 Поліція затримала жителя Енергодара, підозрюваного в жорстокому вбивстві ветерана АТО Євгена Бабанського. ФОТО

У лікарні він впав у кому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Верже".

Лікарі кілька днів боролися за життя потерпілого, готували до складної операції, для чого викликали хірургів із Запоріжжя, однак 18 травня вранці він помер.

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За інформацією прес-служби ГУНП Запорізької області, ввечері 15 травня між загиблим і 30-річним жителем Енергодара виникла бійка.

18 травня поліція затримала підозрюваного. Щодо нього розпочато розслідування за ч.2 ст. 121 КК "Умисне тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть". Санкція статті - від 7 до 10 років позбавлення волі.

Причини і обставини сварки не розголошуються в зв'язку з таємницею слідства.

Євген Бабанський був заступником голови громадської організації "Захисники України".

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