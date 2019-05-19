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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2600) Хмельницький (132) ДФС (2216) ДБР (255)

 На хабарі в 15 тис. грн затримали інспектора Головного управління ДФС у Хмельницькій області. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань спільно з управлінням захисту економіки і управлінням Служби безпеки України та Генеральною прокуратурою задокументували факт вимагання коштів ревізором-інспектором Головного управління Державної фіскальної служби в Хмельницькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

"Головний інспектор-ревізор вимагав та отримав 15 тис. грн від підприємця за ненакладення на нього штрафних санкцій та непритягнення до відповідальності за порушення вимог трудового законодавства, зокрема використання праці неоформлених працівників. Зазначимо, що за кожного неоформленого працівника на роботодавця можуть накласти штраф у понад 125 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Податківця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди посадовою особою (ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України). У разі доведення провини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

На хабарі в 15 тис. грн затримали інспектора Головного управління ДФС у Хмельницькій області 01
На хабарі в 15 тис. грн затримали інспектора Головного управління ДФС у Хмельницькій області 02
На хабарі в 15 тис. грн затримали інспектора Головного управління ДФС у Хмельницькій області 03
На хабарі в 15 тис. грн затримали інспектора Головного управління ДФС у Хмельницькій області 04
На хабарі в 15 тис. грн затримали інспектора Головного управління ДФС у Хмельницькій області 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127640
 
   
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)) есчо есть время издать указ и присвоить ему звание фискального генерал-лейтенанта с назначением ему пожизненной пензии.
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то бишь, - предприниматель честно решил заплатить 125 тысяч и заложил хабальника, который предлагал всего за 15 замять проблему)))
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тоже подумал что здесь что то не чисто.
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Шоу походу:
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований совместно с управлением защиты экономики и управления Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратурой задокументировали факт вымогательства."

И это за 550 баксов?
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Наша боротьба з корупцією схожа на подметание лестницы снизу вверх...шум, пыль столбом, радостные отчеты, а лестница в том же состоянии, только грязь перемешается с одной ступеньки на другую.
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нижестоящие стоят на дойке, потому и берут.Иногда старший посылает взять подчиненного.
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Настолько обнищала Украина....Уже взятки, в 15 тыс. гр. пошли..Стыд и позор! Ранее, и 5 млн. зелёных мелькали.. На хабарі в 15 тис. грн затримали інспектора Головного управління ДФС у Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 4481
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Какая смешная сумма взятки. За такое могут и посадить. Потому что воровать нужно миллиардами чтобы потом поделиться с судьями и прокурворами.
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Хто тама постійно бреше, мовляв, нема боротьби з корупцією, Генпрокурор Луценко мух ловить, нема реформ в прокуратурі?
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниНа хабарі в 15 тис. грн затримали інспектора Головного управління ДФС у Хмельницькій області. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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