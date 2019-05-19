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Все про:акція (600) Київ (6077) музей (176) Небесна Сотня (225) Олег Богачук (834)

 Представники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві представники сімей загиблих, активісти і правозахисники провели брифінг, на якому виступили проти руйнування вулиці Інститутської заради будівництва меморіального комплексу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Представники сімей Героїв Небесної Сотні і активісти заявили про неможливість належного завершення слідчих дій у справах злочинів Революції Гідності в разі продовження будівельних робіт на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Вони закликали припинити роботи, прибрати паркан, відновити бруківку і внести зміни в проект меморіалу.

Представники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській 01
Представники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура допитує Порошенка у справі Майдану

Представники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській 03

"Це місце проведення слідчих дій, це місце злочину, його не можна змінювати до завершення слідчих дій. Не можна змінювати - це значить, що не можна пиляти дерева, не можна встановлювати паркани, не можна знімати бруківку, тобто всі ці моменти не можуть мати місце. Крім цього, в 2014 році цій місцевості було надано статус історичної пам'ятки. Цей статус також захищає це місце від змін. Тобто знищення пам'ятника - це теж кримінальний злочин", - заявила адвокат сімей загиблих і постраждалих на Майдані Євгенія Закревська.

Після брифінгу його учасники огородили обмежувальною стрічкою частину вулиці від алеї Героїв Небесної Сотні до готелю "Україна". Активісти становили таблички із зазначенням, що алея Героїв Небесної Сотні є історичною пам'яткою, а також з написами "Тривають слідчі дії", "Місце злочину. Заборонено демонтувати бруківку", "Місце злочину. Заборонено встановлювати паркани", "Знищення місця злочину карається законом" , "Місце злочину. Заборонено проводити будівельні роботи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищувати бруківку, де лилася кров, неправильно, - Луценко радить змінити проект Меморіалу Небесної Сотні

Представники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській 04
Представники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській 05
Представники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група активістів, зокрема із С14 та "Нацкорпусу", "спонтанно" знесли паркан на Інститутській в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Представники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській 07
Представники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській 08
Представники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво Музею Революції гідності пообіцяло не продовжувати будівництво без узгодження зі слідчими ГПУ, - Горбатюк

Представники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській 10
Представники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській 11
Представники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській 12

