 Представники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Представники сімей Героїв Небесної Сотні і активісти заявили про неможливість належного завершення слідчих дій у справах злочинів Революції Гідності в разі продовження будівельних робіт на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Вони закликали припинити роботи, прибрати паркан, відновити бруківку і внести зміни в проект меморіалу.
"Це місце проведення слідчих дій, це місце злочину, його не можна змінювати до завершення слідчих дій. Не можна змінювати - це значить, що не можна пиляти дерева, не можна встановлювати паркани, не можна знімати бруківку, тобто всі ці моменти не можуть мати місце. Крім цього, в 2014 році цій місцевості було надано статус історичної пам'ятки. Цей статус також захищає це місце від змін. Тобто знищення пам'ятника - це теж кримінальний злочин", - заявила адвокат сімей загиблих і постраждалих на Майдані Євгенія Закревська.
Після брифінгу його учасники огородили обмежувальною стрічкою частину вулиці від алеї Героїв Небесної Сотні до готелю "Україна". Активісти становили таблички із зазначенням, що алея Героїв Небесної Сотні є історичною пам'яткою, а також з написами "Тривають слідчі дії", "Місце злочину. Заборонено демонтувати бруківку", "Місце злочину. Заборонено встановлювати паркани", "Знищення місця злочину карається законом" , "Місце злочину. Заборонено проводити будівельні роботи".
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Или ты уже знаешь, кто и в чем виноват?
"ТРИ генпрокурори (Махніцький, Ярема, Шокін - хто забув, були такі з лютого 2014 по травень 2016) і один НЕЗМІННИЙ (начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій - ІФ) Горбатюк розслідували справи по Майдану і за тих, хто втік. І по тих, хто починає повертатися зокрема. Як розслідували? Самі бачили", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук в неділю.
Сарган нагадала, що Луценка призначили генпрокурором України в травні 2016 р., і за час своєї діяльності на цій посаді він має реальні результати.
"Вирок легітимному (Януковичу - ІФ), спецконфіскація грошей оточення яника, корупціонери в судах в межах підслідності. Реальні результати на відміну від трьох попередніх", - перерахувала вона.
При цьому прес-секретар генпрокурора обурилася звинуваченням, що лунають на адресу виключно Луценка, і запропонувала таким критикам оцінити ступінь їхньої власної провини в події.
"Винуватий один! Задовбало! Дістало читати прокльони тих, то сам нічого не робить, окрім «всепропало» під кожним дописом. Почніть винуватити себе в тому, що відбулося. Може, тоді попустить і почне працювати голова, а не руки об клавіатуру гаджета", - написала Сарган.
Всі докази мають бути зафіксованими.
за п'ять років можна було дослідити кожний сантиметр
Военный парад в садике...
https://www.youtube.com/watch?v=hMnzTb9k1R0
И он отвечает и настаивает на таком варварском "увековечивании".
Он отвечает за создание мемориала.
Архитекторы, кстати, указывали, что будет потерян ландшафт и памятные места.
Но сверху (от кириленко) поступила команда "Ломать все".
кириленко указывает на вятровича, вятрович - на кириленко.
Скоро эта шобла уйдет в небытие.
Признаки у тебя уже присутствуют.
і не мрій, андруша...
...на Кресте, ещё немало народу поляжет... ...нефуй из Киева крадбище городить! -- это ж не Красная Пощадь.
вать, на месте преступления побывало не мало нормальных экспертов и из-за бугра тоже. Лю-
дей расстреливали имея круговой обзор, то есть практически со всех сторон. Цель точно утвер
ждать не могу но видимо посеять страх и панику, что в общемто не удалось и отрезать "легитим
ному" пути назад, его выгонял сам хозяин, и когда до хряка это дошло оно поползло туда. Нужен
ли был хряку весь этот сценарий - однозначно НЕТ. Наша олигархическая мишпуха хотела всего
лишь под видом народного возмущения мяхко отправить хряка в отставку сминмальными поте-
рями и минимальными средствами но.... в дело вмешалась маскалятская гэбня и решила раска
чать ситуацию до полнейшего кровавого хаоса с выходом на гражданскую войну и прочие конф
ликты. Ошыбка "заговорщиков" в том что они как соподчинённая мишпуха доверились "центру"
потомушо "первый" у них всегда был там там он и сейчас. Вся кровища раскачивалась именно
прилетавшими на нескольких бортах "братьями". Людей расстреливали скорее всего крымский
беркут. Кто помогал и почему - нужно следствие причём международное и как будет выкруячи-
ваться парубий с пашинским сопровождавшие снайперов из гостиницы.... видимо никак. Вроде
гнида пашинский уже сбежал. То что наши власть придержащие хотели "домашний переворотец"
а вышла большая кровавая ***** вины с них не снимает. Основные дейсвующие лица там одно
значно мертвенчук, фирташ, лёвочкин, ахметов и верхушка пр - там всё уже давно понятно но....
делу хода давать низззя.... там оказывается замешаны ещё и очень крупные западные фигуры.
Да-да - Крым, который под шумок продали.
Сразу появятся российские ТВ, что подозрительно, но есть и другие.
А когда человек (там где то четыре человека) в подробностях рассказывает, возникает вопрос, а зачем ему на себя брать чужие грехи.
Указания снайперам давал Карлсон, говорил им, что получает их от пашинского и парубия.
Но зная Карлсона, как самого честного человека - тут я сомневаюсь.
Не було грузинських снайперів. На щастя, вищезгаданий Горбатюк хоч це довів до пуття, причому довів в суді...
Он для Бени, что хочешь в суде доказывать будет.
Бо ни Ахметов, ни Янукович, ни фирташ не могут отправить исполнителей в израиль ..
они просто использовали то что было под руками тем более что Крым забирали и
снайпера понимали что им обеспечена безопасность...... ну а ненависти к Украине
у крымского бандоберкута куда больше чем у какихто там грузин... нах оно им надо,
с таким же успехом можно было рекрутировать кого угодно из той же бывшей Югос
лавии например.....