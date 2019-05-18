EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство, Фоторепортаж
  1745  55
Все про:Київ (6067) Меджліс (262) кримські татари (1329) Олег Богачук (833)

 На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг, присвячений пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

18 травня виповнюється 75 років із моменту депортації радянським режимом кримських татар з їх історичної батьківщини - Криму. Цього дня Україна і світ відзначають День пам'яті жертв депортації і геноциду кримськотатарського народу.

На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 01
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 02
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єльченко передав Генсеку ООН Гутеррешу звернення Меджлісу про визнання геноциду кримськотатарського народу

На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 04
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 05
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 06
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 07
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 08
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Має бути завершено законодавче закріплення права кримських татар на самовизначення, - Порошенко

За офіційними даними, в 1944 році були депортовані 183 тис. кримських татар. За різними оцінками, тільки в перші роки вигнання унаслідок голоду, масових хвороб, знущань і каторжних робіт у місцях спецпоселень померли до 46% депортованих. Період заборони повертатися на батьківщину в Крим продовжувався до 1989 року.

На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 10

На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 11
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 12
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 13
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 14
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 15
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 16
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 17

Також читайте: США закликають Росію негайно припинити переслідування кримських татар та окупацію Криму, - Кент

На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 18
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 19
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 20

У листопаді 2015 року Верховна Рада України також визнала депортацію кримських татар  1944-го геноцидом корінного народу Криму.

,,На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 21
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 22
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 23
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 24
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 25

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зв'язку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція. СХЕМА

На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 26
На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг памяті жертв геноциду кримськотатарського народу 27

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127617
 
   
 Топ коментарі
 
Мы не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова и за издевательства над крымчанами. На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 8365
 показати весь коментар
 
Пафос и лицемерие.. Кому когда в Украине было дело до Крымских татар до 2014 года? А теперь лучшие друзья!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Спасибо, я и без чужой помощи смог бы. Руки помой!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
в Киеве с какого бока а не в Крыму
 показати весь коментар
 
 
Столица потому что.
А по што интересуешься?
 показати весь коментар
 
 
Майже без політики, але із прем'єром і міністрами Вінниця сьогодні в 12-й святкувала День Європи.
Читайте детальніше на: https://33kanal.com/news/60997.htmlНа Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 1581
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Скажите спасибо трусу Турчинову, который сдал Крым.
 показати весь коментар
 
 
А сейчас, когда Крым в окупации, это не геноцид татар.
 показати весь коментар
 
 
дивлячись, хто здавав... Ти де був в ті дні?
 показати весь коментар
 
Мы не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова и за издевательства над крымчанами. На Майдане Незалежности состоялся траурный митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 8365
 показати весь коментар
 
 
их в Крыму реально давят рашенские мрази.....
 показати весь коментар
 
 
ты в глаза детям бы посмотрел у которых отцов забрали....умник, а это показуха
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
так нафиг она нужна та показуха?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
бабла хотят
 показати весь коментар
 
это как сейчас по Киеву ходить во флаги замотанным. Ты по Донецку походи, по Крыму
По Киеву-то чего.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
тут спонсоры
 показати весь коментар
 
А у вас тут что за борьба ведется и кто спонсоры борьбы?
 показати весь коментар
 
 
Надоели уже ходить все обгаживать за газпромовские деньги.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ты так отвечаешь, будто тебе за каждое слово по пальцу отрезают ))

приехали в Киев, проехали колонной, потанцевали и уехали

та ну нафиг. В этом нет ни жизни, ни смысла. Смысл есть, когда живые люди общаются с живыми людьми. Когда конкретные судьбы и конкретные люди. А так это все демонстрация и показуха
 показати весь коментар
 
 
прикол в том что ты угадала пол пальца нет
 показати весь коментар
 
А Вы заметили, в слове рашенские, если поставить ударение на первую гласную, разговор идет о лаптеногих, а если на вторую гласную, то о рошенских *********.
 показати весь коментар
 