Представники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській 13

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127672
 
   
 Топ коментарі
 
Я полагаю скоро мы много интересного узнаем про убийство Небесной Сотни и почему это дело соевая банда хотела поглубже закопать ..
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Петро робив все,щоб винні не були покарані.Де Дякули,ви за це йому дякували?
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- щас приедет грейдер. на нем буду кататься я. а педалику муку уже подвезли. он с беркутятами просто потолкается. для картинки.
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской - Цензор.НЕТ 2537
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Я полагаю скоро мы много интересного узнаем про убийство Небесной Сотни и почему это дело соевая банда хотела поглубже закопать ..
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Угу, особенно с учётом того, что и убитые и их убийцы были привезены в Киев на бенины деньги, а плеснявый горбатюк, как мог тормозил расследование.
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Та ладно, конечно узнаем, вон уже королевская на 112 все тебе уже рассказывает, будет вам и Небесная сотня и участие в АТО и притеснение русскоязычных, скоро будете памятники мотороле с гиви и захарченко ставить.... и расия окажется братской страной...
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Там и спиляные,в срочном порядке,деревья на институцкой, могли бы многое рассказать о "снайперке" пашинского.
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А чего бы им тогда просто было не повесить все на рыгов и посадить кого попало, если они все такие крутые как вы пишете и смогли все закопать, факты в студию...
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Так они жадные очень и тупые,на рыгов вешать,значит лишиться денег,на кого попало вешать,это для лохов,никто не схавает,вот и решили прикопать это дело решив,что бегая в вышиванках и крича Слава Украине,пугая,что вот-вот путин нападёт ,они будут удерживать власть вечно и тут всё пошло ни так,как планировалось ,Запад сказал,что этот вариант не поддержит а народ Украины послал нах,вот и вылезли вилы тройные,на самом деле всё очень просто,только надо уметь думать..
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Что то у вас очень все гнусно попахивает, начнем с того что ***** напало, рыги все кто в теме сбежали как и беркут, т.к. те кто непосредственно убивал скорее всего через день уже были закопаны где то под Москвой, означало что надо выходить на непосредственных заказчиков которые и так все известны, но при этом с реальными доказательствами, но события показали, Боинг в пример, что даже имея все доказательства ничего по сути это не даст. Так что ещё не время и не место, сейчас ***** будет раскрывать карты и его рыги уже как тараканы по всем каналам вылезли, всему свое время...
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У меня попахивает ? Нет ,то не у меня попахивает гнустностями ,гнустность это когда Медведчук не сел,когда у Бойко всё в порядке,когда Бондаренко,Лукаш,Герман,Шуфрич и многие,многие другие просто ржут при слове Майдан и если ***** таки напало а оно таки напало,то почему не объявлено военное положение,почему не разорваны дип отношения,почему растёт товарооборот с *****бадом,почему работала липецкая фабрика. порошенко оказался,впрочем он им всегда и был,законченным негодяем ,но Слава Богу его жадность и тупость не позволила ему разводить Украину и дальше и тут порохоботам надо сказать спасибо ,ибо называя белое чёрным и наоборот,они так настроили людей против порошенко,что ему очень повезло,что его просто переизбрали а не разорвали и Слава Богу,что эта ненависть не даст Зеленскому не единого шанса на то,чтобы не расследовать все дела пэтиной банды.
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Видно от души, я тоже надеюсь что Зеленский закончит начатое, но я не думаю что Порошенко не хотел раскрыть, точнее я же сказал, что скорее всего раскрыл, но вот в чем я уверен, так это в том что при нем Украина восстановила армию, а вот это точно не спроста, и я уверен что он знает какие и чьи у нас судьи и мусора, не все так просто, я тоже хотел все сразу, но ведь почему то шуфрича не посадили, а Ефремова посадили....
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Я бы не говорил с таким запалом про восстановленную армию,да вытащили со складов старую рухлядь,подмостырили,покрасили и на этом всё,разве Украина производит или закупает современные самолёты,корабли,подводные лодки,разве у Украины появилось супер оружие способное нанести противнику невосполнимые потери. Армия это победы,армия это освобождённые территории а у нас много разговоров про армию,но очень мало явеых результатов,хотя кое-какие сдвиги там конечно есть ,но это увы недопустимо мало а если ещё учесть воровство на армии ,то тогда надо говорить о смертной казни для мародёров а я главным мародёром считаю именно порошенко.
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Что касается посадки Ефремова,то во первых его ещё никто не посадил ,он просто тащится с СИЗо а во вторых ,не тронуть совсем никого,это было бы уже слишком явным плевком в лицо народу,просто нашли одного козла отпущения и бросили людям кость с барского стола ,ларчик очень просто открывается.
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Т.е. как бы видеться все не так уж и легко? А решение надо, и в армии рухлядь, а армия нужна, и Ефремова посадить а доказательств как бы нет, и от корупции избавится но как бы на место поставить не кого и бла, бла, бла.... Есть кто все делает плохо, а есть кто только говорит, вам не нравится Порошенко, пожалуйста, давайте новых, но меня как то с смущает человек который не выходит открыто к людям и не рассказывает как он видит будущее страны и с кем, а на сцене он легко со всеми говорит, делать надо было и показывать, а не сериальчики снимать, а потом в президенты идти... Не могу я голосовать за обёртку, не моё это... А обещания... Так он вообще ничего не обещал, а вот его ЗЕкоманда с рыгамт в десна долбился вот это факт.... У тебя есть возможность гнать на Порошенко, не боишься ее потерять когда решишь гнать на Зеленского? А эту возможность создал тебе именно Порошенко....
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Та ладно,меня пацаном-школьником,в 9 классе тягали в КГБ,за то,что я послал директора школы на хер и спросил его,почему в Афганистане убивают наших солдат,когда меня к директору притащил географ когда я его послал на хер,после того,как он насмотрелся американских флагов у меня в тетради.Я никого не боюсь и никого никогда не боялся и я всегда и везде буду говорить то что думаю и делать то,что хочется и никто мне в этом не помешает а пэтя начал с того,что с помощью своих холуёв изгнал Савика из Украины а Шустер это человек которого лично я глубоко уважаю.
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Савик и мне нравится, как и Саакашвили одно время, как потом оказалось он думал что в Одессе ему все на блюдечке дадут.... Потом просто сдался и начал сам творить бред, ты или решаешь вопрос или нет ... Савик хитрожопый персонаж, выполз в Украине вместе с кисилевым....
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Благодаря Савику был и первый Майдан и второй ,а потом пэтя решил стать украинским путиным ,Савика выгнал и приютил говнопольского и тут опять облом,путиным ему стать не удалось а вот стать ****** получилось аж бегом.
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У вас такое мнение... У меня пока что о зеленском пока что вообще никакого а это ещё хуже...
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А они чего требуют?
Или ты уже знаешь, кто и в чем виноват?
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Петро робив все,щоб винні не були покарані.Де Дякули,ви за це йому дякували?
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Овощу показали уже, умножает на ноль за поребриком!
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Вони і так вже думають, що "похоронили" справу Небесної Сотні. Завершуючий єтап. Нє, свині, ми все пам"ятаємо і за кожного спитаєм.
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Чого вони не висувають претензій Горбатюку, який за пять років свого слідства НЕ ЗАБЕЗПЕЧИВ виконання отих слідчих дій на тому клаптику Майдану?
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Бо коли пес покусає людину,то відповідає у першу чергу його господар.
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Якщо натякаєш на Горбатюка, то він знаходиться під покровительством таких "активістів" як Маселко+еtс, які не дають Луценку погнати такого нездару, і доручити розслідування куди більш ефективним, наприклад, тому же Матіосу.
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Ты ещё захарченко позови пусть расследует
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тобі цікаво аби щось перднути? Тоді - сам, сам, сам...
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чудак, не розказуй мені, що ти хоч щось тямиш в слідстві.
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я не мусор , але що таке справедливість - чудово розумію , як і багато інших людей , не мусорів .
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- щас приедет грейдер. на нем буду кататься я. а педалику муку уже подвезли. он с беркутятами просто потолкается. для картинки.
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской - Цензор.НЕТ 2537
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Прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган розкритикувала висловлювання політичних і громадських діячів, що покладають на генпрокурора Юрія Луценка відповідальність за те, що розслідування злочинів, скоєних проти мітингувальників під час Революції гідності, а також стосовно високопоставлених чиновників часів президентства Віктора Януковича не доведені до кінця або були закриті.
"ТРИ генпрокурори (Махніцький, Ярема, Шокін - хто забув, були такі з лютого 2014 по травень 2016) і один НЕЗМІННИЙ (начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій - ІФ) Горбатюк розслідували справи по Майдану і за тих, хто втік. І по тих, хто починає повертатися зокрема. Як розслідували? Самі бачили", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук в неділю.
Сарган нагадала, що Луценка призначили генпрокурором України в травні 2016 р., і за час своєї діяльності на цій посаді він має реальні результати.
"Вирок легітимному (Януковичу - ІФ), спецконфіскація грошей оточення яника, корупціонери в судах в межах підслідності. Реальні результати на відміну від трьох попередніх", - перерахувала вона.
При цьому прес-секретар генпрокурора обурилася звинуваченням, що лунають на адресу виключно Луценка, і запропонувала таким критикам оцінити ступінь їхньої власної провини в події.
"Винуватий один! Задовбало! Дістало читати прокльони тих, то сам нічого не робить, окрім «всепропало» під кожним дописом. Почніть винуватити себе в тому, що відбулося. Може, тоді попустить і почне працювати голова, а не руки об клавіатуру гаджета", - написала Сарган.
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що там вона Президенту писала ? Бігти пропонувала ? Так кого там ув'язнили із папірєднікав ?
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Що там робиться, не можу зрозуміти..
Всі докази мають бути зафіксованими.
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чому це ?
за п'ять років можна було дослідити кожний сантиметр
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В семьях полицаев и свинособак, совсем другие ценности...
Военный парад в садике...

https://www.youtube.com/watch?v=hMnzTb9k1R0

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Интересно, почему музей майдана за демонтаж брукивки?
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Ну, тут вже чисто "власна кишення". Потрібно побудувати музей, освоїти виділене Кличком бабло...
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Создание мемориала - идея вятровича.
И он отвечает и настаивает на таком варварском "увековечивании".
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Меморіал - сам по собі розслідуванню не заважає. Заважає те, що розслідування Горбатюком не ведеться, ніяк не закінчиться.
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на жаль, правда... Горбатюк з Маселком, видать дотримуються відомої тези з анекдоту про династію адвокатів, які поколіннями отримують фінансування на протязі тривалого часу за ведення однієї справи...
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Это нужно спросить у вятровича.
Он отвечает за создание мемориала.
Архитекторы, кстати, указывали, что будет потерян ландшафт и памятные места.
Но сверху (от кириленко) поступила команда "Ломать все".
кириленко указывает на вятровича, вятрович - на кириленко.
Скоро эта шобла уйдет в небытие.
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Кацарогое, ты ещё про гражданскую войну забыл написать, не будет больше в Украине и духу кацапского, будете в своем кресле на ***** молится если живы останетесь...
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Я тебе не помогу, тебе к доктору, там уколы и все такое, держись, все будет хорошо ..
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Смотри, завтра уже может быть поздно.
Признаки у тебя уже присутствуют.
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Та мне как то твои проблемы не особо то и волнуют...
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гадаєш, що як "режим" йде, то ваті щось перепаде ?
і не мрій, андруша...
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Вата думает что погавкает и у них жизнь вернётся в прежние русло ...
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сподіваюсь , і не тільки я один , що Володимир Олександрович ворогів - нищитиме , а не ротердами із ними робитиме .
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Нужно строить -- персональный Мемориал -- ...но не на Крещатике.
...на Кресте, ещё немало народу поляжет... ...нефуй из Киева крадбище городить! -- это ж не Красная Пощадь.
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Что то по этому поводу очень шевелятся и гавкают рыгиАналы, может окажется что перед выборами как раз их и сольют, как то они уж тесно окружили ЗЕкоманду, песенки им поют...
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Послушайте давайте не делать на ровном месте непроходимые горы, тут нечего мистифициро-
вать, на месте преступления побывало не мало нормальных экспертов и из-за бугра тоже. Лю-
дей расстреливали имея круговой обзор, то есть практически со всех сторон. Цель точно утвер
ждать не могу но видимо посеять страх и панику, что в общемто не удалось и отрезать "легитим
ному" пути назад, его выгонял сам хозяин, и когда до хряка это дошло оно поползло туда. Нужен
ли был хряку весь этот сценарий - однозначно НЕТ. Наша олигархическая мишпуха хотела всего
лишь под видом народного возмущения мяхко отправить хряка в отставку сминмальными поте-
рями и минимальными средствами но.... в дело вмешалась маскалятская гэбня и решила раска
чать ситуацию до полнейшего кровавого хаоса с выходом на гражданскую войну и прочие конф
ликты. Ошыбка "заговорщиков" в том что они как соподчинённая мишпуха доверились "центру"
потомушо "первый" у них всегда был там там он и сейчас. Вся кровища раскачивалась именно
прилетавшими на нескольких бортах "братьями". Людей расстреливали скорее всего крымский
беркут. Кто помогал и почему - нужно следствие причём международное и как будет выкруячи-
ваться парубий с пашинским сопровождавшие снайперов из гостиницы.... видимо никак. Вроде
гнида пашинский уже сбежал. То что наши власть придержащие хотели "домашний переворотец"
а вышла большая кровавая ***** вины с них не снимает. Основные дейсвующие лица там одно
значно мертвенчук, фирташ, лёвочкин, ахметов и верхушка пр - там всё уже давно понятно но....
делу хода давать низззя.... там оказывается замешаны ещё и очень крупные западные фигуры.
Да-да - Крым, который под шумок продали.
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Только снайперы сбежали не в Россию, а в Израиль, где спокойно пишут мемуары и раздают интервью.
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этого я знать не могу в моём распоряжении только интернетресурсы...........
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Тю, погугли - грузинские снайперы майдан.
Сразу появятся российские ТВ, что подозрительно, но есть и другие.
А когда человек (там где то четыре человека) в подробностях рассказывает, возникает вопрос, а зачем ему на себя брать чужие грехи.
Указания снайперам давал Карлсон, говорил им, что получает их от пашинского и парубия.
Но зная Карлсона, как самого честного человека - тут я сомневаюсь.
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гугл здатен видати інфу, але не гарантує, правда вона, чи фейк...
Не було грузинських снайперів. На щастя, вищезгаданий Горбатюк хоч це довів до пуття, причому довів в суді...
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А видео показаний снайперов пофиг?
Он для Бени, что хочешь в суде доказывать будет.
Бо ни Ахметов, ни Янукович, ни фирташ не могут отправить исполнителей в израиль ..
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бред... полный.... где и как их собрать и зачем так сложно??? это кремлядская утка....
они просто использовали то что было под руками тем более что Крым забирали и
снайпера понимали что им обеспечена безопасность...... ну а ненависти к Украине
у крымского бандоберкута куда больше чем у какихто там грузин... нах оно им надо,
с таким же успехом можно было рекрутировать кого угодно из той же бывшей Югос
лавии например.....
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Если ты грузинов имеешь в виду, то они неизвестно где. Но при этом раздают интервью итальянцам. В Италии даже фильм вышел. "Украина: скрытые истины" кажется называется. И в Израиле фильм вышел "Площадь разбитых надежд". Два грузина, два литовца, еще какие-то инструкторы. Их засветил кто-то из западных журналистов. И если у них взяли интервью израильтяне, это не значит, что они в Израиле.
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В интернет ресурсах все может быть, но только есть одно но, после первого майдана ***** все равно хотело хряка поставить плюс включила бешанную пропаганду, а мы все помним таможенный союз с единой армией, объединенный чемпионат, помощь братскую... Все это не катит, у ***** просто сорвало крышу во время олимпийских игр, да и понятно, ему тоже вилы сразу полезли. .
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после новости с возвращением Портнова зебилы активизировались и начали срать на всех фронтах на Порошенка, он уже без 5 минут не президент но и дальше продолжает поджигать сраки у ватников )
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цікаво - 5 років тому хтось думав , що ТАК буде ..?
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоПредставники сімей Героїв Небесної Сотні закликали зупинити будівельні роботи і змінити проект Меморіалу на Інститутській. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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