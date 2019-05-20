 На мітингу проти повернення назви проспекту Жукова в Харкові сталися сутички між прихильниками та противниками. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Акція під назвою "Ні м’яснику Жукову на мапі України" відбулася біля пам’ятника маршалу СРСР. У ній взяли участь близько 200 харків’ян. Цей мітинг приурочили до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Учасники акції принесли із собою цеглини, аби покласти їх біля постаменту пам’ятника. Вони пояснили, що цегла символізує загиблих у боях Другої світової війни під командуванням Жукова.

На акції харків’яни тримали в руках безліч плакатів з малюнками маршала Жукова в образі "м’ясника", з написами "Маршалу смерті місце на кладовищі історії" та іншими. Учасники мітингу заявили, що виступають за демонтаж пам’ятника, але наголосили, що це треба робити на законних підставах

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На противагу учасникам акції зібралися прихильники Жукова, які намагалися не дозволити активістам покласти цеглини до пам’ятника, внаслідок чого виникли сутички

Противники Жукова також роздавали перехожим листівки, на яких було зазначено: "Руки Кернеса давно вже по лікоть у наших кишенях, а руки маршала Жукова, якого він так прославляє, по лікоть у крові солдатів - українських чорнопіджачників, яких кидали в бій без підготовки, амуніції та зброї, лише з цеглиною в руці".

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Акція завершилася запуском у небо плаката, прив’язаного до повітряних кульок, із зображенням маршала Жукова в образі "м’ясника".







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Фото: Марія Вовк/Громадське

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Нагадаємо, у травні 2016 року тодішній глава Харківської ОДА Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м.Харкова" в межах закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки". Документ, зокрема, передбачав перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект Петра Григоренка (радянського генерала, правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів).

8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Г.Жукова і прибрати з площі Свободи волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений там проукраїнськими активістами у вересні 2014 року.

Того ж дня мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку обох петицій і пообіцяв зробити все, що від нього залежить, щоб їх реалізувати, якщо вони наберуть необхідну кількість голосів. Протягом 9 травня обидві петиції набрали понад 5 тис. голосів, необхідних для розгляду міською владою.

На це різко прореагував директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович.

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