Пару часов назад лично смотрел это действие включая приезд колонны авто. Откормленные рожи с русскими паспортами.....
 показати весь коментар
 
 
Гарні і мужні люди, а діти дзеркало душі кримсько-татарського народу.
 показати весь коментар
 
 
Канада отказалась признать геноцид татарского народа! Почему? И судя по реальности , татарам всё равно под кем шаурмой торговать...
 показати весь коментар
 
 
Может это тебе все равно?
В такой ситуации, люди часто думают, что окружающие - такие же как они!
 показати весь коментар
 
Военные агрессии, лагеря смерти, депортация, геноцид по социальному и национальному признаку, массовые казни, опыты на заключенных - все было

Но кацапы, продолжают дрочить на своего кумира, выродка сралина!
Пора кацапов, приравнять к нацистам!
 показати весь коментар
 
 
Дебільний заголовок у стилі Скабеєвої.
 показати весь коментар
 
До речі, Президента Порошенка на цьому траурному мітингу бачив...
Зебілів - жодного.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пафос и лицемерие.. Кому когда в Украине было дело до Крымских татар до 2014 года? А теперь лучшие друзья!
 показати весь коментар
 
 
до 2014 велися на мокшанську пропаганду, а потім нарешті розібралися, що москаль то не людина, бо москаль то є скотина
 показати весь коментар
 
 
Когда приходят незнакомцы...
Они приходят в твой дом,
Они убивают вас всех и говорят
"Мы не виновны...не виновны"

Где ваш разум?
Человечество плачет
Вы думаете, что вы боги,
но все умирают,
не глотайте мою душу
наши души.

Я не могла провести свою молодость там, потому что вы забрали мой мир

Мы могли бы построить будущее
Где люди свободно живут и любят
Счастливые времена..

Где ваши сердца?
Человечество, процветай
Вы думаете, вы боги
Но люди умирают
Не глотайте мою душу
Наши души
 показати весь коментар
 
 
был бы жив кабзон исполнил бы эту песню перед боем кацапским войскам, чтобы они понимали, что воюют они ради мира во всем мире и убивали за рузьге мир с "огоньком".
 показати весь коментар
 
крым,это не чечня,где россия оставила им оружие и была граница с грузией злой на россию.при перекрытом крымском канале врятли удастся расшатать их на бунт.
 показати весь коментар
 
украина создала плохой повод другим странам.теперь получаетсся что перекрывать воду,отключать электричество вполне нормальное явление.не кто ведь из стран борющихся за права человека не поругался на украинцев.так что блокада ленинграда может где то еще и повторится,а в оправдание будут показывать на вас.
 показати весь коментар
 
Канал та подачу е/е перекрили на вимогу Меджлісу. Між іншим...
 показати весь коментар
 
Проехался я по Крыму перед Войной на машинке... ...хм... ...где-то лет с 20 был до того...
Татары очень приятное впечатление оставили. Украинцы, местные и приезжие, к татарам, как русские к украинцам относились -- с пренебрежением. Вплоть до того, что я одну татарочку охмурял, а кореш -- из Киева! -- грит: Это ж татарка! Ну и шо? -- красивая ж! Да ну -- татарка ж...
Ничего не понял тогда... ...потом он напился, шо аж с ножиком на меня полез -- ну, Друган старинный! -- успокоил его по-братски, спать уложил...
...а меня потом татарка успокоила. Сказала пару ласковых в итоге...
Хорошая Женщина!
Крым наш -- Украинский! ...отвечаю...*)
 показати весь коментар
 
Сьогодні я є кримським татарином,
хоча насправді я є етнічним українцем і росіянином.
 показати весь коментар
 
Депортація і геноцид - це різні поняття. Геноцид - це знищення народу. Відносно татар була проведена депортація, але не геноцид. Під час депортації померло лише біля 80 татар. На геноцид це явно не тягне.
 показати весь коментар
 
перечитайте внимательно, что написали, или порошенко методичек более не присылает
и вы начали разную ***** тут писать ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільствоНа Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору