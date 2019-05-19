Редактор Цензор.НЕТ 19.05.19 16:0219.05.19 16:04 Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж У Києві біля будівлі Верховної Ради вже розпочались заходи з підготовки до інавгурації новообраного Президента України, яка відбудеться 20 травня.Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Читайте також: У зв'язку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція. СХЕМА Читайте також: На інавгурацію Зеленського приїдуть 5 президентів, 1 прем'єр, 4 віце-прем'єри, 1 глава парламенту і 4 міністри, - Зеленко Читайте також: Зеленський запрошує українців вранці 20 травня прийти в Маріїнський парк перед Радою для участі в інавгурації Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127664 x Мені подобається
Так вот,что хочу сказать.!
Уважаемые господа офицеры и другие военнослужащие!!!!!
Присяга принимается один раз в жизни!!!!,Своей Стране и своему народу,а не президенту,которого народ выбрал.
Это президент должен принести присягу стране и своему народу!!!
А,кто желает приносить присягу,каждому новому пресиденту,является проституткой и предателем,которых нигде не ценят!!!
ждемс великого НЕМОГО...
"Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского во время инаугурации 20 мая будет снимать видеоролик. Об этом пишет известный журналист Соня Кошкина в Telegram.
«Сама инаугурация. Утро - как и водится - в Верховной Раде. До этого команда Зе анонсировала съемки ролика. Вроде как начинают на "вертолетной площадке Януковича" - Владимир Александрович обозревает Днепровские дали, думает о судьбах родины и потом чуть ли не пешком идёт "под купол"», - пишет она.
Также по ее данным, еще одним обязательным пунктом программы инаугурации будет присяга военных новому Верховному Главнокомандующему. "
Так вот,что хочу сказать.!
Уважаемые господа офицеры и другие военнослужащие!!!!!
Присяга принимается один раз в жизни!!!!,Своей Стране и своему народу,а не президенту,которого народ выбрал.
Это президент должен принести присягу стране и своему народу!!!
А,кто желает приносить присягу,каждому новому пресиденту,является проституткой и предателем,которых нигде не ценят!!!
Вішати не заїбешся?
Христианский священнослужитель объяснил, что граждане и гражданочки, которые ДОБРОВОЛЬНО посетят предстоящее шоу кощунника, высмеивающего в своих репризах и сценках праведника Ноя, раба Божьего - Моисея, Бога Иисуса Христа, Тайную Вечерю, могут оказаться под гневом Вседержителя, «ибо приветствующий его участвует в злых делах его» (2 Послание Иоанна 1:11). Царь царей и Господь господствующих может поразить любителей «приколов» раком простаты и онкологией молочной железы.
О Божьих врагах Святой Дух записал в Священном Писании следующее: «Так да погибнут все враги Твои, Господи!» (Суд.5:31).
Народ Украины с помощью «зомбоящика» и спутниковых тарелок, ориентированных на Московию, ныне разделён на два лагеря: 45% и 15%».
«Артикль» взвешен на весах и найден очень легким.
Многие хорошо помнят, чем закончился «черный юмор» сатирика из РФ Михаила Задорнова с «Боингом» и «Голодомором».
Царь Израиля - Соломон оставил в своих притчах мудрый совет, как снова восстановить мир в стране:
«Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань» (Библия. Притчи Соломона 22глава : 10 текст).
еще и криком кричит, как и любой православный - все злые, а я - Д.Артаньян
Пересопницкое евангелие это изложение еврейского эпоса для неевреев.
в дурдоме день открытых дверей.
А грати на фортепіано з ким буде ? З Разумовським ? А співать Бєня?
...that is the question...
-- хоть Зеля и гордо реет -- Буревестник! *)
Я бы вообще не пошел на такое мероприятие. Лучше дома удава душить.
...все ж -- умные, богатые, красивые и работящие свалили ж ...*)
костикидал!
Ишь как визжат. Гонорары - BYE BYE! Езжайте вы в Полонию, пока клубника не кончилась!
Так вот,что хочу сказать.!
Уважаемые господа офицеры и другие военнослужащие!!!!!
Присяга принимается один раз в жизни!!!!,Своей Стране и своему народу,а не президенту,которого народ выбрал.
Это президент должен принести присягу стране и своему народу!!!
А,кто желает приносить присягу,каждому новому пресиденту,является проституткой и предателем,которых нигде не ценят!!!
м-да...
Дорожку для велосипеда нарисуют?
в указе Президента №290 от 19 мая
"Освободить Кулебу Николая Николаевича от должности уполномоченного Президента Украины по правам ребенка"
Цікаво,а його за що !? )))
У многих людей есть жизненные принципы...и работать под прямым руководством клоуна они не желают...
У Пєті є натхнення
щось підписати..
ХОККУ .
ЧАСТИНА НАМБЕР 7.ФІНАЛ.
учиться на родном языке - каким бы он не был?
Позаботься о своем будущем, подпиши петицию