EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
  659  42
Все про:пам'ять (575) Турчинов (796) Яценюк (1256) День пам'яті жертв політрепресій (9)

 "Маємо зробити все, щоб не допустити повернення до імперії зла", - Яценюк і Турчинов вшанували пам'ять жертв політичних репресій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зупинити реванш - це насамперед не дати можливості Росії відновити свої історичні постаті в Україні, а українцям - у жодному разі не бути ураженими цією заразою російської пропаганди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Народного фронту", про це наголосив лідер політсили Арсеній Яценюк у неділю, 19 травня, після церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили".

Як зазначається, представники НФ і члени партії вшанували пам'ять жертв політичних репресій по всій країні.

Маємо зробити все, щоб не допустити повернення до імперії зла, - Яценюк і Турчинов вшанували память жертв політичних репресій 01

Маємо зробити все, щоб не допустити повернення до імперії зла, - Яценюк і Турчинов вшанували память жертв політичних репресій 02

Яценюк підкреслив, що сьогодні - День пам'яті великої трагедії української нації, "коли московський більшовицький режим знищував інтелігенцію, винищував розум і душу України".

Маємо зробити все, щоб не допустити повернення до імперії зла, - Яценюк і Турчинов вшанували память жертв політичних репресій 03

Читайте також: "Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було в нашому майбутньому", - Зеленський

Лідер "Народного фронту" наголосив, що коли нині порушується питання скасування декомунізації, це означає, що "послідовники Сталіна вирішили увіковічити в пам’яті українського народу тих, хто вбивав українців".

Маємо зробити все, щоб не допустити повернення до імперії зла, - Яценюк і Турчинов вшанували память жертв політичних репресій 04

"Це ж не просто питання зміни назви вулиці. Це не просто питання знищення монументів тих, хто знищував наш народ. Це питання нашої історичної пам’яті і нашої гідності", - наголосив він.

"Мене не дивує, що в Росії 70% громадян до сьогодні підтримують Сталіна. Але мене дивує те, що близько 30% українців сьогодні кажуть, що це лідер, який заслуговує на повагу. Такі люди в мене поваги не мають. Бо вони мають поважати своїх предків, нашу країну, нашу державу і українську гідність", - сказав Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що уроки минулого мають стосунок до сьогодення: "Ми прийняли рішення про відновлення історичної справедливості. І зараз цю історичну справедливість треба захищати. Сталін, як і Гітлер, - це злочинці. Російський більшовицький режим знищував Україну. А послідовники Сталіна, які сьогодні сидять у Москві як путінський режим, продовжують далі це робити".

"Зупинити реванш - це насамперед не дати можливості Росії відновити свої історичні постаті в Україні, а нам, українцям, - в жодному разі не бути ураженими цією заразою російської пропаганди", - наголосив лідер "Народного фронту".

"Свою гідність треба відстоювати, нашу українську історію треба добре пам’ятати. І знати про те, що ми йдемо правильним шляхом, і цей шлях ще треба буде захищати", - сказав Яценюк.

Читайте також: Українська незалежність і наша свобода оплачені занадто дорогою ціною. Ми маємо про це пам'ятати, - Порошенко

Зі свого боку, колишній Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов заявив, що Україна має зробити все, щоб не допустити повернення до імперії зла, а також докласти зусиль для повернення всіх політв'язнів.

"Маємо зробити все, щоб не допустити повернення до імперії зла, де можливі репресії і геноцид! Докладемо всіх зусиль для повернення додому всіх політв'язнів і військовополонених! Пам'ятаймо, щоб перемогти!" - наводить його слова прес-служба.

Зазначається, що Україна вшановує пам'ять понад півмільйона українців - жертв політичних репресій комуністичного режиму, які зазнали жорстоких тортур і переслідувань.

Також наголошується, що Російська Федерація знову намагається захопити території, змінити кордони, прагне знищити незалежну Україну, а в російських в'язницях і колоніях катують українських співвітчизників-патріотів.

"Слово "політв'язень" знову стало реальністю. Але Україна вже ніколи не буде частиною "русского мира". Наша держава самим своїм існуванням суперечить існуванню режиму Путіна, ставить хрест на відродженні та реванші тоталітарної радянської імперії!" - наголосили в прес-службі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127663
 
 
 Топ коментарі
 
Отставные мародеры начинают активно скулить о судьбе Украины, которую они же и спустили в унитаз.
Щас заплачу...
 показати весь коментар
 
**
Гранітні обеліски, як медузи,
Повзли, повзли і вибилися з сил -
На цвинтарі розстріляних ілюзій
Уже немає місця для могил.
Мільони вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить... Палає лютий розум.
І ненависть хлюпоче на вітрах.

Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й хули.
Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!
Життя не наліза на ваш копил.
Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій
Уже немає місця для могил!

Уже народ - одна суцільна рана,
Уже від крові хижіє земля,
І кожного катюгу і тирана
Уже чекає зсукана петля.
Розтерзані, зацьковані, убиті
Підводяться і йдуть чинити суд,
І їх прокльони, злі й несамовиті,
Впадуть на душі плісняві і ситі,
І загойдають у дерев на вітті
"Апостолів" злочинства і облуд!

Василь Симоненко
 показати весь коментар
 
Судя по фото охотно верю, что там собрались одни "патриоты"...
Судя по фразам и риторике сложилось впечатление, что в очередной раз они отыгрывают уже поднадоевший им самим спектакль. И "актёров" на "бис" уже никто не вызывает...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
на запах зеленого дерьма уже слетаються

Одиозный экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину: "Хочу дать сигнал тысячам людей - пора возвращаться".
 показати весь коментар
 
 
Отставные мародеры начинают активно скулить о судьбе Украины, которую они же и спустили в унитаз.
Щас заплачу...
 показати весь коментар
 
 
Вашу «дамбасскую украину - малароссию», да, спустили в унітаз марки «ORDLO».
 показати весь коментар
 
 
Надо было сразу всех в наручники надеть и в сизо, пока не сбежали.
 показати весь коментар
 
 
Тобто ти заперечив слова Зеленського. Хто із ваш бреше?
 показати весь коментар
 
 
**
Гранітні обеліски, як медузи,
Повзли, повзли і вибилися з сил -
На цвинтарі розстріляних ілюзій
Уже немає місця для могил.
Мільони вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить... Палає лютий розум.
І ненависть хлюпоче на вітрах.

Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й ****.
Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!
Життя не наліза на ваш копил.
Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій
Уже немає місця для могил!

Уже народ - одна суцільна рана,
Уже від крові хижіє земля,
І кожного катюгу і тирана
Уже чекає ******* петля.
Розтерзані, зацьковані, убиті
Підводяться і йдуть чинити суд,
І їх прокльони, злі й несамовиті,
Впадуть на душі плісняві і ситі,
І загойдають у дерев на вітті
"Апостолів" злочинства і облуд!

Василь Симоненко
 показати весь коментар
 
 
а елект - ігнорує? Лише твітує? А після кенгурації - також "не буде заторів створювати"?
 показати весь коментар
 
 
Реально, антиукраїнського електорату у 73,22% Зеленського, це відсотки Бойко і Вілкула.
 показати весь коментар
 
 
А хто ж ******* накинув ті 10 %, як не вдячні риги? Співставити по першому голосуванню - якраз.
 показати весь коментар
 
 
Если бы какойнить бедоносец разбил у вас дома зеркало в прихожей, вы бы продолжили его приглашать на рюмочку чая. Нет канеша, ибо завтра он разобьёт ртутный термометр, а послезавтра бутылку водки. Поцчему, каждый в отдельности понимает простые вещи, а когда собьются в стадо, выбирают путина, зеленского, сталина, гитлера и превращают сами себя в пациентов дурдома.﻿
 показати весь коментар
 
 
Шоб лишнего про банковские махинации не ляпнула.
 показати весь коментар
 
Тебе Сєня нова влада готується репресувати. Тому як ти не допустили цього ніхто не розуміє.
 показати весь коментар
 
 
А хіба вони збираються виконувати закони?
 показати весь коментар
 
А ти бачив, шоб паціенти не виконували вказівки санітарів.
 показати весь коментар
 
 
Якщо людина не адекватна, то не буде виконувати вказівки санітарів.
 показати весь коментар
 
Сеню не репресують,бо це тодi буде антiсiмiтiзм.
 показати весь коментар
 
Судя по фото охотно верю, что там собрались одни "патриоты"...
Судя по фразам и риторике сложилось впечатление, что в очередной раз они отыгрывают уже поднадоевший им самим спектакль. И "актёров" на "бис" уже никто не вызывает...
 показати весь коментар
 
