться - тільки раніше ці люди ще хоч щось заробляли і мали з чого платити ці хабарі а зараз мародери оббирають їх до нитки. Прошу тільки не плутати цих людей з контрабандистами у яких завжди все на "мазі" і проблеми на кордоні вирішені заздалегідь більше скажу наше доблесне СБУ ще і "кришує" цей вид "бізнесу"!!!
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жодних хабарів не було, бо це неможливо після потужной реформи на митниці...відпустіть хлопців
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Все гребут как перед смертью -- когда вы падлюки уже нажретесь
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Гребут ровно до тех пор и настолько - как мы им позволяем.
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это просто кто то поднял сраку и выполняет свои прямые обязанности .
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Ось бачите результат потужних "реформ" мародера - митники вимагають хабара за НЕ!!! створення штучних перешкод для проходження товарів. А я говорив що для простих людей нічого не зміниться - тільки раніше ці люди ще хоч щось заробляли і мали з чого платити ці хабарі а зараз мародери оббирають їх до нитки. Прошу тільки не плутати цих людей з контрабандистами у яких завжди все на "мазі" і проблеми на кордоні вирішені заздалегідь більше скажу наше доблесне СБУ ще і "кришує" цей вид "бізнесу"!!!
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Да, и погоду в конце апреля- начале мая мародёр со свинарчуками раздерибанили, а нам дожди с холодом впарили.
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Только конфискация имущества , срок от 10 лет без вариантов какой размер взятки . Декларирование имущества всех до прабабушек . Завтра на таможне будет недобор . Сейчас , попробуйте поступить с улицы в Университет таможенных дел ....
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треба обшуки зробити у їх палацах... а потім на нульовку, на розмінування!!
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це вже для нового, не нового керівництва збирали данину...
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Мабуть погано ділились з начальством Двох митників упіймали на систематичних хабарах на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3586
Тільки за це і заарештовують на митниці Двох митників упіймали на систематичних хабарах на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2109
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Не повезло шоромагам...крышевать их больше некому, сядут ещё и вышестоящих потянут. У 74% ни какого сострадания к страждущим
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жодних хабарів не було, бо це неможливо після потужной реформи на митниці...відпустіть хлопців
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А чё, таможенники, только на львовщине, взятки гребут? Остальные- чистые ангелы? Вся система власти прогнила. Двох митників упіймали на систематичних хабарах на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3344
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Цензор.НЕТФотоПодіїДвох митників упіймали на систематичних хабарах на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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