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Все про:акція (600) Нью-Йорк (46) протест (883)

 Активісти в Нью-Йорку виступили проти концерту російського диригента Гергієва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері в суботу, 18 травня, перед виступом у концертному залі Карнегі-хол російського диригента Валерія Гергієва, який підтримав окупацію Криму Російською Федерацією, зібралася акція протесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У квітні 2014 року група діячів культури РФ підписала колективного листа на підтримку політики Путіна щодо анексії Криму. Щоразу, коли диригент Гергієв приїжджає у Сполучені Штати або десь виступає - а у нас є друзі у різних країнах - ми проводимо акції. Ми інформуємо публіку про його вчинок, про його підпис за номером 97. І доки він приїжджатиме, доки не відкличе свого підпису, ми будемо його зустрічати", - розповіла одна з організаторів акції Валерія Бардакова.

Мітингувальники тримали у руках плакати "Гергієв - путінський лакей", "Гергієв підтримує путінські війни", "Грузія, Україна, Сирія", "Прихильникам Путіна не раді у Нью-Йорку". Серед активістів - не лише українці, а й грузини та росіяни. Деякі перехожі реагували схвально, тиснучи їм руки, а деякі відвідувачі концерту вигукували образи у їхній бік.

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"Щоразу, коли ми проводимо цей протест, є люди, які до мене підходять і кажуть, що здали квитки. Вони кажуть, що нічого не знали, дякують, що ми їх поінформували, і запевняють, що не підуть на концерт. Сьогодні теж дві пари американців підійшли до мене і сказали, що здали квитки (квиток на концерт Гергієва коштує у середньому близько $100. - Ред.). Я відчула емоції просто шкірою, це дуже зворушливо", - поділилася Бардакова.

За її словами, такі акції проводяться не лише проти Гергієва, а й проти решти підписантів листа на підтримку анексії Криму.

Сьогоднішня акція відбулась без інцидентів, за порядком спостерігали два поліцейські.

Активісти в Нью-Йорку виступили проти концерту російського диригента Гергієва 01
Активісти в Нью-Йорку виступили проти концерту російського диригента Гергієва 02
Активісти в Нью-Йорку виступили проти концерту російського диригента Гергієва 03
Активісти в Нью-Йорку виступили проти концерту російського диригента Гергієва 04
Активісти в Нью-Йорку виступили проти концерту російського диригента Гергієва 05
Активісти в Нью-Йорку виступили проти концерту російського диригента Гергієва 06
Активісти в Нью-Йорку виступили проти концерту російського диригента Гергієва 07
Активісти в Нью-Йорку виступили проти концерту російського диригента Гергієва 08
Активісти в Нью-Йорку виступили проти концерту російського диригента Гергієва 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127644
 
   
 Топ коментарі
 
Гергієв -фашистська мразота.
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Оце да. Закидайте его тухлыми яйцами.
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Если бы так делали со всеми поддерживающими крымнаш, может до большего числа людей дошло, что то, что они делают сейчас, не очень хорошо.
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Так им, "собакам культурным"! Думали слегка подлизнуть и что-то поиметь... Нужно, чтоб стало нерентабельно! Активисты в Нью-Йорке выступили против концерта российского дирижера Гергиева - Цензор.НЕТ 9976
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надо им сказать, шо все, бесполезно - если у нас в Украине - произошла конкретная контр революция и патриоты опять проиграли - как не печально но это факт
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а дехто заплющує очі на очевидні речі - ригіанали вільно повертаються.
незабаром янік буде оскаржувати своє право на булаву
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Так региАНАЛЫ никуда и не уезжали .Благодаря таким как ты и твоим соевым свынарчукам всякие там мертвечуки бойки мураевы викулы киваловы и прочая нечисть чувствуют себя в Украине прекрасно.Вы и есть 5я колона Кремля
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Вот сейчас Вася путлер снесет всю коррупцию. И 73% ему помогут. Ждем, верим, надеемся...
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И убийства миллионов всегда происходят по молчаливому согласию крымнашистов. А потом будут говорить, какие репарации, мы ничего не хотели, и не поддерживали. Просто молчали в ссаную тряпку.
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Зато киркоров зебенин друг.Уже лыжи мылит в Украину.
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ну а что этот митэць хотел, кацапы = мерзость
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_Европа во всей своей подлости: в СМИ они обвиняют Израиль (не Иран и Палестину!) в агрессии! Ублюдки.

