 На Майдані Незалежності відбувся траурний мітинг пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
18 травня виповнюється 75 років із моменту депортації радянським режимом кримських татар з їх історичної батьківщини - Криму. Цього дня Україна і світ відзначають День пам'яті жертв депортації і геноциду кримськотатарського народу.
За офіційними даними, в 1944 році були депортовані 183 тис. кримських татар. За різними оцінками, тільки в перші роки вигнання унаслідок голоду, масових хвороб, знущань і каторжних робіт у місцях спецпоселень померли до 46% депортованих. Період заборони повертатися на батьківщину в Крим продовжувався до 1989 року.
У листопаді 2015 року Верховна Рада України також визнала депортацію кримських татар 1944-го геноцидом корінного народу Криму.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
А по што интересуешься?
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По Киеву-то чего.
приехали в Киев, проехали колонной, потанцевали и уехали
та ну нафиг. В этом нет ни жизни, ни смысла. Смысл есть, когда живые люди общаются с живыми людьми. Когда конкретные судьбы и конкретные люди. А так это все демонстрация и показуха
В такой ситуации, люди часто думают, что окружающие - такие же как они!
Но кацапы, продолжают дрочить на своего кумира, выродка сралина!
Пора кацапов, приравнять к нацистам!
Зебілів - жодного.
Они приходят в твой дом,
Они убивают вас всех и говорят
"Мы не виновны...не виновны"
Где ваш разум?
Человечество плачет
Вы думаете, что вы боги,
но все умирают,
не глотайте мою душу
наши души.
Я не могла провести свою молодость там, потому что вы забрали мой мир
Мы могли бы построить будущее
Где люди свободно живут и любят
Счастливые времена..
Где ваши сердца?
Человечество, процветай
Вы думаете, вы боги
Но люди умирают
Не глотайте мою душу
Наши души
Татары очень приятное впечатление оставили. Украинцы, местные и приезжие, к татарам, как русские к украинцам относились -- с пренебрежением. Вплоть до того, что я одну татарочку охмурял, а кореш -- из Киева! -- грит: Это ж татарка! Ну и шо? -- красивая ж! Да ну -- татарка ж...
Ничего не понял тогда... ...потом он напился, шо аж с ножиком на меня полез -- ну, Друган старинный! -- успокоил его по-братски, спать уложил...
...а меня потом татарка успокоила. Сказала пару ласковых в итоге...
Хорошая Женщина!
Крым наш -- Украинский! ...отвечаю...*)
хоча насправді я є етнічним українцем і росіянином.
и вы начали разную ***** тут писать ?