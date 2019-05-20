EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  15245  164
Матеріали за темою:
Все про:мітинг (473) Харків (1346) декомунізація (229)

 На мітингу проти повернення назви проспекту Жукова в Харкові сталися сутички між прихильниками та противниками. ФОТОрепортаж

У Харкові влаштували мітинг проти повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала СРСР Георгія Жукова. На акцію прийшли і прихильники старої назви, у зв'язку з чим між ними сталися сутички.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Акція під назвою "Ні м’яснику Жукову на мапі України" відбулася біля пам’ятника маршалу СРСР. У ній взяли участь близько 200 харків’ян. Цей мітинг приурочили до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Учасники акції принесли із собою цеглини, аби покласти їх біля постаменту пам’ятника. Вони пояснили, що цегла символізує загиблих у боях Другої світової війни під командуванням Жукова.

На акції харків’яни тримали в руках безліч плакатів з малюнками маршала Жукова в образі "м’ясника", з написами "Маршалу смерті місце на кладовищі історії" та іншими. Учасники мітингу заявили, що виступають за демонтаж пам’ятника, але наголосили, що це треба робити на законних підставах

Читайте на "Цензор.НЕТ": Топонімічна комісія Харкова рекомендувала винести на сесію міськради питання повернення проспекту імені маршала Жукова, зміненого в межах декомунізації

На противагу учасникам акції зібралися прихильники Жукова, які намагалися не дозволити активістам покласти цеглини до пам’ятника, внаслідок чого виникли сутички

Противники Жукова також роздавали перехожим листівки, на яких було зазначено: "Руки Кернеса давно вже по лікоть у наших кишенях, а руки маршала Жукова, якого він так прославляє, по лікоть у крові солдатів - українських чорнопіджачників, яких кидали в бій без підготовки, амуніції та зброї, лише з цеглиною в руці".

Також читайте: Суд відмовив міськраді Харкова в задоволенні позову про знесення волонтерського намету "Все для перемоги" в центрі міста

Акція завершилася запуском у небо плаката, прив’язаного до повітряних кульок, із зображенням маршала Жукова в образі "м’ясника".

На мітингу проти повернення назви проспекту Жукова в Харкові сталися сутички між прихильниками та противниками 01
На мітингу проти повернення назви проспекту Жукова в Харкові сталися сутички між прихильниками та противниками 02
На мітингу проти повернення назви проспекту Жукова в Харкові сталися сутички між прихильниками та противниками 03

Також читайте: В'ятрович хоче змінити дати заснування деяких міст України: "Дніпро і Одеса мають довшу історію"

На мітингу проти повернення назви проспекту Жукова в Харкові сталися сутички між прихильниками та противниками 04
На мітингу проти повернення назви проспекту Жукова в Харкові сталися сутички між прихильниками та противниками 05
На мітингу проти повернення назви проспекту Жукова в Харкові сталися сутички між прихильниками та противниками 06
Фото: Марія Вовк/Громадське

Також дивіться: "Бандера - герой для якогось відсотка українців, і це нормально і класно", - Зеленський. ВIДЕО

Нагадаємо, у травні 2016 року тодішній глава Харківської ОДА Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м.Харкова" в межах закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки". Документ, зокрема, передбачав перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).

8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Г.Жукова і прибрати з площі Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року.

Того ж дня мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити все, що від нього залежить, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

На це різко прореагував директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович.

Також читайте: В'ятрович пригрозив Кернесу в'язницею і конфіскацією майна за можливе перейменування проспекту в Харкові

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127697
 
   
 Топ коментарі
 
За лето 41-го года Вермахт разгромил РККА. Миллионы солдат и офицеров попало в плен, примерно миллион погибло и столько же пропало без вести.
Приказ Жукова: Бойцы, сдавшиеся в плен, по возвращению подлежат расстрелу. Семьи тех, кто сдался врагу разыскать и расстрелять.
К своим солдатам относился, как к расходному материалу.
Соотношение сил на советской западной границе 22 июня 1941.
Германия: 166 дивизий, Танки 4 171 (тяжелых танков нет вообще), самолеты 4 846
СССР: 190 дивизий, Танки 15 687 из них 1475 (Т-34), самолеты 10743
Берлинская операция - силы сторон 1945 год
Германия - 766 000 человек
СССР - 2 500 000
Штурм Берлина - силы сторон
Германия - 85 000 (солдат, полиции, гитлерюгента и ополченцев)
СССР - 1 500 000
1 июня 1941 года численность Красной Армии В 1941 году Красная Армия потеряла 6.290.000 единиц стрелкового оружия. ("ВИЖ" 1991 No 4) Этого оружия было бы вполне достаточно чтобы вооружить весь Вермахт.
Красная Армия за тот же период потеряла 20500 танков. Этого могло хватить на укомплектование пять таких армий, как Вермахт. и все остальные армии планеты Причем танками такого качества, каких ни в одной из этих стран не было.Неужели начальник Генерального штаба Жуков за весь этот позор не несет ответственности?
Битва за Киев Жуков приказал бросить на штурм хорошо подготовленной немецкой обороны войска, только доукомплектованы мужчинами от, 15 до 55 лет, согнанных из окрестных украинских сел. Пулями в спину заградотряды гнали этих необученных украинцев в одну атаку за другой. В течение 24 дней этой преступное кровопускание было уничтожено 770 тыс. В июне 1946 было начато расследование по так называемому «трофейном делу». В материалах собраны свидетельства, что Жуков вывозил из Германии Значительные количества мебели, произведений искусства, различное другое трофейное имущество записка Г. К. Жукова на имя секретаря ЦК ВКП (б) А. А. Жданова ... "Я признаю себя очень виноватыми в том, что НЕ сдал всё это ненужное мне барахло куда-либо на склад, я уверен, что я ещё нужен буду Родине, великому вождю т.Сталину"
Ядерные Учения были подготовлены и проведены под руководством Жукова Тоцкий полигон, испытания над людьми - 45 тысяч солдат стали инвалидами и умирали от болезней
https://andreistp.livejournal.com/7516539.html
 показати весь коментар
 
Харківська сєпарня знову заворушилася, ауууу СБУ, хочете знову дочекатись зелених чоловічків?
 показати весь коментар
 
Жуков - " Мясник Украинцев "и кровавая рука кремлёвского Фюрера сралина,а также любитель наворованных ценностей как и нынешний кремлёвский Фюрер хутин. Гитлер и сралин развязали войну, из за строительства национал социализма в своих странах,а буферная Украина от этих всех мясников пострадала и находятся ещё дурни,которые почитают всех этих мясников и любителей наворванных ценностей. На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками - Цензор.НЕТ 3350
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Сергію, рязанці (корінні), не "ЧОкають", А "ЦОкають"... Саме з-за цього -"цо", з них сусіди ісміються...
 показати весь коментар
 
 
угу... чёрный пояс? по переливанию из пустого в порожнее?
 показати весь коментар
 
ты можешь что-то внятное сказать? или словарного запаса не хватает? ты считаешь, что в Харькове украинские законы не действуют?
 показати весь коментар
 
Це твоє справжнє ім'я, фатная фекалина?
 показати весь коментар
 
Не буде, бо жителі міста Харків не мають права змінювати своїми побажаннями закон, що діє на всій території України.
 показати весь коментар
 
Гепа впевнений , що його повністю пілтримає Зепа , адже вони одного поля ягоди .
 показати весь коментар
 
 
Гепа просто замутив цей рух, щоб набити собі ціну, коли влада знову змінюється, як флюгер знову повернувся.
 показати весь коментар
 
 
ведь эти кошелки сами бы не пошли, их ведь кто то организовывает?...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Глупые харьковчане! Проведите местный референдум на котором поставьте четкий вопрос как должен называться проспект. Какой вариант наберёт большинство голосов, такое название и останется. А морды бить из за проспекта, ето примитивно и явно не по-европейски.
 показати весь коментар
 
 
альо! "жуков" декомунізований крапка. А Григоренко теж генерал радянський але не кривавий як Жуков.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я не жил в то далёкое тяжёлое военное время, поетому обьективно судить кто менее или более кровавый не могу. Могу лишь сказать, что в цивилизованных европейских странах такие вопросы решаются не драками и националистическими выкриками, а городским местными референдумом, как харьковчане захотят так и будет, ето и есть демократия.
 показати весь коментар
 
Та иди уже расшибись о портрет своего сралина. когда вы уже покатитесь вслед за своими упырями? стандартный бред о сравянстве, демократии, фошистах(при чем Муссолини? а - напал на совочек). комми - хуже *********!
 показати весь коментар
 
 
У твоєму Єкатеринбухлу жителі протестують проти будівництва ще одного храму. Мають рацію бо поруч з цим місцем на одному гектарі вже стоять ЧОТИРИ. Але мер каже що референдум це дорого.
 показати весь коментар
 