Европейские СМИ назвали возможного зачинщика Третьей мировой войны
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В Братиславе 9 июня концерт ансамбля Александрова. Приезжают ежегодно. И руцкая вата ходит на их концерты.
Удивительно, ансамбль армии , ведущий войну в Украине, спокойно поет в Европе " День Победы" . И все проглатывают
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Но тем не менее американских кацапов туда на концерт навалило штук тысяча. Они *** кацапы из СССР ******* в США от того, что ненавидели Совок, у них, у козлов власти РФ СССР забирали квартиры кроме коммуналок, давали бумажку на выезд и говорили, что ты козёл больше никогда не вернёшься в ******* Совок. И они все соглашались и все-таки уезжали и Йбаного российского Совка миллионами, сидели без жратвы в австрийской Вене и ждали вожделенного Израиля или США. И вот эти суки сейчас ходят на концерты кацапских путиноидных георгиевых не из за того, что они быдло понимают что-то в музыке а только из за того, что-бы насрать Украине и что "империя превыше всего" А что-же вы, падлы, когда бросали свои обосранные трусы ********* из СССР тогда не кричали "империя превыше всего" хотя сами гондоны-предатели Совказа все свое имущество от этого ******** рф совка и *******сь по всему миру, козлячи хари.
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У всех уезжающих розовые очки, потом потиху начинают просекать нюансы.
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Марк, если бы ты хотя бы раз побывал в США, ты бы знал, шо народ там КРАЙНЕ далёк от политики. И даже местные жители, не являющиеся потомками эмигрантов из бывшего совка, всё равно пойдут на этот концерт. Никто не станет бойкотировать его из-за того, шо Гергиев - это друг пуйла. Те активисты, которые стоят там с плакатами - это скорее всего представители местной украинской диспоры, которым не безразлична судьба их родины. А вот местным нет никакого дела до Украины, рашки и шо вообще там происходит. Это для них как Зимбабве или Сомали - какие-то дикари там друг с другом воюют. Ну если вкратце - да всем насрать !
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В оркестре Гергиева в семь раз больше музыкантов, чем этих протестующих. Ну не надо позорится
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А охрана Гергиева в семь раз больше, чем оркестр.
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Каким образом это спасет репутацию путлеровского холуя?
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поставилиб шапку - накидали б мигрантам мелочишки
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А что, Нью Йорке зелёнка без рецепта не продаётся ?
Или мусорных баков не хватает ?
Чтобы одна дирижёрская палочка виднелась из-под крышки.
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Можно сесть за оскорбление личности. США - не Украина.
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Сесть не получится - будет суд, и там будет доказано, что гражданин Америки
имеет право на выражение мирного протеста.
Тот, кто плеснул зелёнкой, заплатит штраф.
Большое дело.
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А адвокат Гергиева (или скорее всего администрации Карнеги-холла) докажет, что имело место насилие и оскорбление действием. И штраф - не ерунда. А если штраф не сможет заплатить, придется заниматься общественно-полезным трудом. Оно конечно неплохо, но на постоянной работе, если она есть, могут возникнуть проблемы. В общем, в Штатах никому не советую. Тем более Гергиева, которого запад обожает.
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ну да, как же... Вспомни, как негры мирно протестовали против убийств копами чернокожих. Это было пару лет назад. И как мирно их потом эти копы раскатывали по асфальту. Тебе правильно сказали - в США такое не прокатит.
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Такие, как Гергиев прикрывают дирижированием своё истинное шовинистское нутро.
Гитлер тоже любил классическую музыку.
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это уже полное предательство,допускать подонков к концертам в Украине,кто это сделал? Поименно,снять со всех гос должностей и запретить любую госслужбы на всю жизнь!
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ой люди добрые простите старого дурака,я уж подумал,что концерт в Украине,от возмущения,чуть рассудок не потерял.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоАктивісти в Нью-Йорку виступили проти концерту російського диригента Гергієва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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