 Боєць 93-ї ОМБр Андрій Федоров помер у лікарні Дніпра внаслідок ускладнень від захворювання, яке спіткало його на фронті. ФОТО

Про смерть військовослужбовця на своїй facebook-сторінці повідомила громадська організація "Учасники бойовий Дій АТО Солонянський району", інформує Цензор.НЕТ.
Прощання з Андрієм Федоровим відбудеться завтра, 20 травня, о 13:00 за адресою: смт Солоне, вул. Зінченка, 17/3.
Андрій Миколайович Федоров народився в 1980 році, жив у селищі міського типу Солоне Дніпропетровської області, служив у 93-й окремій бригаді. Отримав ускладнення внаслідок хвороби та у стані коми був доставлений в Дніпро санавіацією.
Родным и близким искренние соболезнования
Найщиріші співчуття рідним та близьким..
Царство Небесне Герою..
Вічна пам'ять.
получайте свинособачьи паспорта, от греха по дальше и валите в *********, не заставляйте нас брать грех на душу...