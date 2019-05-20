 На мітингу проти повернення назви проспекту Жукова в Харкові сталися сутички між прихильниками та противниками. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Акція під назвою "Ні м’яснику Жукову на мапі України" відбулася біля пам’ятника маршалу СРСР. У ній взяли участь близько 200 харків’ян. Цей мітинг приурочили до Дня пам’яті жертв політичних репресій.
Учасники акції принесли із собою цеглини, аби покласти їх біля постаменту пам’ятника. Вони пояснили, що цегла символізує загиблих у боях Другої світової війни під командуванням Жукова.
На акції харків’яни тримали в руках безліч плакатів з малюнками маршала Жукова в образі "м’ясника", з написами "Маршалу смерті місце на кладовищі історії" та іншими. Учасники мітингу заявили, що виступають за демонтаж пам’ятника, але наголосили, що це треба робити на законних підставах
На противагу учасникам акції зібралися прихильники Жукова, які намагалися не дозволити активістам покласти цеглини до пам’ятника, внаслідок чого виникли сутички
Противники Жукова також роздавали перехожим листівки, на яких було зазначено: "Руки Кернеса давно вже по лікоть у наших кишенях, а руки маршала Жукова, якого він так прославляє, по лікоть у крові солдатів - українських чорнопіджачників, яких кидали в бій без підготовки, амуніції та зброї, лише з цеглиною в руці".
Акція завершилася запуском у небо плаката, прив’язаного до повітряних кульок, із зображенням маршала Жукова в образі "м’ясника".
Нагадаємо, у травні 2016 року тодішній глава Харківської ОДА Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м.Харкова" в межах закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки". Документ, зокрема, передбачав перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).
8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Г.Жукова і прибрати з площі Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року.
Того ж дня мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити все, що від нього залежить, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.
На це різко прореагував директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович.
"...Коли ж прийшли "визволителі", зібрали всіх чоловіків від 16 до 60 років, дали по півцеглини і - "йдіть, іскупайтє вину кров'ю", бо на окупованій території були. 500 душ вигнали на кригу водосховища під вогонь німців, позаду сиділи смершівці з нацiленими у спину українцям кулеметами…
"Вибухнула міна, мене знову контузило, я впав. Коли мене, непритомного, підібрали, в госпіталі не могли ту цеглину витягнути, так я в неї вчепився і вона в мене вмерзла. Я, як справжній солдат, зброю на полі бою не залишив. Хлопці казали, що з 500 душ лише 15 уціліли! А під Ізюмом десять тисяч таких беззбройних поклали! І так винищували чоловіків по всій Україні. Ніхто про це не пише. Я єдиний написав. Решту - мов заціпило. Вважаю, що після Голодомору це було друге зумисне винищення українського народу! Життя нашого солдата нічого не було варте. І коли Жукова запитали, як будемо переправлятися через Дніпро, плавзасобів же нема, він відповів: "По хохлам пройдьом!". Коли років п'ять тому я лежав у шпиталі й мені принесли медаль Жукова, я її пожбурив: цього гада не носитиму!"
Почитайте, ватные любители «маршала Победы» как ваш кумир убивал тысячами своих же солдат
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В мае 2019 года мэр Харькова Геннадий Кернес поддержал петицию с требованием вернуть имя Георгия Жукова проспекту Петра Григоренко. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович пообещал обратиться в Генпрокуратуру, если какому-нибудь из объектов в городе присвоят имя маршала.
«Накипело» разобралось в пяти основных претензиях к Георгию Жукову и том, насколько они обоснованы.
так же как сралин морил "свой же народ". а потом подрывали "свой же Крещатик". Не, просто рабов не жалко. С чего Мясникам жалеть тех кто не бьет орду, а покорно бежит с кирпичами куда пастух показал кнутом?
Только сухие статистические цифры главных военных трофеев и пленных, захваченных Вермахтом в первые месяцы 1941 года. Было захвачено в плен 2 командующих армиями, 2 285 898 солдат, подавляющие число россиян по национальности, офицеров и генералов СА, 9 381 - танков, 16 419 - орудий. Вот так всего за 4 первых месяца боёв, в немецкий плен сдалось 2 миллиона 285 тысяч 898 солдат и офицеров Красной Армии, включая множество генералов и даже двух командующих армиями. Войска оставляли врагу в целости и сохранности танки и орудия. Как видим, немцы получили почти 10 тысяч танков (целых!) и 16 тысяч орудий. Немцы были просто шокированы, маршируя по дорогам эсэсэр и глядя на брошенные советскими экипажами полностью исправные танки и пушки. Всего по немецким данным к осени 1941 года у них в плену оказалось более 3 миллионов человек, в основном россиян. Причём сдавались в плен, не израсходовав боеприпасы, имея тысячи исправных танков и десятки тысяч орудий со снарядами. И только ужасные репрессии и кровавый геноцид устроенные позже фашистами Гитлера на оккупированных территориях, точно такие как и репрессии и геноцид коммуно - фашистов палача Сталина, заставили народы кровавой тюрьмы ссср оказать мужественное сопротивление немецким захватчикам которое и спасло палачей коммунофашистов сталина .
коммуно - фашистов палача Сталина\\\\\\\\\
Начал хорошо, но скатился к привычным воплям о Муссолини. Тебе он еще не снится? Чего ты надрываешься то?
Если бы условия для демографического развития славян Украинцев были абсолютно нормальными, без искусственных голодоморов, геноцида, войн и других репресий, то их численность на сегодняшний день должна была составлять 170 млн.
абсолютно нормальными, без искусственных голодоморов, геноцида, войн и
других репресий, то их численность на сегодняшний день должна была
составлять 170 млн.\\\\\\\\\
что бы "нормального" сделали люди, которые умирали миллионами от геноцидов, будучи равными по численности со своими палачами?
А финны, при в 50 раз меньшем числе отбились от кавказского упыря и завалили свои озера падалью красножопой.)
Бери выше - миллиард бы нас был уже. Рожалки бы в три смены "пахали"
что я неправильно сказал? ты п\россиянин? но вы даже не сравяне(!) невелика конечно потеря, но мордва более дикая же)
жизнисуществовании! Петр Григоренко - достойнийший человек и честнейший, единственный советский генерал-диссидент, он настоящий герой своего времени, украинец, написавщий правдуио совковой империи, его мемуары в юности "открыли мне глаза" на ту правду, которую скрывали кремлевские бандиты. А мемуары сталинского мясника и палача противно даже читать, тфу на холуя режима и не только соучастника, а подельника преступлений и оккупации стран Европы совковой ордой! Сколько раз пишу ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ, нужно КАРДИНАЛЬНО РЕФОРМИРОВАТЬ, родится на территории страны - это еще не значит быть ее ГРАЖДАНИНОМ. ГРАЖДАНСТВУ нужно соответствывать и планка должны быть высока, что далеко не каждый сможет ее преодалеть!
Методами НКВС їх втихомирювать, заселфить, а потім ноччю тихенько на підвал і профілактично ласкаво поговорить і як шовкові стануть, навіть не будуть розповідати де були і своїм!!!
І Гепу туди ж , гниль!!!
Какой отряд УПА освобождал Харьков ???