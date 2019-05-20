 Затверджено емблему й прапор Держбюро розслідувань. ФОТО

Відповідний указ №292/2019 від 19 травня оприлюднено на сайті глави держави, пише Цензор.НЕТ.
Емблемою Державного бюро розслідувань є темно-синій п'ятисторонній щит зі срібною облямівкою. У центрі щита розміщено срібний видовжений шестикутник з паралельними боковими сторонами, обабіч яких - видовжені срібні паралелограми.
У нижній частині щита - напис "ДБР" срібними літерами.
Прапором Державного бюро розслідувань є прямокутне полотнище темно-синього кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.
У центрі полотнища зображено срібний видовжений шестикутник з паралельними боковими сторонами, обабіч яких - видовжені срібні паралелограми. Висота зображення шестикутника становить 1/2 ширини полотнища.
Сторони полотнища прапора ідентичні.
Як що спробує домовлятися з пу то взагалі може бути біда .
Як що олігархи куплять або впіймають на гачок на чомусь - теж нічого нарного не буде.
Насправді шанс дуже... дуже малий але принаймні є.
Порядок, Закон, Труд, Учёт и Контроль!
...пока Украина, ещё не в Европе...*)
А Пісісяй дивується "Боже збав. Як страшно".
Какие открываются секреты!
тут одни с носков начали по 20 евро,
не помоги им носки,
рыбки всех сдали.
ну а некто еще и на квадроциклах спалился и на хеннеси во время гульни на угодиях.