 
Так не дадуть галичани, яких вдосталь вже в Харкові.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Так пусть голосуют против на местном городском референдуме. А то меньшинство навязывает свое мнение большинству путем драк и националистической истерии . Ето явно не демократия.
 показати весь коментар
 
как может меньшинство навязать свое мнение большенству?
 показати весь коментар
 
Все с точностью до наоборот - большинство уже приняло через своих делегатов закон о декомунизации, а потому беснующееся ватное меньшинство не имеет права противодействовать этому закону путем драк и совковой истерии.
 показати весь коментар
 
 
Тільки мудак може казати, що за Україну у Харкові самі галічане.
 показати весь коментар
 
 
Чушь. Местный референдум не может отменить Закон Украины.
 показати весь коментар
 
 
Фанатам Жукова выдать по две половинки кирпичей и погнать на сепарские пулеметы.. На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками - Цензор.НЕТ 4418
 показати весь коментар
 
 
Чому саме цеглину. Зі спогадів Дімарова.:
"...Коли ж прийшли "визволителі", зібрали всіх чоловіків від 16 до 60 років, дали по півцеглини і - "йдіть, іскупайтє вину кров'ю", бо на окупованій території були. 500 душ вигнали на кригу водосховища під вогонь німців, позаду сиділи смершівці з нацiленими у спину українцям кулеметами…

"Вибухнула міна, мене знову контузило, я впав. Коли мене, непритомного, підібрали, в госпіталі не могли ту цеглину витягнути, так я в неї вчепився і вона в мене вмерзла. Я, як справжній солдат, зброю на полі бою не залишив. Хлопці казали, що з 500 душ лише 15 уціліли! А під Ізюмом десять тисяч таких беззбройних поклали! І так винищували чоловіків по всій Україні. Ніхто про це не пише. Я єдиний написав. Решту - мов заціпило. Вважаю, що після Голодомору це було друге зумисне винищення українського народу! Життя нашого солдата нічого не було варте. І коли Жукова запитали, як будемо переправлятися через Дніпро, плавзасобів же нема, він відповів: "По хохлам пройдьом!". Коли років п'ять тому я лежав у шпиталі й мені принесли медаль Жукова, я її пожбурив: цього гада не носитиму!"
 показати весь коментар
 
 
Совок бессмертен , так же как и колорадские жуки , кто собирал их тот поймет меня.
 показати весь коментар
 
 
На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками - Цензор.НЕТ 1243****** Харьков‏ @h_kharkov 13 ч.13 часов назад
Почитайте, ватные любители «маршала Победы» как ваш кумир убивал тысячами своих же солдат

https://t.co/resNstSGaB

В мае 2019 года мэр Харькова Геннадий Кернес поддержал петицию с требованием вернуть имя Георгия Жукова проспекту Петра Григоренко. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович пообещал обратиться в Генпрокуратуру, если какому-нибудь из объектов в городе присвоят имя маршала.
«Накипело» разобралось в пяти основных претензиях к Георгию Жукову и том, насколько они обоснованы.
На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками - Цензор.НЕТ 3501

 показати весь коментар
 
 
своих же солдат\\\\\\\\\

так же как сралин морил "свой же народ". а потом подрывали "свой же Крещатик". Не, просто рабов не жалко. С чего Мясникам жалеть тех кто не бьет орду, а покорно бежит с кирпичами куда пастух показал кнутом?
 показати весь коментар
 
 
Архивные данные взяты из капитального труда «История Второй мировой войны» генерала Курта фон Типпельскирха, служившего во время войны в генеральном штабе сухопутных сил Германии, и это самый надёжный источник по цифрам пленных и военных трофеев.
Только сухие статистические цифры главных военных трофеев и пленных, захваченных Вермахтом в первые месяцы 1941 года. Было захвачено в плен 2 командующих армиями, 2 285 898 солдат, подавляющие число россиян по национальности, офицеров и генералов СА, 9 381 - танков, 16 419 - орудий. Вот так всего за 4 первых месяца боёв, в немецкий плен сдалось 2 миллиона 285 тысяч 898 солдат и офицеров Красной Армии, включая множество генералов и даже двух командующих армиями. Войска оставляли врагу в целости и сохранности танки и орудия. Как видим, немцы получили почти 10 тысяч танков (целых!) и 16 тысяч орудий. Немцы были просто шокированы, маршируя по дорогам эсэсэр и глядя на брошенные советскими экипажами полностью исправные танки и пушки. Всего по немецким данным к осени 1941 года у них в плену оказалось более 3 миллионов человек, в основном россиян. Причём сдавались в плен, не израсходовав боеприпасы, имея тысячи исправных танков и десятки тысяч орудий со снарядами. И только ужасные репрессии и кровавый геноцид устроенные позже фашистами Гитлера на оккупированных территориях, точно такие как и репрессии и геноцид коммуно - фашистов палача Сталина, заставили народы кровавой тюрьмы ссср оказать мужественное сопротивление немецким захватчикам которое и спасло палачей коммунофашистов сталина .
 показати весь коментар
 