 
Перерахуйте усіх ліцемірів та мародерів.
 показати весь коментар
 
"В свою очередь бывший Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов" - між іншим, ще не бувший секретар РНБО. Ще діючий. Його відставку має прийняти новообраний. Та й писав він заяву з відставкою не на Порошенка, а напросто "Президента" - на УП є фотокопія.
 показати весь коментар
 
Кровавый Пастор уже в отставке. Порошенко его ставил на этот пост он и подписывает рапорты об отставке. Зейло никто и звать его никак, так и останется, ибо кенгурации не будет.
 показати весь коментар
 
Очередная показуха
Реально они и есть заложники рассейской империи
 показати весь коментар
 
 
Кому нужны эти совдеповские лозунги.
Нужно убрать коррупцию, укреплять армию и повышать уровень жизни людей. Для этого для начала нужно вытурить с должности Луценко
Задолбало это лицемерие.
Влияние рашки было бы невозможно, если бы вы сами не подготавливали для него почву . Пока гибли наши пацаны на востоке - вы цинично делили в Киеве портфели и сферы влияния. Вместо приструнить алчного пэтю- спелись с ним.
Распродали все. То, что не удалось рашке захватить Украину - исключительно заслуга добробатов, но не этой троицы( плюс пэтя)
 показати весь коментар
 
 
лозунги не радянські , а швидше таки навпаки ,досі вірні і актуальні.Але ж за їхніми справами я їх пізнав - брехуни , злодії і колабораціоністи.
 показати весь коментар
 
Они не переходят от лозунгов к делам. Прокричали Слава, Дякую , положили венки, пустили слезу , прочитали речь и тд по списку и пошли дальше заниматься рутиной - качать большие деньги
И так долгие годы . Я вообще удивляюсь, как с такими козлами , мы вообще потеряли только Крым и часть Донбасса.
Народ не дал больше, а они потом уж и очелылы.
 показати весь коментар
 
Эта брехня НФ как БПП уже достала. 5 лет тотальной власти: президент, ВР, правительство, прокуратура, СБУ, МВД, кто наказан из предателей: Штепа на воле, уже и забыли про нее все, как и про других меров-предателей в во всех областях Украины, Ефремов вместо тюрьмы по факту говорят живет на даче у своего приятеля, где доведенные до суда дела и посадки окружения Януковича? Везде была и есть только имитация бурной деятельности. Это все одна и та же компашка, частично перекрасившаяся в патриотические цвета.
 показати весь коментар
 
 
Не треба було цим покидькам йти до могил закатованих. Це блюзнірство. Оті букетики краще положіть на ваші місця в Раді, як символ своєї зради і нікчемства.
 показати весь коментар
 
 
Та ви мля з своєю жадібністю до грошей усі шляхи псуєте Україні! Падли ненажерливі.
А кацапе#долам кінець рано чи пізно настане.
 показати весь коментар
 
Ето что за сходняк мафиозо? Мафия требует не допустить возвращения империи зла с которой торгует и сотрудничает? "Маємо зробити все, щоб не допустити повернення до імперії зла", - Яценюк і Турчинов вшанували пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 8856
 показати весь коментар
 
devide et impera - основной принцип всех империй зла. и надо признать, одной из последних империй в истории людей этот принцип в полной мере удалось осуществить. причём не своими руками, а руками своих "партнёрских-врагов". те, даже церковников сумели меж собой поссорить, не говоря уже о удачном делении народа, минимум, на порохоботов и зелеботов, ********** между собой в оценке этих двух, абсолютно равноценных сортов дерьма и углубляя у остальных раскол сознания всё больше и больше. возможно, это и был план *****? не удивлюсь если и гундяй щас тупо ржот, как лавров и будет немного подождать, когда тепер уже филаретчики пойдут на епифанчиков сначала в камментном сраче, а потом и в рукопашную(((.

 показати весь коментар
 
В нашій країні іде війна. Кожного дня гинуть люди. Наші герої. Хто ворог? Усі знають. Я б не поїхав туди працювати. Не все вимірюється грошима. Свою країну потрібно любити…
 показати весь коментар
 
Сподіваюсь що барига з підбарижниками більше не повернеться.
А це було найбільше зло для України за всю історію.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України"Маємо зробити все, щоб не допустити повернення до імперії зла", - Яценюк і Турчинов вшанували пам'ять жертв політичних репресій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору