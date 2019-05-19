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Все про:ВР (4756) Зеленський (1224) інавгурація (100) Київ (6074) Олег Богачук (834)

 Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля будівлі Верховної Ради вже розпочались заходи з підготовки до інавгурації новообраного Президента України, яка відбудеться 20 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського 01
Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського 02

Читайте також: У зв'язку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція. СХЕМА

Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського 03
Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського 04
Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського 05
Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського 06
Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського 07

Читайте також: На інавгурацію Зеленського приїдуть 5 президентів, 1 прем'єр, 4 віце-прем'єри, 1 глава парламенту і 4 міністри, - Зеленко

Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського 08
Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського 09

Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського 10

Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського 11

Читайте також: Зеленський запрошує українців вранці 20 травня прийти в Маріїнський парк перед Радою для участі в інавгурації

Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського 12

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127664
 
 
 Топ коментарі
 
Табуретку, под наполеончика 3 приготовили ?гномик 166
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Як же я не заздрю хлопцям у формі, які завтра там змушені будуть присутні, коли прийде оте єбонітове чмо!
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Я читал,что Зеленский,после иннагурации хочет привести к присяге себе,родному,всех военнослужащих.По примеру Путина.
Так вот,что хочу сказать.!
Уважаемые господа офицеры и другие военнослужащие!!!!!
Присяга принимается один раз в жизни!!!!,Своей Стране и своему народу,а не президенту,которого народ выбрал.
Это президент должен принести присягу стране и своему народу!!!
А,кто желает приносить присягу,каждому новому пресиденту,является проституткой и предателем,которых нигде не ценят!!!
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Зря баракатятся кенгурации не будет. Аннушка уже разлила масло.
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Патріоти розчехляють ПЗРК, тому інавгурація відкриє сезон полювання на жирних котів!
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Бомбы заложили пулеметные гнезда расставили танки замаскировали ждемся клоуна на середину Днепра Надька баржу с минометами выгнала... на вертолетной площадке французский вертолет штурмовик поставлен на стоянке имени Яныка рядом с Радой....
ждемс великого НЕМОГО... Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 4666 Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 2303
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а где читал? ссылочку на первоисточник можно?
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Первоисточник? Пожалуйста
"Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского во время инаугурации 20 мая будет снимать видеоролик. Об этом пишет известный журналист Соня Кошкина в Telegram.
«Сама инаугурация. Утро - как и водится - в Верховной Раде. До этого команда Зе анонсировала съемки ролика. Вроде как начинают на "вертолетной площадке Януковича" - Владимир Александрович обозревает Днепровские дали, думает о судьбах родины и потом чуть ли не пешком идёт "под купол"», - пишет она.
Также по ее данным, еще одним обязательным пунктом программы инаугурации будет присяга военных новому Верховному Главнокомандующему. "
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главное рояль не забыть поставить вместо трибуны
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Табуретку, под наполеончика 3 приготовили ?гномик 166
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Мы так долго смеялись с Карлика, что теперь имеем своего.
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Я читал,что Зеленский,после иннагурации хочет привести к присяге себе,родному,всех военнослужащих.По примеру Путина.
Так вот,что хочу сказать.!
Уважаемые господа офицеры и другие военнослужащие!!!!!
Присяга принимается один раз в жизни!!!!,Своей Стране и своему народу,а не президенту,которого народ выбрал.
Это президент должен принести присягу стране и своему народу!!!
А,кто желает приносить присягу,каждому новому пресиденту,является проституткой и предателем,которых нигде не ценят!!!
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во- во не завидуй сумасшедшим- иначе сами блаженными станем с Понедельника 20 мая 2019 года...хотя самого Зелю родило в среду..
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Тряпочную дорожку нуно убрать, ибо собака Шариков наедет на неё коньками
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Велосипедную дорожку нарисуйте,кортеж преза ехать будет.
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велосипед будет, или кортеж - больше чем у яныка?))
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Як же я не заздрю хлопцям у формі, які завтра там змушені будуть присутні, коли прийде оте ********* чмо!
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Ще й морально дуже важко віддати честь уклоністу
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И давно отцов двоих детей стали призывать ?
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ответ на этот вопрос в методичке не описан))))
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Сходить в военкомат по повестке обязан даже отец шестерых детей.
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Если прислали повестку, то обязан идти. И до сраки есть у него плоскостопие и двое детей или нет.
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От интересно если завтра буратина двинет кони с какой скоростью смоются с Украини портновы и коломойские Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 7885
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4,5 мільойнів + БАНДЕРІВЩИНА.....
Вішати не заїбешся?
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Клоуны уже 1 апреля собирались блокировать аеропорты, в результате ни кто не улетел, а только прилетают там всякие Бородатые Бабушки...
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Клятва атеиста-************, который «никому ничего не должен», над Святым Пересопницким Евангелием, будет выглядеть кощунством и бес-пределом.
Христианский священнослужитель объяснил, что граждане и гражданочки, которые ДОБРОВОЛЬНО посетят предстоящее шоу кощунника, высмеивающего в своих репризах и сценках праведника Ноя, раба Божьего - Моисея, Бога Иисуса Христа, Тайную Вечерю, могут оказаться под гневом Вседержителя, «ибо приветствующий его участвует в злых делах его» (2 Послание Иоанна 1:11). Царь царей и Господь господствующих может поразить любителей «приколов» раком простаты и онкологией молочной железы.
О Божьих врагах Святой Дух записал в Священном Писании следующее: «Так да погибнут все враги Твои, Господи!» (Суд.5:31).
Народ Украины с помощью «зомбоящика» и спутниковых тарелок, ориентированных на Московию, ныне разделён на два лагеря: 45% и 15%».
«Артикль» взвешен на весах и найден очень легким.
Многие хорошо помнят, чем закончился «черный юмор» сатирика из РФ Михаила Задорнова с «Боингом» и «Голодомором».
Царь Израиля - Соломон оставил в своих притчах мудрый совет, как снова восстановить мир в стране:
«Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань» (Библия. Притчи Соломона 22глава : 10 текст).
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Что это за бред? А, это те которые верят шо планете 6000 лет
еще и криком кричит, как и любой православный - все злые, а я - Д.Артаньян Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 8954
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Некрещёный обрезаный еврей будет присягать на христианской реликвии -это богохульство и осквернение святого писания. Оно утеряет свою Божественную энергетику и его можно будет выкинуть, как кружку из которой выпил петух.
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Это про мародера сказано.
Пересопницкое евангелие это изложение еврейского эпоса для неевреев.
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порошата, давайте, ваша тема.
в дурдоме день открытых дверей.
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Так шо? Приїде на лісапеті?
А грати на фортепіано з ким буде ? З Разумовським ? А співать Бєня?
...that is the question...
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Сдаётся мне, шо кругом будет почти пусто... ...зря баракатятся штабные.
-- хоть Зеля и гордо реет -- Буревестник! *)
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А шо праздник какой то или гречи отсыпят?

Я бы вообще не пошел на такое мероприятие. Лучше дома удава душить.
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Так ото ж... ...нет в Украине гражданского согласия и единоцелия!
...все ж -- умные, богатые, красивые и работящие свалили ж ...*)
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фото с подставкой под трибуну в студию )
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А соевым подавай барина. Чтоб кнутом их хлестал по фэйсу и под стол пряники кости кидал!
Ишь как визжат. Гонорары - BYE BYE! Езжайте вы в Полонию, пока клубника не кончилась!
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Я от досі не розумію: навіщо перекривати додаткові вулиці? Хто там кому заважатиме?
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Я читал,что Зеленский,после иннагурации хочет привести к присяге себе,родному,всех военнослужащих.По примеру Путина.
Так вот,что хочу сказать.!
Уважаемые господа офицеры и другие военнослужащие!!!!!
Присяга принимается один раз в жизни!!!!,Своей Стране и своему народу,а не президенту,которого народ выбрал.
Это президент должен принести присягу стране и своему народу!!!
А,кто желает приносить присягу,каждому новому пресиденту,является проституткой и предателем,которых нигде не ценят!!!
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ШО ТЫ МЕЛЕШЬ, ЗАПОРЕБРИКОВЫЙ? ПРИСЯГА ПРИНОСИТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ, А НЕ ПРЕЗИДЕНТУ.
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А що ж тоді сонька кошкіна в екстазі постить що військові мають присягнути зегові
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ГЛАВНОЕ ШОБ НЕ ПАДАЛИ ВЕНКИ КАК У ЯНУЧАРЫ И СОЛДАТЫ КАК ПЕТЬКИ
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да. пусть лучше сам упадет, как ***** на катке...
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Солдики на этот раз будут более выносливы? А то Петко прошлым разом чуть не обосрался. А это же был знак что его свинарчуки протухли) например Луценко.
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... на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от Великобритании приедет министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад.

м-да...
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Нова будівля Адміністрації презедента
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подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского.

Дорожку для велосипеда нарисуют?
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Это ж сколько полвареничков можно купить на эту сумму для зубодилых граждан?😀
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Что там готовить то...рояль принесли и все...😀
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Хорошая модель...монопенисная...подойдет...😀
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а в цей час....

в указе Президента №290 от 19 мая

"Освободить Кулебу Николая Николаевича от должности уполномоченного Президента Украины по правам ребенка"



Цікаво,а його за що !? )))
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По собственному...
У многих людей есть жизненные принципы...и работать под прямым руководством клоуна они не желают...
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Кляті зебіли і клоун, через них я змушений був виїхати з України +15 років тому і почалася війна на сході, ще йому кенгурації робитимуть
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краще б в дитячі лікарні чи воєнні госпіталі щось придбали за ту кенгурацію. Пір під час чуми, нелюді.
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Холоне в жилах кров
У Пєті є натхнення
щось підписати..

ХОККУ .
ЧАСТИНА НАМБЕР 7.ФІНАЛ.
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Самая позорная кегнурация за всю новейшую историю
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Ой скільки ж ця кенгурація принесе зебілам розчарувань і нових відчуттів Біля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 3891
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В Киеве теплей, чем в Италии. Здесь +17 макс., дожди, в зимних куртках ходим. В феврале и то было получше.
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Зеленський має негайно розпустити цю корумповану, недолугу, непрофесійну та антинародну Верховну Раду!
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на нижнем фото...мужик с совком... ходит...собирает... без очков глянул - ну точно парубий)))))
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Хочешь иметь возможность разговаривать, читать книги, смотреть фильмы,
учиться на родном языке - каким бы он не был?

Позаботься о своем будущем, подпиши петицию
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Були паркани біля ВР, пам'ятаю. Але щоб їх в кольори прапора ховали і так багато - ніколи такого не було. А де народ стояти буде? За парканом)))
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А піаніно - ДЕ?! На чому Вавка грати буде ?😕😕😕
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниБіля Верховної Ради розпочато підготовку до завтрашньої інавгурації Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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