 
фашистами Гитлера\\\\\\\\\
коммуно - фашистов палача Сталина\\\\\\\\\

Начал хорошо, но скатился к привычным воплям о Муссолини. Тебе он еще не снится? Чего ты надрываешься то? На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками - Цензор.НЕТ 7363
 показати весь коментар
 
 
Да потому что Козлин....жертвами коммунизма во всем мире насчитывается, более 100 млн. человек. Фашисту Гитлеру до таких "достижений" коммунофашистов как до Луны. Львиная доля всех человеческих жертв от коммуно-фашизма на кровавый сССР приходится абсолютное большинство из этих 100 млн. Коммунистический режим это самый сатанинский режим на планете. Он уничтожал людей и в мирное время, и в военное. кремлёвскому коммунистическому режиму ничего не мешало совершать массовые убийства с 1917 года а коммунистические режимы Китая, КНДР, Вьетнама, Лаоса тоже сильно неотставали . К примеру в Камбодже, где коммунистический режим Пола Пота «красные кхмеры» уничтожил в стране 1/3 населения. «Красные кхмеры» были настоящими коммунистами. В этом убеждаемся, когда читаем о подобных событиях, происходившими в стране победившего коммуно-сатанизма - рСФСР и позже сССР, - убийствах периода красного террора и военного коммунизма при палаче Ленине в книге «Истоки зла (тайна коммунизма)». В общем-то, как правило, принято считать советские преступления против рода человеческого - преступлениями, в основном, сталинского и ленинского периода. А теперь их наследника современного фашистского режима палача )(уйла -путлина..
 показати весь коментар
 
какие "фашисты" то? ты оперируешь совковыми штампами, так что либо враг(комми), либо не оч. умный. Первых презираю, со вторыми - не общаюсь!

 показати весь коментар
 
Не ******* , ой не ******* козломорді ПРАВДИ про себе, нічого, звикните, а ще й до міжнародного суду на камуняками доживите, сподіваюсь, пане Казлєвіч.
 показати весь коментар
 
ты вообще при сознании? чего ты лезешь если у тебя тоже только вопли и штампы? хотя может работа такая, чтобы все выглядели такими же.
 показати весь коментар
 
Российских коммуняк- шовинистов в 1927г. крайне напугала статистика, вдруг всплыла в работе, посвященной 10-летию Октябрьской революции ( переворот), и с которой можно было понять, что численность славян украинцев в стране стала равной численности лапотных монголоидных угрофиннов россиян. Немедленно были разработаны соответствующие планы "нейтрализации" этого процесса, которые по своей жестокости ни в чем не уступали планам "решение еврейского вопроса" в нацистской Германии. Речь шла об уничтожении самого генофонда Украинского народа, доведение его до такого уровня, когда молодой и потенциально сильнейший восточноевропейский славянский этнос будет не в состоянии не только изменить геном восточного варварства, цивилизовать его, выработать у него другой менталитет и привить ему другую, более человечную культуру, а и сам растворится в российской - ордынской в не славянской нации москалей. В определенной степени россиянам - ордынцам этим шовинистам удалось это осуществить во время голодомора 1932 - 1933 гг,репрессий 1937г.
Если бы условия для демографического развития славян Украинцев были абсолютно нормальными, без искусственных голодоморов, геноцида, войн и других репресий, то их численность на сегодняшний день должна была составлять 170 млн.
 показати весь коментар
 
 
Если бы условия для демографического развития славян Украинцев были
абсолютно нормальными, без искусственных голодоморов, геноцида, войн и
других репресий, то их численность на сегодняшний день должна была
составлять 170 млн.\\\\\\\\\

