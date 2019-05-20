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Все про:Порошенко (8901) символіка (110) наказ (135) ДБР (255)

 Затверджено емблему й прапор Держбюро розслідувань. ФОТО

Президент Петро Порошенко затвердив символіку Державного бюро розслідувань.

Відповідний указ №292/2019 від 19 травня оприлюднено на сайті глави держави, пише Цензор.НЕТ.

Емблемою Державного бюро розслідувань є темно-синій п'ятисторонній щит зі срібною облямівкою. У центрі щита розміщено срібний видовжений шестикутник з паралельними боковими сторонами, обабіч яких - видовжені срібні паралелограми.

У нижній частині щита - напис "ДБР" срібними літерами.

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Затверджено емблему й прапор Держбюро розслідувань 01

Прапором Державного бюро розслідувань є прямокутне полотнище темно-синього кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.

У центрі полотнища зображено срібний видовжений шестикутник з паралельними боковими сторонами, обабіч яких - видовжені срібні паралелограми. Висота зображення шестикутника становить 1/2 ширини полотнища.

Сторони полотнища прапора ідентичні.

Затверджено емблему й прапор Держбюро розслідувань 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127692
 
   
 Топ коментарі
 
Ну что, украинцы! Вполне возможно, что для нас наступила новая эра! Затверджено емблему й прапор Держбюро розслідувань - Цензор.НЕТ 8438
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порошенко жовто блакитний прапор взагалі не сприймає як такий, зрадник!
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Прапор державної силової структури має бути стаорений на основі національного прапора!
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Це не дуже зручно коли всі прапори одного коліру і немає сенсу.
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Фух! Теперь я спокоен... ато мучался ночами. Такое бюро и без флага.ну теперь порядок.
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Прикордонна "Стіна" з двох стовпів і штахетини.
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больше на ,,средний палец"смахивает и символично что имено 19-го(по желаемой дате ,,кенгуранта")и тут потрох постебался не по детски!!
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Ну что, украинцы! Вполне возможно, что для нас наступила новая эра! Затверджено емблему й прапор Держбюро розслідувань - Цензор.НЕТ 8438
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Да ты явно болен...начало эры каломоя,рыгов,руцкого мира,прыжок назад на30 лет!
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Як що піде на домовленість з пе то його підставлять та "сольють" на "свалку" пе у цьому майстер.
Як що спробує домовлятися з пу то взагалі може бути біда .
Як що олігархи куплять або впіймають на гачок на чомусь - теж нічого нарного не буде.
Насправді шанс дуже... дуже малий але принаймні є.
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А что символизируют "удлиненные серебряные параллелограммы".
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Натяк на герб, але більш схоже на коррупційну організацію по відмиванню коштів. З фантазією у влади завжди були проблеми. Porn Hub - Ukraine Now
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-- я бы -- герб Фашизма поддержал.
Порядок, Закон, Труд, Учёт и Контроль!
Затверджено емблему й прапор Держбюро розслідувань - Цензор.НЕТ 1852

...пока Украина, ещё не в Европе...*)
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це ж шо получається, не одна труба а цілих три??? ну хоть самокритично.
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Есть такое ассоциативное ощущение. На уровне скорее подсознания.
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следующим бюро видимо будет бюро обследований..... бюроследователи, кормильцы блин.......
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Асісяй каже "Отак на мене врах ішов".
А Пісісяй дивується "Боже збав. Як страшно".
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ну теперь все...., пора уже что-нить расследовать...
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Каво расследовать. Та мяса на послекингурации взяли на поллимона! Расследовать🤣
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Схоже на фак з середнім пальцем або на ерегований член, худий та всохлий. Затверджено емблему й прапор Держбюро розслідувань - Цензор.НЕТ 1415
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в принципе, символично изображена гексаграмма. шестиугольная звезда составленная из двух треугольников. здесь - белого и чёрного. символика известна.
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Яйца вместо параллелограммов подходят больше.
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А у них тоже будут самые дорогие носки как у НАБУ?)
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Эмблема есть,флаг есть,даже носки есть,чего то ещё не хватает,может совести Затверджено емблему й прапор Держбюро розслідувань - Цензор.НЕТ 1625
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символично...пятисторонний - тот в котором принимают участие пять договаривающихся сторон Затверджено емблему й прапор Держбюро розслідувань - Цензор.НЕТ 5081
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Херней занимаются, флаг какой-то, герб... Для ГБР главное - ГИМН!
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очень надеюсь что это последняя свиномыролюбная реформа безальтернативной свиньи.
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носки не утвердили??

тут одни с носков начали по 20 евро,
не помоги им носки,

рыбки всех сдали.

ну а некто еще и на квадроциклах спалился и на хеннеси во время гульни на угодиях.
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Мало паразитів на плечах платників податків??? Так вони ще вигадали структуру паразитів... щоб взагалі не знайти хто за що відповідає... млять буджету на лікарні не вистачає а вони силовіків-паразитів плодять!
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Я з відки знаю. новинами з рабомерзороссії не цікавлюся. Питання не за адресою.
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I всi карупцыонери от ужаса обосрались!
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Да на имблеме пусть хоть хрен нарисован-главное с ЗЕБеней начните.
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А мені подобається. Коротко, чітко символічно. Респект розробникам.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗатверджено емблему й прапор Держбюро розслідувань. ФОТО
 
 
 
 
 
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