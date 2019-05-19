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 Боєць 93-ї ОМБр Андрій Федоров помер у лікарні Дніпра внаслідок ускладнень від захворювання, яке спіткало його на фронті. ФОТО

Сьогодні, 19 травня, в лікарні імені І. Мечникова в Дніпрі помер молодший сержант 93-ї окремої бригади Андрій Федоров.

Про смерть військовослужбовця на своїй facebook-сторінці повідомила громадська організація "Учасники бойовий Дій АТО Солонянський району", інформує Цензор.НЕТ.

 Прощання з Андрієм Федоровим відбудеться завтра, 20 травня, о 13:00 за адресою: смт Солоне, вул. Зінченка, 17/3.

Андрій Миколайович Федоров народився в 1980 році, жив у селищі міського типу Солоне Дніпропетровської області, служив у 93-й окремій бригаді. Отримав ускладнення внаслідок хвороби та у стані коми був доставлений в Дніпро санавіацією.

Боєць 93-ї ОМБр Андрій Федоров помер у лікарні Дніпра внаслідок ускладнень від захворювання, яке спіткало його на фронті 01

Боєць 93-ї ОМБр Андрій Федоров помер у лікарні Дніпра внаслідок ускладнень від захворювання, яке спіткало його на фронті 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127684
 
 
 Топ коментарі
 
Вечная и светлая память Андрею........ Пусть покоится с миром..........
Родным и близким искренние соболезнования
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Дуже шкода..
Найщиріші співчуття рідним та близьким..
Царство Небесне Герою..
Вічна пам'ять.
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Вечная и светлая память Андрею........ Пусть покоится с миром..........
Родным и близким искренние соболезнования
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Светлая память и соболезнования родным.
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Дуже шкода..
Найщиріші співчуття рідним та близьким..
Царство Небесне Герою..
Вічна пам'ять.
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У меня тоже всегда такая реакция на эти жуткие новости. Всё,на что хватает сил поддержать посты тех, кто выражает соболезнования.
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В мене вже просто немаэ слiв ....i кiнця та краю цьому не видно..
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К сожалению факт того, что мы живём в соседстве с орками уже не изменить. Поэтому наверное придётся как-то жить с этим. Примерно как Израиль с Палестиной. Или Индия с Пакистаном. В лучшем случае это будет периодически затихать.
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Вы уверены, что зе не капитулирует перед московитами?
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Нет. И это пугает больше всего. Его основной электорат - вата с Востока. посмотрите на результаты голосования по областям. Едва ли не 100 процентов. Вопрос......... к выборам в Раду что он предпочтёт потерять. Голоса ваты в большом количестве или же возможные голоса центра и запада, откуда еще к тому же будет огромный отток молодёжи к Вакарчуку. Не говоря про постоянные голоса за Юлю.
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Пришло время отомстить ватным тварям за каждую каплю Святой Украинской Крови !!!
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мсти, дави кнопки еще больше на рашистских сайтах в комментах. ты мстун еще тот. твой зЕшеф на коленях пойдет мир у )(уйла выпрашивать. так что твое время пришло, дебил.
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Ну подписываться было не обязательно,твоего текста было вполне достаточно,чтобы понять,что ты дебил. Боєць 93-ї ОМБр Андрій Федоров, якого важко поранили на Донбасі, помер у лікарні Дніпра - Цензор.НЕТ 4629
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Вот как бывает. Зашел посмотреть, что мне зЕсущество ответило, а оно уже в спаме. Зачет людям с высшим образованием.
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Это хорошо,что ты догадался про моё высшее образование,поэтому ты и в спаме.
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Такой молодой парень, ещё жить да жить. Царство небесное. Аминь.
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*********, ********* и дырявые полицаи, вы думаете мы вам ЭТО, все это, когда то сможем забыть?!...
получайте свинособачьи паспорта, от греха по дальше и валите в *********, не заставляйте нас брать грех на душу...
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Царствие Небесное! Земля пухом...! и вечная память...
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Царство небесное ему!!! жалко наших парней !!! А кацапским тварям смерть и только смерть сдохните вы твари кацапские
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ПОДЕЛИ ФАШИСТОВ - ПОБЕДИМ И РАШИСТОВ!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Цензор.НЕТФотоПодіїБоєць 93-ї ОМБр Андрій Федоров помер у лікарні Дніпра внаслідок ускладнень від захворювання, яке спіткало його на фронті. ФОТО
 
 
 
 
 
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