что бы "нормального" сделали люди, которые умирали миллионами от геноцидов, будучи равными по численности со своими палачами?
А финны, при в 50 раз меньшем числе отбились от кавказского упыря и завалили свои озера падалью красножопой.)
Бери выше - миллиард бы нас был уже. Рожалки бы в три смены "пахали" На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками - Цензор.НЕТ 1946
 показати весь коментар
 
 
Так , так ,так . Мерзота ти добірна. Адресу скинь.....
 показати весь коментар
 
На мітингу проти повернення назви проспекту Жукова в Харкові сталися сутички між прихильниками та противниками - Цензор.НЕТ 3092 ты перебрал чего-то?
что я неправильно сказал? ты п\россиянин? но вы даже не сравяне(!) невелика конечно потеря, но мордва более дикая же)
 показати весь коментар
 
Фига себе, ты знаток истории. Даже все цифры знаешь и даже национальности. Да уж
 показати весь коментар
 
Не пытайся маскироваться под украинца. Московит ты. В спам!
 показати весь коментар
 
 
Если поставить этих ватников у расстрельного рва, как бы сделал их Сралин(за то что еще не сдохли за своих палачей в бою, а только бузят), то это быдло с искренним удивлением промычит: Ыыыы, а че, разве это не мы будем расстреливать? Нас то за что?
 показати весь коментар
 
 
рогаті воші кацапські таких як жуков і *******... виродки...
 показати весь коментар
 
 
Еще не весь совок выветрлся, последнее поколение уходит, а там буде легче.
 показати весь коментар
 
 
КОЗЛЫ ВАТНЫЕ и безмозглые РАБЫ москальской ымперии, которые нихрена не знают и мало, что толкого и полезного прочитали в своей никчемной жизни существовании! Петр Григоренко - достойнийший человек и честнейший, единственный советский генерал-диссидент, он настоящий герой своего времени, украинец, написавщий правдуио совковой империи, его мемуары в юности "открыли мне глаза" на ту правду, которую скрывали кремлевские бандиты. А мемуары сталинского мясника и палача противно даже читать, тфу на холуя режима и не только соучастника, а подельника преступлений и оккупации стран Европы совковой ордой! Сколько раз пишу ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ, нужно КАРДИНАЛЬНО РЕФОРМИРОВАТЬ, родится на территории страны - это еще не значит быть ее ГРАЖДАНИНОМ. ГРАЖДАНСТВУ нужно соответствывать и планка должны быть высока, что далеко не каждый сможет ее преодалеть!
 показати весь коментар
 
 
П'ять років декомунізації - це було круто.
 показати весь коментар
 
 
Там все колотит Гепа, уберите этого урода ватного, и все устаканется.
 показати весь коментар
 
 
Ооооо, паРашна погань розпочала підіймати голову, відчули послаблення!!!
Методами НКВС їх втихомирювать, заселфить, а потім ноччю тихенько на підвал і профілактично ласкаво поговорить і як шовкові стануть, навіть не будуть розповідати де були і своїм!!!
І Гепу туди ж , гниль!!!
 показати весь коментар
 
на простенький вопросик по грамматике украинского языка ответишь?
 показати весь коментар
 
 
жуков це виблюдок на всі віки На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками - Цензор.НЕТ 9432 Цю фамілію треба писати тільки з маленької букви.
 показати весь коментар
 
 
Звідки ти Чук ??? Що не харків'янин і так зрозуміло.
Какой отряд УПА освобождал Харьков ???
 показати весь коментар
 
Тупые бараны, движимые извращенной совковой идеологией, продолжают воевать с прогрессивным миром, где только есть малейшая возможность. Когда уже эти сссрные, парашелюбные коммунисты-маразматики выздыхыют?
 показати весь коментар
 
 
Моё личное проспект Петра Григоренко оптимальный вариант,привыкал привык и вопросов нет,а от жукова ну что только орден в цене,ну надо всё таки понимать что время идёт всё меняется,было когда то 60 лет поменяли на жукова,жукова на Петра оптимальный вариант.
 показати весь коментар
 
Кто не знает и не чтит историю не имеет будущего
 показати весь коментар
 
историю чего, совка? Мы живем в Украине, у нас своя история
 показати весь коментар
 
 
Ложил своих солдат тысячами - его же фраза "бабы еще нарожают".
 показати весь коментар
 
сторонников бездари и паскуды жукова нужно заставить форсировать Днепр. Какие могут быть сторонники урода который предложил брать в заложники членов семей солдат своей армии?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПодіїНа мітингу проти повернення назви проспекту Жукова в Харкові сталися сутички між прихильниками та противниками. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору