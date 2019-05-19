 "Маємо зробити все, щоб не допустити повернення до імперії зла", - Яценюк і Турчинов вшанували пам'ять жертв політичних репресій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Народного фронту", про це наголосив лідер політсили Арсеній Яценюк у неділю, 19 травня, після церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили".

Як зазначається, представники НФ і члени партії вшанували пам'ять жертв політичних репресій по всій країні.

Яценюк підкреслив, що сьогодні - День пам'яті великої трагедії української нації, "коли московський більшовицький режим знищував інтелігенцію, винищував розум і душу України".

Читайте також: "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський

Лідер "Народного фронту" наголосив, що коли нині порушується питання скасування декомунізації, це означає, що "послідовники Сталіна вирішили увіковічити в пам’яті українського народу тих, хто вбивав українців".

"Це ж не просто питання зміни назви вулиці. Це не просто питання знищення монументів тих, хто знищував наш народ. Це питання нашої історичної пам’яті і нашої гідності", - наголосив він.

"Мене не дивує, що в Росії 70% громадян до сьогодні підтримують Сталіна. Але мене дивує те, що близько 30% українців сьогодні кажуть, що це лідер, який заслуговує на повагу. Такі люди в мене поваги не мають. Бо вони мають поважати своїх предків, нашу країну, нашу державу і українську гідність", - сказав Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що уроки минулого мають стосунок до сьогодення: "Ми прийняли рішення про відновлення історичної справедливості. І зараз цю історичну справедливість треба захищати. Сталін, як і Гітлер, - це злочинці. Російський більшовицький режим знищував Україну. А послідовники Сталіна, які сьогодні сидять у Москві як путінський режим, продовжують далі це робити".

"Зупинити реванш - це насамперед не дати можливості Росії відновити свої історичні постаті в Україні, а нам, українцям, - в жодному разі не бути ураженими цією заразою російської пропаганди", - наголосив лідер "Народного фронту".

"Свою гідність треба відстоювати, нашу українську історію треба добре пам’ятати. І знати про те, що ми йдемо правильним шляхом, і цей шлях ще треба буде захищати", - сказав Яценюк.

Читайте також: Українська незалежність і наша свобода оплачені занадто дорогою ціною. Ми маємо про це пам'ятати, - Порошенко

Зі свого боку, колишній Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов заявив, що Україна має зробити все, щоб не допустити повернення до імперії зла, а також докласти зусиль для повернення всіх політв'язнів.

"Маємо зробити все, щоб не допустити повернення до імперії зла, де можливі репресії і геноцид! Докладемо всіх зусиль для повернення додому всіх політв'язнів і військовополонених! Пам'ятаймо, щоб перемогти!" - наводить його слова прес-служба.

Зазначається, що Україна вшановує пам'ять понад півмільйона українців - жертв політичних репресій комуністичного режиму, які зазнали жорстоких тортур і переслідувань.

Також наголошується, що Російська Федерація знову намагається захопити території, змінити кордони, прагне знищити незалежну Україну, а в російських в'язницях і колоніях катують українських співвітчизників-патріотів.

"Слово "політв'язень" знову стало реальністю. Але Україна вже ніколи не буде частиною "русского мира". Наша держава самим своїм існуванням суперечить існуванню режиму Путіна, ставить хрест на відродженні та реванші тоталітарної радянської імперії!" - наголосили в прес-службі.